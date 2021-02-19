Кравчук об агрессии РФ: Европа и США организовываются для того, чтобы серьезно и капитально помочь Украине

Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для Украины должно стать признание всеми, что на Донбассе идет война, и все вопросы должны рассматриваться сквозь эту призму.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже уже и год. Я думаю, что основой должно быть одно - признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", - отметил Кравчук.

Однако, по его словам, сегодня обсуждается вопрос не завершения войны, а то, как обеспечить идеальный порядок в Вооруженных силах.

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"Но это вовсе не означает, что мы боремся против войны. Мы боремся с последствиями войны. Пока что... Война нам не нужна. Это беда, это горе. Для этого нужно вести вопрос о завершении войны. А вопрос завершения войны заключается внутри страны - не может быть вражеской пропаганды, должна быть вычищена из власти "пятая колонна", должны быть дисциплина и порядок. Любые отклонения от закона, или попытка обойти закон, или небрежность, или принятия вредных решений должны наказываться. Должна быть железная дисциплина всех и вся", - считает политик.

При этом он отметил, что даже всего этого недостаточно.

"Чтобы закончить войну, надо заставить Россию прекратить агрессию, потому что любая война не прекратится в Украине, если они считают, что мы воюем сами с собой. Они даже договорились до того, что мы оккупировали сами себя. То есть прекращение войны означает давление на Россию всех и вся, мировым сообществом, чтобы они остановили агрессию против Украины", - подчеркнул Кравчук.

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Первый Президент добавил, что сегодня в Европе и США "люди трезвеют, они видят, что есть на самом деле Россия, что есть на самом деле политика Кремля, и они организуются для того, чтобы помочь Украине серьезно и капитально".