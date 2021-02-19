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В результате боевых действий в Нагорном Карабахе ранения получили 9 094 человека, - прокуратура Армении

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе ранения получили 9 094 человека, - прокуратура Армении

Военный прокурор Ваге Арутюнян сообщил, что в 2020 году в воинских частях Вооруженных сил Армении зарегистрировано 3 016 преступлений, что на 2 087, или в три раза больше, чем годом ранее (929 случаев).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Азатуюн.

На совещании, проведенном генеральным прокурором, было отмечено, что резкий рост преступлений связан с войной, 1 501 преступление или около 50% было зафиксировано во время военного положения и боевых действий. Из 3 016 преступлений 55% были тяжкими и особенно тяжкими.

Количество погибших во время службы в течение 2020 года, окончательно не выяснено в связи с неполным опознанием тел погибших военнослужащих, мирных жителей и продолжением поисков пропавших без вести военнослужащих.

Опознаны тела 3 389 военнослужащих. В результате боевых действий ранения получили 9 094 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения, Россия и Азербайджан создадут экспертные подгруппы по вопросам Нагорного Карабаха

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.
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Топ комментарии
+8
Зато Родину освободили. А у нас пока Порох был, что-то освобождалось, отвоевывалось. А теперь мы в глазу ищем.
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19.02.2021 08:22
+5
Акакаяразніца?
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19.02.2021 08:26
+4
Дуже жаль азербайджанських віїнів, що загинули звільняючи рідну землю.
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19.02.2021 08:17
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помнится армянские врунишки сообщали о 2,5 тыс .жмуров,а теперь уже 3400 только опознанных,да плюс ещё сколько фарша....
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19.02.2021 08:07 Ответить
Дуже жаль азербайджанських віїнів, що загинули звільняючи рідну землю.
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19.02.2021 08:17 Ответить
Азеров тоже нащёлкали немало. И всё из-за пары скал и ущелий.
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19.02.2021 08:22 Ответить
некоторые страны сплош состоят из скал и ущелий,и при этом вполне хорошо всё у них,но тебе этого не понять-у вас в русне даже если природный оазис присутствует ,типо озера Байкал-вы и его засрёте и запомоите....по ошибке русню некоторые считают людьми,хотя это такой вид саранчи
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19.02.2021 08:37 Ответить
Зато Родину освободили. А у нас пока Порох был, что-то освобождалось, отвоевывалось. А теперь мы в глазу ищем.
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19.02.2021 08:22 Ответить
Акакаяразніца?
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19.02.2021 08:26 Ответить
Та отож... Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії - Цензор.НЕТ 4523
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19.02.2021 10:14 Ответить
Владимир Иванец пока у тебя был "Порох" Украина потеряла большую часть Донбасса в чем "Порох" даже расписался в "минских соглашениях". Ты явно живешь в параллельном мире.
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19.02.2021 14:54 Ответить
Та ну нафиг! Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії - Цензор.НЕТ 4565
Насмешил, зебилоид. Война началась еще до Пороха. Аль подзабыл? Порох только в июне 2014-го презом стал. А война когда началась? Так что втяни свои зеленые сопли и сопоставляй даты. Порох освободил 2/3 Донбасса.
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19.02.2021 16:55 Ответить
Владимир Иванец > "освободил 2/3 Донбасса" - это классическое вранье Порошенко - он берет географическую территорию Донецкой и Луганской областей , объявляет её по умолчанию "захваченной" а потом типа "освобождает" 2/3 " площади этих областей . Во первых днр.лнр захватили весной 14 года только часть этих областей (эту территорию можно посмотреть на картах президентских выборов 14 года - они там не состоялись) - Порошенко обьявил "освобожденным" то чего не освобождали., во вторых большинство населения Донецкой и Луганской области оказались после минских соглашений на захваченной территории (55 % в Донецкой области и 70 % в Луганской ).
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19.02.2021 17:45 Ответить
Ты можешь сидеть над картами сколько угодно, стратег. С 14-го по начало 16-го мы эти области исколесили вдоль и поперек и прекрасно понимаем, какие районы были захвачены рф и потом освобождены. Мы возили нашим парням все, от воды до запчастей и бензогенераторов. А что ты в это время делал, иксперд диванный? В 95-й квартал шары лупил и ржал с ватных шуточек зеленского? Умничка, что скажешь... Патриот.
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20.02.2021 10:41 Ответить
кто ты такой вообще ? анонимная балаболка )))
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20.02.2021 15:02 Ответить
Думай, что хочешь. Твое мнение мне абсолютно не интересно. Тебе надо рошенку скушать. Дофамина заполучить и мозг попытаться подпитать. Если, конечно, есть, что подпитывать. Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії - Цензор.НЕТ 8404
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20.02.2021 15:45 Ответить
Найбільш болюче для вірмен питання - "А скільки полонених?"
"Дарагая мамачка! Пишу тебе из "Непабедимава Арцаха". Спешу саабщить, что мы пабеданосно атступаим"... Если в плэн нэ пападу, то буду скора дома. Целую. Твой Адранык...".
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19.02.2021 08:30 Ответить
Слава азрб!
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19.02.2021 08:38 Ответить
Та отож... Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії - Цензор.НЕТ 7259
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19.02.2021 10:18 Ответить
Армия Кремля не дает освободить все селения страт.важного с высочайшими горами Кельбаджарского(Гала Бэй Яшар) и Лачинского раена,не дает строить дорогу Фзули-Сузы(УшЯша-Дух Живи)=Шуша,не дает флаг ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим др.)=Од(Аз)ЭрБэйДжана повесить в Х(Г)анКенды-"деревня императора Ганория" и т.д. А ВЕДЬ ЕЩЕ НАДО ИРЕВАНСКОЕ ХАНСТВО ВОЗВРАЩАТЬ( пер1863г.-99% одэры).Слава Кавказу!
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19.02.2021 10:35 Ответить
 
 