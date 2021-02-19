ФСБ РФ сообщает о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы

Сотрудники ФСБ РФ заявляют о задержании сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ" в Воронеже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что у задержанных была изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, "схожий с минометной миной времен ВОВ".

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На сайте Следкома РФ по Воронежской области отмечается, что возбуждены два уголовных дела в отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц.

По предварительным данным, в январе 2020 года в городе Воронеже 19-летний местный житель "создал преступную группу" для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности.

"В этих целях в апреле 2020 года подозреваемый изготовил трафарет с текстом экстремистского характера, направленного на пропаганду и разжигание межнациональной ненависти и вражды, при помощи которого он и 33-летний участник группы разместили соответствующие надписи на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа. Кроме того, в октябре 2020 года участник группы, которому на момент совершения преступления было 17 лет, под руководством 33-летнего мужчины с помощью аэрозольной краски нанес надпись экстремистского содержания на заборе около одного из домов в Левобережном районе Воронежа", - отметили в СК РФ.

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