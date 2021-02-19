За сутки в мире выявили 398,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 11,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 110,8 млн

По состоянию на утро 19 февраля в мире зарегистрировали 398 268 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 497 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 110 840 990 случаев инфицирования, из них 398 268 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 452 623 человека, из них 11 497 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 85,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.