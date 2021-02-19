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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек

По состоянию на утро пятницы, 19 февраля, выявлен 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 19 февраля 2021 года. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 03госпитализированы - 2 304 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 03летальных случаев - 120;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 03выздоровели - 5 857 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26 095, методом ИФА -15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 553).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 08заболели - 1 293 672 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 08выздоровели - 1 139 977 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 08летальных случаев - 24 972;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 651 624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 13
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Топ комментарии
+3
Шел третий месяц зеВакцинации от Степанова и Ко.
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19.02.2021 08:30
+2
Знову кількість виявлених більше за тих хто видужав... Треба дистанційне навчання для шкіл, щоб зберегти життя людей.
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19.02.2021 08:43
+2
У нас тоже такое будет.
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19.02.2021 09:38
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Правила форума Совет форумчан
Тепер пішла команда малювати цифри, коли ніхто не хворіє. Весна 2020 на біс.
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19.02.2021 08:17 Ответить
сейчас медбрат перетрет с индусами об гешефте и завалит Украину вакциной по самое нехочу..
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19.02.2021 08:18 Ответить
Все проще. Отправят бабки для отмывки индусам, а потом себе на счета, а вакцины в Украине так и не будет. Как с китайцами. Зебилы заслужили такую власть"!!! В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек - Цензор.НЕТ 1766
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19.02.2021 08:22 Ответить
А в стране одни зебилы живут, или для других вакцинация по другому как то будет ?
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19.02.2021 08:27 Ответить
Тим часом в одній із найбідніших країн світу Зімбабве стартувала кампанія з вакцинації населення препаратом Sinopharm. 200 тис. доз державі подарував Китай, а ще 800 тис. вона закупила сама.(с)
Зимбабве. Не бывал там... и Слава Богу...
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19.02.2021 08:42 Ответить
На Чувашии ввели ковид-паспорта,если нет этой бомаги,обслуживание запрещено В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек - Цензор.НЕТ 5843также запрещено курить в кафешках кальян..Бедная РАБссия...
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19.02.2021 08:28 Ответить
У нас тоже такое будет.
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19.02.2021 09:38 Ответить
Шел третий месяц зеВакцинации от Степанова и Ко.
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19.02.2021 08:30 Ответить
о! а это украинский штам на картинке?
зелененький был, красненький был. даже фиолетовый был. выявлен синенький. правда корона должна быть желтенькой.
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19.02.2021 08:30 Ответить
Даёшь КАРАНТИН .
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19.02.2021 08:39 Ответить
Знову кількість виявлених більше за тих хто видужав... Треба дистанційне навчання для шкіл, щоб зберегти життя людей.
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19.02.2021 08:43 Ответить
выявленые как враги народа при сталине сам об этом можешь не знать но тебе докажут, ограничат в правах потом задержат,оштрафуют, загонят в стойло. Ляшко-страшилка с коронобесами над этим работает.
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19.02.2021 09:13 Ответить
Браслетики с именами умерших, которые так и не дождались начала вакцинации бу дет Бубочка носить или Степанов? А что ж так? А раньше Зе такие браслеты носил и под каждую камеру их тыкал.
В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб - Цензор.НЕТ 1401
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19.02.2021 10:35 Ответить
Знову почався ріст захворюваності,це факт,мій знайомий 2 раз захворів
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19.02.2021 12:54 Ответить
 
 