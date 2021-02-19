Саенко о ветировании Зеленским закона о возвращении конкурсов для госслужащих: Это прямой намек ВР, что нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки

Ветированием закона о возвращении конкурсов для госслужащих президент Украины Владимир Зеленский прямо намекнул Раде, что нужно назначать министра, пусть и с третьей попытки.

Об этом экс-министр Кабмина Александр Саенко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Отношения Президента и парламента становятся все более колоритными (Закон кстати поддержали 289 депутатов, из них 225 "слуг народа"). А как же теперь выплаты долгов шахтерам (именно поэтому и.о. должен был получить полномочия на подписание финансовых документов и ВРУ отдельно приняла решение о немедленном подписании закона спикером). И интересно посмотреть на удивленные лица наших партнеров по ЕС, которые радостно приветствовали принятие этого закона. Я так понимаю - это прямой намек парламенту, что нужно назначать министра. Даже с третьей попытки ... Ну-ну ..", - написал он.

Саенко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

Напомним, Верховная Рада 28 января во второй раз провалила назначение Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали лишь 204 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

До этого 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.