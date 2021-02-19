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В детсаду в Тернополе произошла вспышка кишечной инфекции: заболели 11 малышей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В детсаду в Тернополе произошла вспышка кишечной инфекции: заболели 11 малышей, - ГСЧС

В детском саду Тернополя 11 детей заболели острой кишечной инфекцией. Случай классифицировали как инфекционную вспышку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 февраля в г. Тернополь в дошкольном учебном заведении № 10 лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной "ротавирусной инфекции" у 11 детей (2016 - 2017 г.р.), из них 2 ребенка находятся на стационарном лечении в Тернопольской детской больнице и 9 детей лечатся амбулаторно", - сказано в сообщении.

Отмечается, состояние здоровья больных удовлетворительное.

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Всего в ДОУ находилось 20 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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Какой восторг, наконец то нормальные болячки из под коврика выползли, а не снова тот вездесщуий ковид.
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19.02.2021 09:21 Ответить
Какая редкая болезнь.
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19.02.2021 09:37 Ответить
Там, на заході країни, часто бувають отруєння. Або серед співробітників є шкідники, або серед постачальників продуктів.
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19.02.2021 10:43 Ответить
 
 