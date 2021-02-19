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ФСБ РФ сообщает о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

ФСБ РФ сообщает о задержании в Воронеже

Сотрудники ФСБ РФ заявляют о задержании сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ" в Воронеже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что у задержанных была изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, "схожий с минометной миной времен ВОВ".

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На сайте Следкома РФ по Воронежской области отмечается, что возбуждены два уголовных дела в отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц.

По предварительным данным, в январе 2020 года в городе Воронеже 19-летний местный житель "создал преступную группу" для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности.

"В этих целях в апреле 2020 года подозреваемый изготовил трафарет с текстом экстремистского характера, направленного на пропаганду и разжигание межнациональной ненависти и вражды, при помощи которого он и 33-летний участник группы разместили соответствующие надписи на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа. Кроме того, в октябре 2020 года участник группы, которому на момент совершения преступления было 17 лет, под руководством 33-летнего мужчины с помощью аэрозольной краски нанес надпись экстремистского содержания на заборе около одного из домов в Левобережном районе Воронежа", - отметили в СК РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 3259
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19.02.2021 10:05
+31
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 7022
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19.02.2021 10:08
+27
Путин -*****?
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19.02.2021 10:04
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Путин -*****?
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19.02.2021 10:04 Ответить
хутин кубло
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19.02.2021 10:41 Ответить
Что, "Воронежнаш" ? 😁
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19.02.2021 11:06 Ответить
чув у Пітері творчо підійшли до справи..
щоб не псувати написами фасади будинків,
у Пітері гасло харківчан пишуть на банкнотах
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19.02.2021 11:56 Ответить
Диверсія! Ярош, такий падлюка, он що вигадав! ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 3524
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19.02.2021 12:47 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 3259
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19.02.2021 10:05 Ответить
Терміново "бамбіть Варонєж"! Путін щось знав, коли говорив про необхідність знищення саме цього міста.

П.С. З літаками допоможе Санич, "будемо всєх бамбіть".
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19.02.2021 10:07 Ответить
Та Вороніж жде не дождеться коли ***** його почне бомбити. Потім же, як завжди, грошей дадуть ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 6284
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19.02.2021 10:11 Ответить
Не только Воронеж. Снова остановлен Крымский мост, опять не справился с погодой. И трассу-убийцу Таврида опять закрыли и машины отправляют на старую дорогу.
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19.02.2021 10:16 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 2554
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19.02.2021 10:07 Ответить
Бойтесь
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19.02.2021 10:07 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 7022
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19.02.2021 10:08 Ответить
Клас! ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 4975
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19.02.2021 12:50 Ответить
Шо?! Прямо так і писали путєн-*****?! ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 1899 ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 516
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19.02.2021 10:09 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 5265 ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 3708
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19.02.2021 10:12 Ответить
И даже в сортирах писали или там только написали?
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19.02.2021 10:54 Ответить
Обнуленный идиот.... вместе с палатой № 6 что есть вся Прашка....
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19.02.2021 10:10 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 982 ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 6856
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19.02.2021 10:11 Ответить
Характерно, что ни единого доказательства этой самой "противоправной деятельности" не предоставлено. Даже в 38-м году сталинские палачи говорили в чем именно заключается "противоправная деятельность". С фактами, цитатами, свид.показаниями. Поятно, что все это было бред и липа, но они это предоставляли! А нынешние даже этим не утруждаются.
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19.02.2021 10:14 Ответить
А ми думали, що з Кубані почнеться...
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19.02.2021 10:19 Ответить
Главное чтобы не писали в подъезде и лифте.
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19.02.2021 10:25 Ответить
Кругом приплетать Украину-это как видно признак хорошего тона на засрашке. Реально,свихнулись на Украине.
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19.02.2021 10:25 Ответить
а молодогвардейцы краснодона-это террористы-экстремисты или патриоты ??? фюрер Путлер,для которого все имперское(царь,роскошь,белая гвардия)-это святое.Коммунисты,союз,рекет,понятия--это родное.Так кто ты путин-мутант или шизофреник,или и то и другое??Думаю это простой питерский хулиган на которого свалился великий груз ответсвенности и возможностей и который не выдержал огромного соблазна и искушения властью и мутировал под воздействием тех же соблазнов в диктатора, мини гитлера,склонного к имперскому аристократизму приступного мира росии, и преобразившегося в коммуноимперского фашиста-мутанта с гиперализованым самолюбованием и глубоко пораженной психикой пораженной нарцисизмом.
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19.02.2021 10:28 Ответить
які ще нахер "молодогвардєйцьі краснадона"? звідки чушь?
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19.02.2021 11:02 Ответить
Якщо не знайшли фоток Зоряна і Шкіряка та пакета з візитками Яроша, то це не наші. Мабуть мєстниє "нацжони"
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19.02.2021 10:38 Ответить
"МКУ" - це що означає ? Вперше чую про таку групу.
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19.02.2021 10:38 Ответить
Московитам делать КУ.
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19.02.2021 11:21 Ответить
Полній список надписей - огласите !
ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 4630
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19.02.2021 10:50 Ответить
пудін ввяді?...аппазіція в лаптєтайожной "сурова і нєумаліма"
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19.02.2021 10:50 Ответить
***** дуже хоче показати припізженому лохторату чьто па фсєй расииии адні бєндєравскіє врагі...
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19.02.2021 10:53 Ответить
Визитки Яроша там уже не в тренде. Ярошу следует подсуетиться.
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19.02.2021 10:56 Ответить
Можете их себе оставить и засудить навечно видосик снять от фсб взяв каких то лошар с улиц и на камеру сказать что они от правого сектора или послало их министерство обороны,кацапы может и поверят и ещё раз удостоверятся что мы террористы экстремисты а значить враги,и поэтому идет оправдание войны и потенциального нападения
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19.02.2021 10:59 Ответить
Вороніж українське місто.
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19.02.2021 11:08 Ответить
Маладая Гвардия. Всех в шурфЪ. Но с начала пытать. Как у русни принято испокон веков.
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19.02.2021 11:20 Ответить
неонацизм-это нынешняя раисся
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19.02.2021 11:20 Ответить
да расхерачьте уже тот Воронеж к е..ням собачьим... давно пора
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19.02.2021 11:21 Ответить
призывал бамбить варонеж!
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19.02.2021 11:27 Ответить
В О Р О Н Є Ж це У К Р А Ї Н А !
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19.02.2021 12:08 Ответить
Искал, искал, но нихрена кроме "ФСБ задержала в Воронеже украинских неонацистов" не нашёл.
ЧТО ЗА НАДПИСИ УЖАСНЫЕ?
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19.02.2021 12:19 Ответить
Я не здивуюсь, коли то було щось на зразок "Вася - х*й!". Але відзвітувати про витрачені на мусорів з феесбешниками кошти було потрібно. От вони і зімітували бурхливу діяльність.
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19.02.2021 13:36 Ответить
Як що кацап не сп*здить, то день пройшов дарма, це вже доведений факт ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 2129 ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 4688
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19.02.2021 12:27 Ответить
Всьо! Пора бомбити Воронєж!
ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 7704
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19.02.2021 12:44 Ответить
А что єто ха организация такая, МКУ? Кто-гибудб слішал оней в Украине?
А ьл по поисковикам можно найти только Митний кодекс України, и ссілки на єти сообщения ФСБ
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19.02.2021 14:41 Ответить
Сами придумали, сами обиделись? Ох как это скрепно) ну чисто козляндия стайл!))
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19.02.2021 15:09 Ответить
Молодіжний Конгрес? У Воронєжі? ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 6607...от вовченята...Ростуть...раз вже не ПСом , а ними кацапи лякають.
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19.02.2021 15:17 Ответить
Як про кацапів мова ,так коменти відсутні на Цензорі.
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19.02.2021 20:58 Ответить
провокация 100%. подстрекатель - агент фсб. для телекартинки и звёздочек.
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19.02.2021 21:16 Ответить
 
 