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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Зеленский (16563) МИД (6654) США (23203) Кулеба Дмитрий (2639)

Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом

В настоящий момент в МИД Украины не видят причин для беспокойства в плане отношений Украины и США. Сейчас обсуждается организация контакта между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Об этом на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, отсутствие разговора между Байденом и Зеленским связано с тем, что сейчас американский президент больше сконцентрирован на внутриполитической повестке дня США.

"Количество его международных контактов сведено практически к нулю. К тому же Белый дом огласил, что из-за карантинных ограничений встречи проводятся в онлайн-режиме. Но мы, безусловно, работаем над организацией разговора (между Байденом и Зеленским. - Ред.)", - заявил Кулеба.

Он добавил, что сейчас ведется нормальная плановая работа украинским посольством в Вашингтоне относительно организации контакта между президентами Украины и США.

"Буквально вчера я получил последний отчет из посольства нашего в Вашингтоне. Я не вижу никаких причин беспокойства", - отметил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19, - Кулеба о процессе переговоров с производителями

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 3971
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19.02.2021 10:13
+12
Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 220
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19.02.2021 10:22
+7
Подключите к работе Мандель, пусть она расскажет про фурор Зели в Эмиратах и что Байден теряет игнорируя это маленькое зеленое ч..о.
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19.02.2021 10:18
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Дима береги себя, работа не волк.
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19.02.2021 10:12 Ответить
Робота не прутень (літературне слово, доказано Л. Подерев'янським) , як стояла, так і буде стояти.
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19.02.2021 10:26 Ответить
Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 3971
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19.02.2021 10:13 Ответить
Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 220
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19.02.2021 10:22 Ответить
Кулеба - бессовестный мерзавец, это понятно.
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19.02.2021 10:14 Ответить
Інших там біля себе і не тримають. зЕ-гном по собі всіх міряє
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19.02.2021 10:16 Ответить
Чому?
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19.02.2021 10:20 Ответить
Не маєте чим думати? 🤔
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19.02.2021 10:27 Ответить
Так можно будь кого звинуватити.
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19.02.2021 10:31 Ответить
Так оті "будь-хто" і голосували у другому турі за Зєлєнского. Тоді думати не було чим і зараз немає чим.
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19.02.2021 10:34 Ответить
Мова про конкретного дипломата, а не про якийсь уявний лохторат.
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19.02.2021 10:36 Ответить
Нормальний міністр, особливо МЗС не дозволить "рулити" зовнішніми справами, вкрай важливими і відповідальними для країни особі без статусу, нехай навіть з ОПи (Єрмак). А розумний не буде покривати перед суспільством проколи цієї бособи, що ведуть до важких наслідків. Знаєте, про якого я міністра? Так зрозуміло?
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19.02.2021 11:04 Ответить
Якось дуже завуальовано.
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19.02.2021 11:13 Ответить
Не піддається розумінню? 😊
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19.02.2021 12:16 Ответить
В новітній історії України є приклади коли міністри працювали і ще під гіршим керівництвом і навіть фактично прямим кацапським управлінням. І значна частина цих персон продовжує бути у політикумі.
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19.02.2021 12:32 Ответить
Великий друХ України професійний корупціонер чжоу бай-ден і досі шукає Україну на глобусі. Як знайде - то відбудеЦЦя прозмова. Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 6813
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19.02.2021 14:04 Ответить
Потрудись аргументировать.
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19.02.2021 10:27 Ответить
Громадян цікавлять конкретні результати, які б можливо було відчути, не імітація діяльності зеленої свого недоумків.
У хворого, коли діарея, також кшд дільніть відбувається. Ось тільки результат для нього в оточуючих зовсім не заспокійливий.
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19.02.2021 10:15 Ответить
"Робота"-це найм двох лобістських компаній ? (одна з яких виявилась жуліками Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 5094)
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19.02.2021 10:16 Ответить
До речі, абсолютно так само робили в Яника... Не помогло!
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19.02.2021 10:18 Ответить
Подключите к работе Мандель, пусть она расскажет про фурор Зели в Эмиратах и что Байден теряет игнорируя это маленькое зеленое ч..о.
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19.02.2021 10:18 Ответить
Весь міністр в одній фотографії! Цензору респект!!!! 👏👏👏
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19.02.2021 10:24 Ответить
Ну так понятно. Советники Байдена ему сказали: Джо, ты подумай 10 раз, прежде чем с Зеленским вести переговоры. Потом не отмоешься. Все будут говорить, что Байден вел переговоры с клоуном, который выдавал себя за президента Украины"
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19.02.2021 10:28 Ответить
А шо зебилы так на Кулебу взъелись? Не называет зелю найвэлычнишим? Или за то, что он знает правду, что на самом деле думают про зелю в Европе и Америке?
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19.02.2021 10:32 Ответить
Тем более, что телефоном Байден уже пообщался с кучей президентов и лидеров. Да и приглашение на его инаугурацию из Украины получила только чета Порошенко.
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19.02.2021 10:48 Ответить
Иногда игнором можно сказать больше, чем в разговоре.
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19.02.2021 10:32 Ответить
С хєра єта кулЄба такий спокійний?
Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 4407
Нема контакту між старим педофіцлом і нелохом 43 роки! Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 2005
бідон вже не може ,а бубочка нелох вже далеко "нємалшік". Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 9600
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19.02.2021 10:33 Ответить
Пора бросать в бой тяжелую артиллерию в виде Мендель, трех постов в твиттере(двух, боюсь, не хватит) и броска грудью на фейсбук. И работа закипит. Правда потребуется пояснить Байдену, почему Коломойский увеличил свое влияние в то время, как по нему ведутся дела, но Мендель должна справиться. Героизма ей не занимать.
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19.02.2021 10:33 Ответить
Я живу в цій державі чесно мені соромно.
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19.02.2021 10:34 Ответить
Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 2262
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19.02.2021 10:35 Ответить
Для Америки с зеленским все просто:
Зеленский = Коломойский + отмывание украденых Коломойским в Привате денег в оффшорах. Коломойский = отмывание краденых в Привате денег в США.
Галимый криминал, зелебобики!
Как думаете, скоро ли зеля останется без бениной руки в жопе? Руку вместе с беней потребуют экстрадировать в США, в тюрьму садиться. Вот тогда весь мир и узнает, как Беня из ватного шута президента делал... Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 3500 Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 3500 Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 3500
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19.02.2021 10:42 Ответить
а еще зеля трампу негатива про байдена и сына наговорил , а трамп возьми и с посыланнямина зельца и оприлюдни все в амеровских зми. Вот тут конечно Байден и обиделся.... главное что совсем не зельц, а мы украинцы, от этого многое теряем.... а Кулеба шо? та он также как и все оп с ермаком "на отмазках" служат гарантику за хорошие бабки! короче зай гезунд и ламца дрица.....
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19.02.2021 12:19 Ответить
Да и нахрена вообще нужен Зелёнский, если есть Порошенко и контакт уже налажен? Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 4219
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19.02.2021 10:56 Ответить
От як тільки Байден вирішить завдане йому питання про те, чого Україна не в НАТО, тоді і буде причина для розмови.
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19.02.2021 11:08 Ответить
Ніхто з брехливим Зелепуцьким не хоче контактувати, крім,звичайно, Оману та Еміратів...
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19.02.2021 11:10 Ответить
Так Зеленский из теплой ванны вообще не видит никаких проблем в Украине уже 2 года... это мы видим полный писец ( все известные кризисы в стране одновременно и плюс войну), а у зели все "в розовом цвете" и "мир" в его голове, а также "в глазах" у путина...
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19.02.2021 11:13 Ответить
Хах, багато честі для дідуся Байдена розмовлять із піаністом!
Я б наприклад навіть і руки такому культурному герою не подав!
Бо воно воно, бо єсть хоч якісь норми моралі навіть і для клоунів!
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19.02.2021 11:39 Ответить
Кулеба , хорош нам киздуна заправлять и ситуацию сглаживать.... п р о с р ал зельц парафию.... и его местечковая и склочная сущность проявилась в разговоре с трампом , когда он начал рассказывать трампу о байдене и его сыне в негативных тонах и все о чем он в слухах услышал. а трамп возьми и разгласи весь этот разговор с посыланнями на гаранта Украины широкой америанской общественности...мол вот какой Байден гад что даже в Украине шмуклерил!!! вот поэтому зельц сказал , что он теперь "немножечко зол на трампа". и шо мы бачим за пидсумами - трамп на пенсии в гольф рубится, а наш гарантик в ж о п е. теперь у Байдена к зеле будет настороженное и негативное отношение всегда. склочников и киздунов нигде не любят, они всегда за спиной могут пакость сотворить или предать. наверное нам надо не койки менять а б....й у власти!
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19.02.2021 12:12 Ответить
 
 