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Турция обеспокоена задержаниями активистов в оккупированном Крыму и призывает РФ прекратить подобную практику, - МИД страны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Турция обеспокоена задержаниями активистов в оккупированном Крыму и призывает РФ прекратить подобную практику, - МИД страны

МИД Турции выражает обеспокоенность в связи с задержаниями, которые произошли в оккупированном РФ Крыму 17 февраля, и заявляет, что страна будет продолжать поддерживать крымских татар.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обеспокоены рейдами и задержаниями, которые произошли в Крыму... Мы призываем прекратить подобную ​​практику против крымских татар, которые составляют неотъемлемую часть Крымского полуострова", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Турции также напомнило о неизменности позиции страны в отношении оккупации полуострова Россией.

"Турция не признает незаконной аннексии Крыма и продолжать поддерживать крымских татар", - говорится в документе.

Как сообщалось, утром 17 февраля во временно оккупированном Россией Крыму проходили массовые обыски в домовладениях активистов "Крымской солидарности". По данным уполномоченого Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, после обысков были задержаны активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство" Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров. Им инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму. ФОТО

Позже стало известно, что суд в оккупированном Симферополе арестовал задержанных крымчан.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Армяне уже припугнули...
Драпали аж до Еревана) попутно меняя задрипаные портки....
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19.02.2021 09:13
+5
Турции необходимо не выражать обеспокоенность, а необходимо перекрыть Босфор пролив для кацапских суден.
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19.02.2021 09:19
+4
Не пій баяру!
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19.02.2021 09:06
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Турки тільки зараз побачили?
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19.02.2021 08:59 Ответить
В конце 17-го века во время Азовских походов Петр Первый отвоевал у турок Таганрог. Затем еще, в течение почти 100 лет православно-турецких войн посылаемые Екатериной Второй фавориты царицы Потемкины, Румянцевы, Суворовы отвоевали юг Украины. В конце 18-го века Суворов штурмом взял Измаил. Поэтому все эти территории вместе с Крымом нужно возвратить Турции, а Вселенский Патриарх Варфоломей должен занять покои патриарха московского в мужском монастыре на 16 станции Большого Фонтана в Одессе.
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19.02.2021 09:54 Ответить
Не хвилюйтеся так, Турція постійно моніторить це питання.
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19.02.2021 10:30 Ответить
Припугнут Турцию, что не будут покупать у них помидоры и они успокоются.
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19.02.2021 09:02 Ответить
Не пій баяру!
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19.02.2021 09:06 Ответить
Молодежь выбирает Pepsi и Coca-Cola.
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19.02.2021 09:14 Ответить
Армяне уже припугнули...
Драпали аж до Еревана) попутно меняя задрипаные портки....
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19.02.2021 09:13 Ответить
А лаптеногие туристы из Нижнего Тагила не будут засцыкать матрасы в Анталии
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19.02.2021 09:41 Ответить
Турции необходимо не выражать обеспокоенность, а необходимо перекрыть Босфор пролив для кацапских суден.
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19.02.2021 09:19 Ответить
Ага, с разбегу. Пукин уже запрещал авиарейсы в Турцию. После чего Эрдоган не знал как латать дыру в бюджете, вызванную отсутствием денег от русотуристо и ... полетел в москву заверять пукина в вечной дружбе.
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19.02.2021 09:41 Ответить
Как же в современном мире стало популярным проявлять глубокую озабоченность
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19.02.2021 09:46 Ответить
Проявил глубокую озабоченность старательно укладывая кирпич за пазухой. Ждёмс новостей.
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19.02.2021 09:53 Ответить
Вот чего не ожидал, так это того, что крымские Татары и «киевская хунта» объединятся в одну Семью для защиты Украины от православной страны-террориста.
Крым нужно возвратить в состав Украины. Крымских бесноватых православных бабушек, их внуков -сепаратистов-коммунистов, отставников КГБ, ВМФ, МВД, ФСБ, пенсионеров Союзного значения из аппарата ЦК КПСС и их семьи с рюкзаками на спине вывезти через мост в Краснодарский край (как коммунисты депортировали татар) или паромом через Керченский пролив, если к тому времени мост не накроется «медным тазом». Желательно зимой.
Крымским татарам возвратить захваченные россиянами татарские дома, коттеджи и квартиры.
Когда Крым будет полностью очищен от российских «понаехали», военных отставников, кагебистов, «поребриков» и «крымнашевцев» Верховна Рада Украины рассмотрит вопрос создания в Крыму компактного поселения крымских татар со столицей в Бахчисарае.
Крымским городам и населенным пунктам возвратят все татарские географические названия, какие существовали в период Крымского ханства.
Если это произойдет, то Турция поддержит Правительство Украины по той причине, что в Турции проживает около 5 миллионов человек с крымско-татарскими корнями. Таким образом, Украина получит мощного союзника, который в свою очередь сможет подключать к решению татарского вопроса Лигу арабских государств и Правительства мусульманских стран в ООН.
Крым никогда не будет игорной зоной и «малиной»* для сотрудников КГБ-ФСБ РФ, а дважды судимый-рекетир Гоблин её «малинщиком»*.
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19.02.2021 09:55 Ответить
Хизб ут-Тахрир и в турции так то запрещена
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19.02.2021 11:42 Ответить
ток это понты с тахриром шоб коренных зажать
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19.02.2021 22:24 Ответить
 
 