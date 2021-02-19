Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. Вблизи Пивденного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия.
На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.
Сообщается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
"Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.
В пресс-центра ОС также сообщили, что с начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Смерть загарбникам!!!
Тип отчета: Ежедневный отчет
Краткое изложение Миссия зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 10 таких нарушений. СММ зафиксировала 40 нарушений режима прекращения огня в Луганской области.