Турция обеспокоена задержаниями активистов в оккупированном Крыму и призывает РФ прекратить подобную практику, - МИД страны
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МИД Турции выражает обеспокоенность в связи с задержаниями, которые произошли в оккупированном РФ Крыму 17 февраля, и заявляет, что страна будет продолжать поддерживать крымских татар.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обеспокоены рейдами и задержаниями, которые произошли в Крыму... Мы призываем прекратить подобную практику против крымских татар, которые составляют неотъемлемую часть Крымского полуострова", - говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел Турции также напомнило о неизменности позиции страны в отношении оккупации полуострова Россией.
"Турция не признает незаконной аннексии Крыма и продолжать поддерживать крымских татар", - говорится в документе.
Как сообщалось, утром 17 февраля во временно оккупированном Россией Крыму проходили массовые обыски в домовладениях активистов "Крымской солидарности". По данным уполномоченого Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, после обысков были задержаны активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство" Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров. Им инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической.
Позже стало известно, что суд в оккупированном Симферополе арестовал задержанных крымчан.
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Драпали аж до Еревана) попутно меняя задрипаные портки....
Крым нужно возвратить в состав Украины. Крымских бесноватых православных бабушек, их внуков -сепаратистов-коммунистов, отставников КГБ, ВМФ, МВД, ФСБ, пенсионеров Союзного значения из аппарата ЦК КПСС и их семьи с рюкзаками на спине вывезти через мост в Краснодарский край (как коммунисты депортировали татар) или паромом через Керченский пролив, если к тому времени мост не накроется «медным тазом». Желательно зимой.
Крымским татарам возвратить захваченные россиянами татарские дома, коттеджи и квартиры.
Когда Крым будет полностью очищен от российских «понаехали», военных отставников, кагебистов, «поребриков» и «крымнашевцев» Верховна Рада Украины рассмотрит вопрос создания в Крыму компактного поселения крымских татар со столицей в Бахчисарае.
Крымским городам и населенным пунктам возвратят все татарские географические названия, какие существовали в период Крымского ханства.
Если это произойдет, то Турция поддержит Правительство Украины по той причине, что в Турции проживает около 5 миллионов человек с крымско-татарскими корнями. Таким образом, Украина получит мощного союзника, который в свою очередь сможет подключать к решению татарского вопроса Лигу арабских государств и Правительства мусульманских стран в ООН.
Крым никогда не будет игорной зоной и «малиной»* для сотрудников КГБ-ФСБ РФ, а дважды судимый-рекетир Гоблин её «малинщиком»*.