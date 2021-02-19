РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13292 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
768 9
обстрел (20216) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки четыре раза нарушил режим

За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. Вблизи Пивденного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

Сообщается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук. ВИДЕО

"Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

В пресс-центра ОС также сообщили, что с начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
САМОЕ СМЕШНОЕ КАК ЗЕЛЕНСКИЙ В АФГАНЕ ВОЕВАЛ !) И ЧТО БУДЕТ С ЕГО ДЕТЬМИ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ !)
показать весь комментарий
19.02.2021 07:47 Ответить
Сєня-моджахед теж воював і нічо.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:28 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5937
показать весь комментарий
21.02.2021 09:18 Ответить
Героям слава !!!
Смерть загарбникам!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 07:47 Ответить
А скільки "порушень всеосяжного перемир'я" нараєує ОБСЄ? І чи були не бойові втрати? Чому після 2019 року віри прес-центру ООС немає?
показать весь комментарий
19.02.2021 08:08 Ответить
Патамушта заглядуємо ***** вглаз і нада пірістать стрілять.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:31 Ответить
Ежедневный отчет № 39/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 18 февраля 2021 года

Тип отчета: Ежедневный отчет

Краткое изложение Миссия зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 10 таких нарушений. СММ зафиксировала 40 нарушений режима прекращения огня в Луганской области.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:50 Ответить
При Порошенко ОБСЄ в тричі менше фіксували порушень від того, що говорив прес-центр ООС,зараз навпаки втричі більше. В Генштабі говорять "парушень нєту".
показать весь комментарий
19.02.2021 08:51 Ответить
Це не ОБСЄ менше фіксували, а наші писали правду. ОБСЄ як фіксували, так і фіксує.
показать весь комментарий
19.02.2021 08:58 Ответить
 
 