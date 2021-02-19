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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Кравчук (1226) Россия (91304) Донбасс (26945)

Кравчук об агрессии РФ: Европа и США организовываются для того, чтобы серьезно и капитально помочь Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кравчук об агрессии РФ: Европа и США организовываются для того, чтобы серьезно и капитально помочь Украине

Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для Украины должно стать признание всеми, что на Донбассе идет война, и все вопросы должны рассматриваться сквозь эту призму.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже уже и год. Я думаю, что основой должно быть одно - признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", - отметил Кравчук.

Однако, по его словам, сегодня обсуждается вопрос не завершения войны, а то, как обеспечить идеальный порядок в Вооруженных силах.

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"Но это вовсе не означает, что мы боремся против войны. Мы боремся с последствиями войны. Пока что... Война нам не нужна. Это беда, это горе. Для этого нужно вести вопрос о завершении войны. А вопрос завершения войны заключается внутри страны - не может быть вражеской пропаганды, должна быть вычищена из власти "пятая колонна", должны быть дисциплина и порядок. Любые отклонения от закона, или попытка обойти закон, или небрежность, или принятия вредных решений должны наказываться. Должна быть железная дисциплина всех и вся", - считает политик.

При этом он отметил, что даже всего этого недостаточно.

"Чтобы закончить войну, надо заставить Россию прекратить агрессию, потому что любая война не прекратится в Украине, если они считают, что мы воюем сами с собой. Они даже договорились до того, что мы оккупировали сами себя. То есть прекращение войны означает давление на Россию всех и вся, мировым сообществом, чтобы они остановили агрессию против Украины", - подчеркнул Кравчук.

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Первый Президент добавил, что сегодня в Европе и США "люди трезвеют, они видят, что есть на самом деле Россия, что есть на самом деле политика Кремля, и они организуются для того, чтобы помочь Украине серьезно и капитально".
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Топ комментарии
+8
Європа і США організовуються, а старий пердун в кацапському зомбоящику з сєпарами триндить.
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19.02.2021 09:24
+6
Прозрел.
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19.02.2021 09:22
+5
Він теж хотів зазирнути ***** вглаз.
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19.02.2021 09:27
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Новітня баба Ванга. Кравчук об агрессии РФ: Европа и США организовываются для того, чтобы серьезно и капитально помочь Украине - Цензор.НЕТ 7196
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19.02.2021 09:20 Ответить
Вольф Мессинг Кравчук об агрессии РФ: Европа и США организовываются для того, чтобы серьезно и капитально помочь Украине - Цензор.НЕТ 680
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19.02.2021 09:31 Ответить
Прозрел.
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19.02.2021 09:22 Ответить
Какая наивность!
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19.02.2021 09:27 Ответить
Європа і США організовуються, а старий пердун в кацапському зомбоящику з сєпарами триндить.
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19.02.2021 09:24 Ответить
Він теж хотів зазирнути ***** вглаз.
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19.02.2021 09:27 Ответить
"у нас идет война"
Ще ніхто не назвав це війною. Це якийсь конфлікт з тією стороною. ХЗ.
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19.02.2021 09:25 Ответить
Ну чего же...
https://news.un.org/ru/story/2015/09/1271981
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19.02.2021 10:23 Ответить
З таких заяв можна зрозуміті що запаребрік конфліктує з Україною за території. Але сказати прямо що це війна проти України ще ніхто не сказав.
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19.02.2021 11:21 Ответить
старенькі також інколи міняють свою позицию
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19.02.2021 09:39 Ответить
Был план А - заглянуть в глаза *****, не проканало.
Клоуну надо заглянуть с другой стороны.
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19.02.2021 09:43 Ответить
Дали старперду новый набор таблеток?
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19.02.2021 09:46 Ответить
Запад может нам помочь настоящими санкциями, остановкой СП2 до развала Уйлостана, и принятием в НАТО. Это не есть сильно большие жертвы для Запада и это настоящие действия, а не 7 лет озабоченности и такой вяленькой поддержкой то Украины (выдали устаревшие джавелины первой волны и бу хаммеры...), то Уйлостана в виде поставок турбин Сименса и строительства СП2.
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19.02.2021 09:51 Ответить
За поддержу ********** сименс дорого заплатил, жаль не нам. Не занимается больше сименс турбинами, турбинное подразделение после таких финтов пришлось закрыть. Кстати, СП2, Сименсовские турбины и еще прачечная в Дойчебанке, это всё наследие коррумпированной ГДР, а не всей Европы.
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19.02.2021 09:59 Ответить
джавелины нам выдали США и против москальских консерв это сверхсовременнейшее оружие. Жаль, его по факту мало, так как одиночных танковых/бтр рейдов почти нету, они больше пригодились бы отбивать танковую атаку, а для этих целей у нас запасов на одну-две атаки
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19.02.2021 10:01 Ответить
загрузить Дротиками транспортный самолет и привезти - дело недолгое
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19.02.2021 12:33 Ответить
7 років війни. Два роки "миролюбного" плазування перед фуйлом. Знищення "антипутінської коаліції". Жодного прохання про посилення санкцій за вбивства українських воїнів та невиконання " нормандських домовленностей". І тут "прозріння".
"Америка з Європою рятуйте, буба обісрав.я!"
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19.02.2021 10:17 Ответить
помню, как кравчук брехал, что Вадим Бойко погиб в следствии взрыва телевизора, тварь
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19.02.2021 10:25 Ответить
Все разговоры с рашенстаном вести только с Будапештских договоренностей ! Если это не прокатывает , то ввести против москалив полное эмбарго !
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19.02.2021 11:41 Ответить
ну дак не покупайте у них свет, газ, уголь, продукты.
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19.02.2021 15:56 Ответить
Кравчук: "Щоб закінчити війну, треба примусити Росію припинити агресію, тому що будь-яка війна не припиниться в Україні, якщо вони вважають, що ми воюємо самі з собою. Вони навіть договорилися до того, що ми окупували самі себе."
Якщо вони - це ЗЕ і команда, тоді все правильно. І шось я не чув, шо Зе змінив свою точку зору чи вибачився.

Кравчук про агресію РФ: Європа і США організовуються для того, щоб серйозно і капітально допомогти Україні - Цензор.НЕТ 7527
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19.02.2021 11:46 Ответить
видимо надоело брехать, стоя одной ногой в могиле, вот и начал очевидные вещи рассказывать
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19.02.2021 15:20 Ответить
Во прорвало кравчука. Щось старий лис учуяв в зеленській владі і виріший упередити здачу України московії.
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19.02.2021 15:42 Ответить
як би тебе придурка комуняцького з семимісячним кучмою не було при владі, може б не було навіть розмов про план А чи Б? Тварюки комуняцькі розікрали країну, злили ядерну зброю.хуйлостанській мерзоті, а тепер сунуть свої гидяві пики у політику знову!
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19.02.2021 16:11 Ответить
Кравчукові капітально щось примарилось. Потрібно вже користуватись памперсами, бо з тих марень можна в штані наробить
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19.02.2021 23:45 Ответить
Харе уже слюной брызгать! Сами попробуйте на месте этого деда лотку не раскачать. Уже 3 канала закрыли, и это начало. Обидно когда свои же не зрят в корень, а кругом мерещится зрада. Ну не в одном, так в другом конечно. Но дело медленно поползло. Рвущиеся пердаки в козляндии тому подтверждение.
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20.02.2021 19:48 Ответить
 
 