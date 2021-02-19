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Новости Политика Украины
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вето (354) ВР (28731) Зеленский (16558) назначение (2048) Саенко Александр Сергеевич (51) Витренко Юрий (376)

Саенко о ветировании Зеленским закона о возвращении конкурсов для госслужащих: Это прямой намек ВР, что нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саенко о ветировании Зеленским закона о возвращении конкурсов для госслужащих: Это прямой намек ВР, что нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки

Ветированием закона о возвращении конкурсов для госслужащих президент Украины Владимир Зеленский прямо намекнул Раде, что нужно назначать министра, пусть и с третьей попытки.

Об этом экс-министр Кабмина Александр Саенко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Отношения Президента и парламента становятся все более колоритными (Закон кстати поддержали 289 депутатов, из них 225 "слуг народа"). А как же теперь выплаты долгов шахтерам (именно поэтому и.о. должен был получить полномочия на подписание финансовых документов и ВРУ отдельно приняла решение о немедленном подписании закона спикером). И интересно посмотреть на удивленные лица наших партнеров по ЕС, которые радостно приветствовали принятие этого закона. Я так понимаю - это прямой намек парламенту, что нужно назначать министра. Даже с третьей попытки ... Ну-ну ..", - написал он.

Саенко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

Напомним, Верховная Рада 28 января во второй раз провалила назначение Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали лишь 204 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

До этого 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.

Саенко о ветировании Зеленским закона о возвращении конкурсов для госслужащих: Это прямой намек ВР, что нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки 01
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дуже прикро. під це обмеження в нашому маленькому районі таких "спецов" попризначали, що волосся ворушаться, навіть зголені!
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19.02.2021 08:45 Ответить
Жиды и закон,понятия несовместимые,как кацап и порядочность.
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19.02.2021 08:47 Ответить
Гнила відмазка. У кловуна в Раді своя монобільшість і міг би їм це сказати прямо, без натяків.
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19.02.2021 08:48 Ответить
Отношения как с при знакомстве с дамой, в кабаке- намеками разговаривают...
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19.02.2021 08:50 Ответить
Просто Зеленский очень порядочный человек - он очень любит когда с деньгами порядок.
И вааще, Ленку и Юльку содержать ведь надо? Саенко о ветировании Зеленским закона о возвращении конкурсов для госслужащих: Это прямой намек ВР, что нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки - Цензор.НЕТ 3881
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19.02.2021 08:55 Ответить
нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки/ Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19 /Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером./ Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / В правящей Украиной еврейской мафии все повязаны воровством и мародёрством воюющей страны.
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19.02.2021 09:24 Ответить
Вчера обьединились опзж батькивщина и слуги, чтобы узаконить дёшево, не законно пребывающие автомобили . С трибуны рассказывают про не справедливость, королевская, батькивщина в итоге голосует за.... http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9590
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19.02.2021 09:29 Ответить
Соромно за таку антиукраїнську владу, яка спирається на голоси невігласів і дебілів зебілів.
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19.02.2021 09:43 Ответить
 
 