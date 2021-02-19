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Рада сегодня проведет Час вопросов к правительству и рассмотрит законопроект Зеленского об инвестнянях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня проведет Час вопросов к правительству и рассмотрит законопроект Зеленского об инвестнянях

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет Час вопросов к правительству и рассмотрит во втором чтении президентский законопроект об инвестнянях.

Пленарное заседание депутаты начнут с Часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме этого парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты №3526 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий", №2063 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту", №3901" О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах", №3911 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

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Еще депутаты планируют рассмотреть некоторые законопроекты в первом чтении. Среди них №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища", №№4351, 4351-1, 4351-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", №3715 "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок), №4265 "О государственной регистрации геномной информации человека", №№4335, 4335-1 "Об обращении гражданского оружия и боеприпасов к нему", законопроекты, касающиеся исполнения решений Европейского суда по правам человека и социального страхования.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" и №3364-1д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации оператора системы передачи.

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Завершить пленарную неделю депутаты планируют традиционно выступлениями о разном.
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Дайош кожному інвестору з Оману і Еміратів няню!
Рада сегодня проведет Час вопросов к правительству и рассмотрит законопроект Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 9456
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19.02.2021 09:37 Ответить
Рада сьогодні проведе Годину запитань до уряду і розгляне законопроєкт Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 8961
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19.02.2021 09:47 Ответить
Рада сегодня проведет Час вопросов к правительству и рассмотрит законопроект Зеленского об инвестнянях - Цензор.НЕТ 747
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19.02.2021 09:39 Ответить
Зелика наверное в детстве недоняньчили, вот оно и носится с какими-то нянями вместо того, чтоб создавать условия для притока инвестиций. Дурбецало не понимает, что инвесторы сами выискивают привлекательные объекты для вложения своего бабла, им не няни нужны, а прозрачные условия работы.
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19.02.2021 09:52 Ответить


после визита сами знаете кого по привлечению инвестнянь Рада сьогодні проведе Годину запитань до уряду і розгляне законопроєкт Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 1507

24 канал
@24tvua
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Рада сьогодні проведе Годину запитань до уряду і розгляне законопроєкт Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 7379
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19.02.2021 09:53 Ответить
_Взрослых, серьёзных людям дегенераты хотят убедить что им нужны няньки... У меня всё, доклад на тему "Абсурд и зазеркалье" закончил.
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19.02.2021 10:22 Ответить
И да, куда же в докладе без картинок и диаграмм? "Няни" эти будут вот такими:
Рада сьогодні проведе Годину запитань до уряду і розгляне законопроєкт Зеленського про інвестнянь - Цензор.НЕТ 6746
Разбоняники
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19.02.2021 10:42 Ответить
Разбойняники
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19.02.2021 11:01 Ответить
надо рассмотреть вопрос о зеленых ослах и баранах
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19.02.2021 11:23 Ответить
 
 