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Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19, - Кулеба о процессе переговоров с производителями

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Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19, - Кулеба о процессе переговоров с производителями

МИД Украины помогает Минздраву организовывать процесс переговоров с производителями вакцин от коронавируса. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские посольства устроили настоящую охоту на вакцину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Кулеба сообщил на брифинге в пятницу, 19 февраля.

По его словам, МИД находится в постоянном контакте с Минздравом, по организации переговоров с международными производителями COVID-вакцин.

"МИД помогает Министерству здравоохранения работать с другими странами и компаниями и организовывать процесс переговоров с производителями вакцин. Хочу поблагодарить нашим посольствам за то, что они устроили настоящую охоту на вакцину", - заявил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax

Напомним, в Украине планировали начать процесс вакцинации на этой неделе, с 15 февраля. Однако до сих пор страна не получила ни одной партии вакцины. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцинация в стране точно начнется в феврале.
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Топ комментарии
+12
Хєрові мисливці. Всі інші вже за столом сидять, а наші тільки з дому виходять.
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19.02.2021 09:49
+11
Страна феерических долбодятлов. Послы занимаются выклянчиванием вакцин, когда те кто должен был этим заниматься год работы просто просрали.
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19.02.2021 10:02
+10
ці мисливці просто хочуть відката, а "звір" не може зрозуміти що за хєрню йому пропонують
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19.02.2021 10:01
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Хєрові мисливці. Всі інші вже за столом сидять, а наші тільки з дому виходять.
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19.02.2021 09:49 Ответить
ці мисливці просто хочуть відката, а "звір" не може зрозуміти що за хєрню йому пропонують
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19.02.2021 10:01 Ответить
Треба виділити Сєнцову гроші і зняти фільм про тих мисливців за вакцинами!
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19.02.2021 12:44 Ответить
Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19, - Кулеба о процессе переговоров с производителями

Когда найдёте вакцину тоже не расслабляйтесь. Ещё предстоит наловить желающих уколоться. Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19, - Кулеба о процессе переговоров с производителями - Цензор.НЕТ 6670
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19.02.2021 09:50 Ответить
Ее еще нужно привезти, разгрузить, и иметь холодильники для хранения. Учитывая то, что вакцина идет в мензурках по 6 доз, нужны специальные шприцы. Одним словом, что бы мы не начинали делать, все будет украдено или превращено в фарс.
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19.02.2021 10:00 Ответить
завтра зробять ролік для епіцентру де будуть розказувати казочки, що щеплення безкоштовне і йде повним ходом, треба звернутися до сімейного лікаря, якщо його спіймаєте Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19, - Кулеба о процессе переговоров с производителями - Цензор.НЕТ 7513
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19.02.2021 10:02 Ответить
" Ещё предстоит наловить желающих уколоться "
И это может оказаться намного труднее ,особенно астразенекой
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19.02.2021 10:01 Ответить
У нас в районе переболело уже почти 40%
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19.02.2021 12:08 Ответить
Охоту нужно встраивать - на степанова и его подельников.
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19.02.2021 09:51 Ответить
*устраивать (чьёрт пабьерри!)
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19.02.2021 09:58 Ответить
В Зімбабве спробуйте.
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19.02.2021 09:51 Ответить
Ще не сезон. Треба до Ріта почекати, коли останню мавпу вакцинують у джунглях, и що там у них замість лісу.
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19.02.2021 10:07 Ответить
До літа, вибачте.
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19.02.2021 10:08 Ответить
Охота на деньги для вакцины, Я так думаю.
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19.02.2021 10:20 Ответить
И в КОТ ДИ (говори на одэри=азэри) Вуар( на фр.)
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19.02.2021 10:21 Ответить
Нічого так що на рік запізнилися з "полюванням"?
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19.02.2021 09:55 Ответить
С 15 февраля? Охоту открыли? На шару ни кто не даёт, с посредниками не разговаривают, бабло отмыть негде... Беда...
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19.02.2021 09:57 Ответить
Не отмыть, а напилить. Т. е. - украсть из народной казны!
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19.02.2021 10:00 Ответить
Посольства охотятся на вакцину, а Радуцкий на Степанова
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19.02.2021 09:59 Ответить
И все они вместе охотятся за нашими бабками
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19.02.2021 10:37 Ответить
Страна феерических долбодятлов. Послы занимаются выклянчиванием вакцин, когда те кто должен был этим заниматься год работы просто просрали.
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19.02.2021 10:02 Ответить
Так багато стало Кулеби і так мало стало реального змісту в нашій зовнішній політиці.
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19.02.2021 10:03 Ответить
ИБД - имитация бурной деятельности... а все потому, что у руля мид сидит тупой дятел, который не может поручить свои подчиненным решить вопрос с вакциной цивилизованным путем... вот и гоняется... срала-мазала-казала...
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19.02.2021 10:04 Ответить
Ага, бегают по аптекам Европы с возгласами, - экскьюзми сёр, вакцинки лишней не найдётся? оччччень нада!
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19.02.2021 10:08 Ответить
В мире сделали уже свыше 193 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

Ну, шо, охотнички? Как дела? Посредников нашли? Бабло из Китая вернули? Или в засаде сидите?
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19.02.2021 10:08 Ответить
Бац бац, и мимо.
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19.02.2021 10:18 Ответить
Я ничем кроме пфайцера и модерны колотся не буду. И мои родственники тоже.
На крайняк в Польшу поеду, там провакцинируюсь, и провакцинанрую их. Поляки уже проводят прививки всем иностранцам.
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19.02.2021 10:21 Ответить
кулеба говнобрехло, что там с заявлениями про бракованные двигателя самолёта сбитого свиньями иранской революции ?
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19.02.2021 10:27 Ответить
Дорога ложка к обеду, а после .... хоть охоту, хоть сафари. Бесталанные
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19.02.2021 10:29 Ответить
Видать не везде удается прокладки впихнуть , вот и крутят . Ищут варианты. Те на крови людей пришли к власти и продолжали воровать . Эти на эпидемии думают как бы повыгоднее нажиться.
Что-то с нашим обшеством не то....
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19.02.2021 10:31 Ответить
Охоту надо устраивать на долбодятлов и импотентов, которые не способны организовать собственное производство вакцины, из-за чего государство вынуждено стоять с протянутой рукой.
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19.02.2021 10:32 Ответить
Хороши урководители,президент не реагирует.
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19.02.2021 10:38 Ответить
Израиль уже бомжей вакцинирует, а наши только на охоту вышли)
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19.02.2021 10:52 Ответить
Проснулися , добрий день .
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19.02.2021 10:57 Ответить
Можете уже и не спешить.
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19.02.2021 10:57 Ответить
Плохо, когда никто не хочет что то давать за бесплатно, почему эти уроды не смогли выделить летом из ковид фонда хотя б 300-500 млн.$ и заключить контракт, как все нормальные страны, на нормальные вакцины, место того чтоб все закатать в асфальт, неужели рассчитывали, что потом бесплатно кто то подгонит по быстрому какой то дешевый шмурдяк?
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19.02.2021 10:58 Ответить
Для этого надо не быть барыгой и планировать проживать в Украине.Не то не другое зедебилы и нелох не планировали.
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19.02.2021 11:51 Ответить
"Поздно, Вася, пить Боржоми!"
(с)
Зачухались они вдруг. А до этого что -- сопли жевали?

У Зімбабве 18 лютого почалась кампанія вакцинації від Covid
А в Україні не почалась.

Посольства України влаштували справжнє полювання на вакцину проти COVID-19, - Кулеба про процес переговорів з виробниками - Цензор.НЕТ 3902
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19.02.2021 11:03 Ответить
Это все надо было делать хотя бы 2-3 месяца назад.
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19.02.2021 11:03 Ответить
Тут как говориться, в пылу охоты не перебить бы друг друга Посольства України влаштували справжнє полювання на вакцину проти COVID-19, - Кулеба про процес переговорів з виробниками - Цензор.НЕТ 3946
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19.02.2021 11:35 Ответить
@Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину@

ну и чем ты гордишься ? И кстати ну и где вакцина?
А все что надо было сделать этой власти профанов, -- это просто в нужное время (вместе с другими странами) сделать заказ на вакцины.

Как бы ни ругали Порошенко, но безвиз, томос и т.д. он буквально выгрызал, и поэтому у него все получалось. Власть Зеленского ничего не сделала и близко, кроме своих видосиков снятыми на уровне ниже плинтуса..
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19.02.2021 11:43 Ответить
А может избирателям Зеленскогот вакцина и не нужна ?
Включите им "Сватов" и они будут счастливы.... ))))
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19.02.2021 11:46 Ответить
Застав дурного Богу молитися, так він і лоба розіб'є!
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19.02.2021 11:48 Ответить
И это высказывание зедебильного министра! Какую охоту? Африка уже получила вакцины! Рукожопые зеленые недоумки.
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19.02.2021 11:48 Ответить
Гребанный стыд! Посольства України влаштували справжнє полювання на вакцину проти COVID-19, - Кулеба про процес переговорів з виробниками - Цензор.НЕТ 856 уже даже в Зимбабве уже вакцинируются
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19.02.2021 11:50 Ответить
Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19, однак звіра так і не знайшли. Тепер буде спробувана справжня рибалка.
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19.02.2021 11:50 Ответить
Мендель подключали? Она двумя твитами может быстро все проблемы решить.
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19.02.2021 11:56 Ответить
Какая еще охота? Тем самым он открыто говорит, что нихрена они работать не умеют. Нормальные менеджеры спокойно, сидя на месте, решают все проблемы. А эти придурки - охота... На кого они там охотятся? Если в мире всего несколько фирм занимаются производством вакцины.
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19.02.2021 12:04 Ответить
А производители об этом знают? Пока что, вся охота за Ковидным фондом, который успешно оседает на зеОманских счетах
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19.02.2021 12:27 Ответить
"Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19",
аваковские соколы крышуют наливайки, СБУ отжимает Арселор-Миттал, "бубочка" летает в ОМАН, а население живет с огородов, короче, все заняты именно своим делом.

Там и живете: по результатам занятости.
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19.02.2021 12:53 Ответить
УКРАИНА получит вакцину первой. - слова Зеленского.... как можно верить/?
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19.02.2021 12:59 Ответить
В Китае за вакциной "охотьтесь", там самая забористая будет!
В Китае вообще много разных чудес, например таких, как знаменитая китайская пряжа "пух норки", крайне популярная на Алиэкспресс.

Предствьте себе: сидят, значит, китайские "кулибины и гребешками чешут норок на пух...

Верите? Посольства України влаштували справжнє полювання на вакцину проти COVID-19, - Кулеба про процес переговорів з виробниками - Цензор.НЕТ 6229
Россиянки верят.
А вот одна женщина с Украины провела настоящее исследование этого "пуха норки" и выяснила, что кроме синтетики, пух там таки есть, пух животных, таких, как например кошки и собаки.

И все стало мне ясно: китайские "кулибины" устроили настоящее безотходное производство, кошек и собак убивают на мясо, а шерсть убиенных домашних животных идет в "пух норки".

Берите китайскую 'вакцину", не сомневайтесь, чем украинцы хуже зимбабвийцев?
Также детское питание в Китае закупайте, то питание, в которое пластик добаляли.
А лапша с мышьяком из Китая, говорят, очень хороша, и хватает одной порции...
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19.02.2021 13:03 Ответить
Після нишщівно переможної медової реформи у нас самовиникло якесь Мінбудьздоров'я Закордонних Справ? Посольства України влаштували справжнє полювання на вакцину проти COVID-19, - Кулеба про процес переговорів з виробниками - Цензор.НЕТ 9129
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19.02.2021 13:25 Ответить
А, что делает ДП - агенство по закупке вакцин?, или оно не получило задание, покупать вакцину, а не отраву с побочными эфектами, а вакцин к сожалению на сегодня только две,- Pfizer и Moderna, но по видемому не для украинцев,которые получили за сдачу третьего ядерного потенциала не Будапештский меморанлум , а папірець,такие-же и кредиты, за коротые ни чего для нарола нельзя купить, а служат для поддержания курса ОВГЗ, что бы с украинцев и дальше можно было вытягивать под 12-18% вылюты в год.
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19.02.2021 13:49 Ответить
Для чего ее покупать, если на ветке никто не собирается вакцинироваться. Файзер ждут.
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19.02.2021 15:47 Ответить
Украинцы должны понять, что ЕС направляет вакцину в третьи страны потому, что иначе туда пойдёт вакцина РФ, а этого нельзя допустить. Идёт борьбы и украинцы должны потерпеть.
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19.02.2021 15:48 Ответить
а какой процент отката коштуе лицензия на цю охоту?
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19.02.2021 16:50 Ответить
Год бухали,а теперь проспались и давай охотиться.Только видимо у них со зрением проблемы.
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19.02.2021 16:53 Ответить
Нормальні люди заключили контракти, купили і вже вакцинують, а ці придурки полювання влаштували, мисливці недороблені! Іспанський сором!
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19.02.2021 17:53 Ответить
Довбойоби феєричні Посольства України влаштували справжнє полювання на вакцину проти COVID-19, - Кулеба про процес переговорів з виробниками - Цензор.НЕТ 3675
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19.02.2021 19:05 Ответить
хорошо. правильно. молодцы.
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19.02.2021 21:17 Ответить
 
 