Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В настоящий момент в МИД Украины не видят причин для беспокойства в плане отношений Украины и США. Сейчас обсуждается организация контакта между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Джо Байденом.
Об этом на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, отсутствие разговора между Байденом и Зеленским связано с тем, что сейчас американский президент больше сконцентрирован на внутриполитической повестке дня США.
"Количество его международных контактов сведено практически к нулю. К тому же Белый дом огласил, что из-за карантинных ограничений встречи проводятся в онлайн-режиме. Но мы, безусловно, работаем над организацией разговора (между Байденом и Зеленским. - Ред.)", - заявил Кулеба.
Он добавил, что сейчас ведется нормальная плановая работа украинским посольством в Вашингтоне относительно организации контакта между президентами Украины и США.
"Буквально вчера я получил последний отчет из посольства нашего в Вашингтоне. Я не вижу никаких причин беспокойства", - отметил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
У хворого, коли діарея, також кшд дільніть відбувається. Ось тільки результат для нього в оточуючих зовсім не заспокійливий.
Нема контакту між старим педофіцлом і нелохом 43 роки!
бідон вже не може ,а бубочка нелох вже далеко "нємалшік".
Зеленский = Коломойский + отмывание украденых Коломойским в Привате денег в оффшорах. Коломойский = отмывание краденых в Привате денег в США.
Галимый криминал, зелебобики!
Как думаете, скоро ли зеля останется без бениной руки в жопе? Руку вместе с беней потребуют экстрадировать в США, в тюрьму садиться. Вот тогда весь мир и узнает, как Беня из ватного шута президента делал...
Я б наприклад навіть і руки такому культурному герою не подав!
Бо воно воно, бо єсть хоч якісь норми моралі навіть і для клоунів!