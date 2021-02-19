Если на Донбассе стреляют и убивают украинских военнослужащих, то какая это к черту провокация? Это война, - Кравчук
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На Донбассе во время нынешнего "перемирия" с июля 2020 года – вовсе не "провокации" со стороны российских оккупантов: убийства украинских военнослужащих нельзя так называть, и название происходящему – война.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Лигу, так в эфире программы Право на владу на канале "1+1" заявил первый президент Леонид Кравчук, который является главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.
"Если на Донбассе стреляют и убивают украинских военных, то это нельзя назвать... провокацией. Какая это к черту провокация? Это война. Это убийство", – подчеркнул он.
По словам переговорщика в ТКГ, такие факты – это нарушение Россией принятых на себя обязательств о всеобъемлющей тишине на фронте: "Давайте будем называть вещи своими именами".
7 февраля 2021 года Кравчук заявил о ситуации на Донбассе следующее: "На выстрел надо отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми", а два дня спустя – что перемирие больше не соблюдается: Россия снова "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения".
12 февраля советник главы Офиса президента Арестович заверил, что, несмотря на обстрелы и убийства, Украина не инициирует отмену перемирия на Донбассе "для сохранения жизней солдат и граждан, международной поддержки Украины и усиления санкций против России".
Глава ОП Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие для переговоров.
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Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
Теперь нариду осталось заглянуть ишо в очко
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150519_ru_s_poroshenko
https://news.un.org/ru/story/2015/09/1271981
https://politics.segodnya.ua/politics/poroshenko-ozvuchil-poteri-ukrainy-za-vremya-voyny-s-rossiey-1264244.html
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.
Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
20 квітня 2017
«Дехто намагається називати це (ситуацію на Донбасі - ред.) замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. А це - гаряча російська агресія проти моєї країни», - сказав Порошенко."
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28440899.html
*********** я не помилився..... "любітєль рускаго" таке сказав
Ось що робить животворний Байден
Чекаємо продовження
чи просто їм всім (зеленським) лячно стало?
сподіваюся друге.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"