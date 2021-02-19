Малюська о законопроекте Кабмина по НАБУ: Много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы его уволить
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Министр юстиции Денис Малюська считает, что все проблемы вокруг законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины связаны с негативным отношением народных депутатов к персоне директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты отказываются урегулировать законодательные пробелы в функционировании НАБУ.
Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"В том виде, в котором он (законопроект. - Ред.) сейчас есть, он может быть принят достаточно быстро. С одной стороны - потому что это выполнение программы с МВФ, а с другой - достаточно много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы там только была норма, которая лишит его полномочий", - рассказал Малюська.
Министр отметил, что при подготовке данного законопроекта присутствовала определенная спешка со стороны правительства. Однако она связана с тем, что данный закон необходимо принять до получения транша Международного валютного фонда.
Правительство уже около месяца обсуждает с МВФ документ, но пока получило от него лишь ряд "технических замечаний". По сути документа никаких возражений нет. Ключевой дискуссией в этих переговорах является процедура формирования конкурсной комиссии для избрания нового директора НАБУ, а не статус нынешнего главы.
"Мне, на самом деле, не очень интересно, какие у кого отношения с НАБУ, какие эмоции вокруг этого бурлят. Единственное, что меня интересует в этой истории, - это то, что ненависть отдельных депутатов к главе НАБУ может нам добавить необходимое количество голосов, чтобы принять хороший закон, который устроит все экспертное сообщество", - заявил Малюська.
Пожалуйста, подождите...
Это просто так совпало, что депутаты ненавидят главу антикоррупционного бюро или вполне закономерно, что коррупционеры ненавидят того, кто с ними борется?.
Если бандюки бесятся...
Да и дебилковатому Малюське-пепиське грандиозный пендель под сраку с должности не был бы лишним.
і вірите, що голова НАБУ, який має солідну зарплату і
компромат на лярди на кожного олігарха, розмінявся на
20 тисяч гривень за відпочинок десь у рівненському селі ?
не у Франції, Італії, Іспанії, Флориді, Багамах, Сейшелах, Мальдвах,
Омані, Катарі ? а у рівненському селі ?
МВФ грошей більше не дасть, а у вересні потрібно виплатити 2лярди баксів,
яких немає..
Просто отличние обоснование от имбицила, который по совместительству еще и министр юстиции!
Масюська, а еще больше людей ненавидят степанова и твоего мелкого, хрипатого босса. Как с этим поступим???
Так МВФ грошей більше не дасть, а у вересні потрібно виплатити 2лярди баксів,
яких немає..
І хто кого буде ненавидіти у вересні ?
бо вони отримують гроші за те, що декларують зробити..
а курва малюка сидить на конвертах від олігархів,
і не декларує, скільки отримує, щоб здавати
інтереси країни..
це називається продажністю
у вас не та методичка
по таким виразам вата і колаборанти відрізняють своїх
Наєм працює в Обонпромі.. є кілька стримів, де він розповідає про свою роботу..
Лещенко стримить кожен день.. бо здається, у нього мало роботи..
але того всього не показували у мертвечука
вказує на джерела, якими носій користується..
що дивиться, що читає..
>я телек зовсім не дивлюсь
добре.. тоді від кого колаборантські шаблони ?