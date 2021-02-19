Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19, - Кулеба о процессе переговоров с производителями

МИД Украины помогает Минздраву организовывать процесс переговоров с производителями вакцин от коронавируса. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские посольства устроили настоящую охоту на вакцину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Кулеба сообщил на брифинге в пятницу, 19 февраля.

По его словам, МИД находится в постоянном контакте с Минздравом, по организации переговоров с международными производителями COVID-вакцин.

"МИД помогает Министерству здравоохранения работать с другими странами и компаниями и организовывать процесс переговоров с производителями вакцин. Хочу поблагодарить нашим посольствам за то, что они устроили настоящую охоту на вакцину", - заявил Кулеба.

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Напомним, в Украине планировали начать процесс вакцинации на этой неделе, с 15 февраля. Однако до сих пор страна не получила ни одной партии вакцины. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцинация в стране точно начнется в феврале.