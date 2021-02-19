Будем просить ЕС ввести новые санкции против России из-за репрессий в оккупированном Крыму, - Кулеба

В ближайшие дни Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой относительно введения в отношении России санкций из-за репрессий в оккупированном Крыму.

Недавняя волна репрессий со стороны российских правоохранительных органов против крымских татар в Автономной республике Крым является основанием для введения против России новых санкций. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще в прошлом году я призвал Европейский Союз внедрить санкционный механизм как ответ на нарушение прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать, что за это должны быть введены новые санкции. Поэтому в скором времени, возможно даже сегодня, я подпишу эти документы. Мы вновь обратимся к Европейскому Союзу с просьбой о введении в отношении России санкций", - заявил Кулеба.

Он добавил, что репрессии против крымских татар также станут темой обсуждения на Генассамблее ООН. По словам главы МИД, Украина накануне начала подготовку для коммуникаций с Европейским Союзом по этому вопросу.

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"Мы готовимся к обсуждению на сессии в Генассамблее ООН вопросов по ситуации на временно оккупированных территориях. Потому очень тщательно происходит подготовка, готовим фактаж и дополнительные аргументы. Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене в ее попытках оправдать свою агрессию против Украины", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, утром 17 февраля во временно оккупированном Россией Крыму проходили массовые обыски в домовладениях активистов "Крымской солидарности". По данным уполномоченого Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, после обысков были задержаны активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство" Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров. Им инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической.

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Позже стало известно, что суд в оккупированном Симферополе арестовал задержанных крымчан.