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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) ВР (28731) МВФ (3297) Сытник (953) Малюська Денис (292)

Малюська о законопроекте Кабмина по НАБУ: Много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы его уволить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Малюська о законопроекте Кабмина по НАБУ: Много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы его уволить

Министр юстиции Денис Малюська считает, что все проблемы вокруг законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины связаны с негативным отношением народных депутатов к персоне директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты отказываются урегулировать законодательные пробелы в функционировании НАБУ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В том виде, в котором он (законопроект. - Ред.) сейчас есть, он может быть принят достаточно быстро. С одной стороны - потому что это выполнение программы с МВФ, а с другой - достаточно много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы там только была норма, которая лишит его полномочий", - рассказал Малюська.

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Министр отметил, что при подготовке данного законопроекта присутствовала определенная спешка со стороны правительства. Однако она связана с тем, что данный закон необходимо принять до получения транша Международного валютного фонда.

Правительство уже около месяца обсуждает с МВФ документ, но пока получило от него лишь ряд "технических замечаний". По сути документа никаких возражений нет. Ключевой дискуссией в этих переговорах является процедура формирования конкурсной комиссии для избрания нового директора НАБУ, а не статус нынешнего главы.

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"Мне, на самом деле, не очень интересно, какие у кого отношения с НАБУ, какие эмоции вокруг этого бурлят. Единственное, что меня интересует в этой истории, - это то, что ненависть отдельных депутатов к главе НАБУ может нам добавить необходимое количество голосов, чтобы принять хороший закон, который устроит все экспертное сообщество", - заявил Малюська.
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Топ комментарии
+22
А кто ненавидит-то? Ворьё и хапуги? Он что шоколадка чтобы всем нравиться?
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19.02.2021 08:52
+17
Вопрос:
Это просто так совпало, что депутаты ненавидят главу антикоррупционного бюро или вполне закономерно, что коррупционеры ненавидят того, кто с ними борется?.
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19.02.2021 09:01
+12
На такій ненависті і кловун проліз в президенти.
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19.02.2021 08:51
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На такій ненависті і кловун проліз в президенти.
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19.02.2021 08:51 Ответить
А кто ненавидит-то? Ворьё и хапуги? Он что шоколадка чтобы всем нравиться?
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19.02.2021 08:52 Ответить
в раді більшість у слуги урода, а там суцільні гвалтівники, дрібні злодюжки, чиїсь коханці, просто збоченці і прислуга олігархів - вони з ситніком ніяк не пересікаються, це іншого поля ягоди
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19.02.2021 08:58 Ответить
Вы ещё скажите шоколадка "Рошен")))
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19.02.2021 09:13 Ответить
Ну как же об этом,да никто не вспомнит?)
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19.02.2021 09:31 Ответить
Щимит ваши кошельки? Ночью не спите,"слуги" вы наши...всё переживаете за денежки нажитые непосильным трудом.
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19.02.2021 08:54 Ответить
Нє, то "анє о нарід думают". 😁
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19.02.2021 08:56 Ответить
Звіздар, чи звіздун? Напевне все-таки звіздун. МВФ вимагає НЕЗАЛЕЖНОСТІ антикорупційних органів, а не реформування запди галочки, але так, щоб корупціонери при владі мали на НАБУ вплив. А звіздар (прогнози т) з нього херовий. За Такий закон МВФ грошей не дасть.
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19.02.2021 08:55 Ответить
Эта малюська тупит не по-деЦки. Миллионы граждан страны ненавидят эту клованскую власть и готовы проголосовать снова, хоть за черта лысого, лишь бы ушёл в небытие этот яженелох.
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19.02.2021 09:00 Ответить
Много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы его уволить - Ви тільки собі уявіть! Це ж скільки чесних людей у ВР?
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19.02.2021 09:01 Ответить
Вопрос:
Это просто так совпало, что депутаты ненавидят главу антикоррупционного бюро или вполне закономерно, что коррупционеры ненавидят того, кто с ними борется?.
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19.02.2021 09:01 Ответить
_Про этот убийственный факт моллюск выразился что ему это, видите ли, безразлично... Мерзавец!
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19.02.2021 09:21 Ответить
зє - вид інвалідності.
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19.02.2021 09:11 Ответить
Интересно, а почему ненавидят? ))) Значит, Сытник работал в правильном направлении
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19.02.2021 09:11 Ответить
наркоман молюсько...
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19.02.2021 09:12 Ответить
хорошие сапоги....
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19.02.2021 09:15 Ответить
Значит НАБУ работает!
Если бандюки бесятся...
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19.02.2021 09:16 Ответить
достаточно много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы там только была норма, которая лишит его полномочий", - рассказал Малюська. Источник: https://censor.net/ru/n3248838 чёт до боли знакомо!!(из серии лиж бы не порох)в этой фразе вся проблема Украины,все всех ненавидят!!и борятся друг с другом но никак (не борятся) со своим настоящим врагом.(печалька но факт подтверждённый очередным недоумком от власти) Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити - Цензор.НЕТ 6680 Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити - Цензор.НЕТ 1019
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19.02.2021 09:17 Ответить
Про МВФ, не стоит забывать! И "большие стройки"...
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19.02.2021 09:24 Ответить
"Хто завгодно тільки не Ситник" - вже подібне було. Ще на кацапТВ скажіть щоб Скарабєєва це повторила.
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19.02.2021 09:22 Ответить
Воровать безнаказанно намного безопасней.
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19.02.2021 09:22 Ответить
Дивно було б , якби всі депутати ВР "любили" главу НАБУ і взагалі "любили" антикорупційні органи... Доречі,а що там з зарплатами в конвертах у ВР, про які розповідає Гео Лерос, знайшли джерело їх фінансування?
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19.02.2021 09:23 Ответить
Коли ********* НАБУ, усі різнокольорові дебудади, то буде теж саме що і з "генпрокуратурою" - перестане існувати!
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19.02.2021 09:38 Ответить
На такій "формулі успіху" як ненависть "попєрєдніка" очікуємо нового клоуна , але вже від НАБУ...
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19.02.2021 09:26 Ответить
Любитель селфи,огласи плиз список.
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19.02.2021 09:27 Ответить
сЦытник судом правоустановлен как коррупционер и до сих пор главный борец с коррупцией - уму непостижимо!
Да и дебилковатому Малюське-пепиське грандиозный пендель под сраку с должности не был бы лишним.
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19.02.2021 09:27 Ответить
судом правоустановлен как коррупционер и до сих пор главный борец с коррупцией - уму непостижимо!



і вірите, що голова НАБУ, який має солідну зарплату і
компромат на лярди на кожного олігарха, розмінявся на
20 тисяч гривень за відпочинок десь у рівненському селі ?

не у Франції, Італії, Іспанії, Флориді, Багамах, Сейшелах, Мальдвах,
Омані, Катарі ? а у рівненському селі ?
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19.02.2021 11:31 Ответить
Каракатица! А рассказать сколько людей в Украине ненавидят вас и вашу ублюдочную Раду.
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19.02.2021 09:28 Ответить
Верховна Рада, кстати, то есть Высший Совет. Совет, Карл! Прямо повеяло сэсэсэром...
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19.02.2021 09:49 Ответить
Малюська боится нового НАБУ. С Сытником они свои
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19.02.2021 09:37 Ответить
А зЕлох, тоже? =)
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19.02.2021 09:42 Ответить
Вы за своих Януковича и Порошенко волнуйтесь
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19.02.2021 11:31 Ответить
Сытник способен возглавить большинство, которое, как повелось в революциях, физически устранит меньшинство, что неизбежно , с Сытником или без ?
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19.02.2021 09:41 Ответить
Слова цього придурка говорять за те,"що більшість" це ворюги і корупціонери,тому така і злість . бандюки і злодії--завжди не ******* тих хто їх ловить
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19.02.2021 09:51 Ответить
Жаль если Ситника уберут!
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19.02.2021 10:19 Ответить
це не жаль, це буде капець..

МВФ грошей більше не дасть, а у вересні потрібно виплатити 2лярди баксів,
яких немає..
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19.02.2021 11:24 Ответить
Малюська о законопроекте Кабмина по НАБУ: Много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы его уволить
Просто отличние обоснование от имбицила, который по совместительству еще и министр юстиции!
Масюська, а еще больше людей ненавидят степанова и твоего мелкого, хрипатого босса. Как с этим поступим???
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19.02.2021 10:28 Ответить
Самое полезное что могут сделать эти депутаты это сдать наворованное и сдаться самим - тогда не нужно будет выдумывать всю эту херню с полномочиями и конкурсами
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19.02.2021 10:29 Ответить
У Сытника видимо много компромата уже насобиралось на Ахметова, Беню и их прихлебателей из рады что те зашевелились, если Сытник продолжит в таком духе то может стать народным героем как Лаура Кёвеши в Румынии, и даже больше замахнуться стать президентом.
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19.02.2021 10:47 Ответить
якщо в нього є компромат,то якого ... він сидить і мовчить? В нього пика скоро в екран телевізора не вміститься? де результати його роботи, тільки один пшик! "Схеми" і то більше нього викривають,гнати в шию такого антикорупціонера!!!
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19.02.2021 10:56 Ответить
а зачем ему говорить, если даже когда он молчит - у коррупционеров начинает подгорать, что они правдами и неправдами его хотят снять - а мог бы как Венедиктова всех устраивать и никто его бы не хотел снять, и Схемы хотят закрыть-нет т.к. там поговорили - пар спустили, без каких либо последствий и все, языком молоть не мешки ворочать, и "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним"
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19.02.2021 12:51 Ответить
а с другой - достаточно много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы там только была норма, которая лишит его полномочий", - рассказал Малюська.



Так МВФ грошей більше не дасть, а у вересні потрібно виплатити 2лярди баксів,
яких немає..
І хто кого буде ненавидіти у вересні ?
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19.02.2021 10:58 Ответить
Навідь пес Сірко у нашій Деражні знає, що цей малюск грантосос та продажна курва.
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19.02.2021 11:07 Ответить
грантожерам не потрібно бути продажними,
бо вони отримують гроші за те, що декларують зробити..

а курва малюка сидить на конвертах від олігархів,
і не декларує, скільки отримує, щоб здавати
інтереси країни..

це називається продажністю


у вас не та методичка
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19.02.2021 11:22 Ответить
Я людина проста, методичків немаю. Ну то що він десь лаве тупо ******* це точно. Бо такогощо цей придурок робе, навідь при краснопузих не було.
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19.02.2021 11:28 Ответить
грантожери, грантососи, соросята, інострані агенти - цей набір винайшли на каналах солов'єва і скабєєвої.. те, що потім транслювали канали мертвечука, г+г, Україна24, странаUA, петушарій, собачийрот, кива і тддд...

по таким виразам вата і колаборанти відрізняють своїх
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19.02.2021 11:40 Ответить
А Лещенко, Наєм, вони хто? І чому вони замовкли, як попали на должностя.? Та ще такі, що у нашому колхозі пошукати треба
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19.02.2021 11:45 Ответить
у вас явно ломка від відсутності каналів мертвечука..

Наєм працює в Обонпромі.. є кілька стримів, де він розповідає про свою роботу..
Лещенко стримить кожен день.. бо здається, у нього мало роботи..

але того всього не показували у мертвечука
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19.02.2021 11:50 Ответить
ти переміг. але я телек зовсім не дивлюсь. Можешь більше не відповідати
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19.02.2021 11:56 Ответить
набір шаблонів думок видає їх носія..
вказує на джерела, якими носій користується..
що дивиться, що читає..

>я телек зовсім не дивлюсь


добре.. тоді від кого колаборантські шаблони ?
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19.02.2021 12:58 Ответить
Ситника ненавидять - це означає, що його хочуть замінити на "свого," більш поступливого, услужливого.
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19.02.2021 11:15 Ответить
Його прізвище дуже йому пасує...))
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19.02.2021 15:37 Ответить
 
 