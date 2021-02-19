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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Будем просить ЕС ввести новые санкции против России из-за репрессий в оккупированном Крыму, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Будем просить ЕС ввести новые санкции против России из-за репрессий в оккупированном Крыму, - Кулеба

В ближайшие дни Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой относительно введения в отношении России санкций из-за репрессий в оккупированном Крыму.

Недавняя волна репрессий со стороны российских правоохранительных органов против крымских татар в Автономной республике Крым является основанием для введения против России новых санкций. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще в прошлом году я призвал Европейский Союз внедрить санкционный механизм как ответ на нарушение прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать, что за это должны быть введены новые санкции. Поэтому в скором времени, возможно даже сегодня, я подпишу эти документы. Мы вновь обратимся к Европейскому Союзу с просьбой о введении в отношении России санкций", - заявил Кулеба.

Он добавил, что репрессии против крымских татар также станут темой обсуждения на Генассамблее ООН. По словам главы МИД, Украина накануне начала подготовку для коммуникаций с Европейским Союзом по этому вопросу.

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"Мы готовимся к обсуждению на сессии в Генассамблее ООН вопросов по ситуации на временно оккупированных территориях. Потому очень тщательно происходит подготовка, готовим фактаж и дополнительные аргументы. Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене в ее попытках оправдать свою агрессию против Украины", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, утром 17 февраля во временно оккупированном Россией Крыму проходили массовые обыски в домовладениях активистов "Крымской солидарности". По данным уполномоченого Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, после обысков были задержаны активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство" Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров. Им инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической.

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Позже стало известно, что суд в оккупированном Симферополе арестовал задержанных крымчан.

Автор: Ірина Дашківська
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Наше "будем просить ЕС ...." напоминает фильм "Поймай меня, если сможешь". Скоро в ЕС при слове "Украина" будут срочно на больничный уходить.
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19.02.2021 10:32 Ответить
да да а параллельно еще газку и электроэнергии закупим
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19.02.2021 10:40 Ответить
Свою державу відбудуйте і непотрібно нівкого нічого просити. Самі все дадуть і запропонують.
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19.02.2021 10:40 Ответить
Будем просить ЕС ввести новые санкции против России/ Потому что: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину и Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний. И из-за Ермака: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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19.02.2021 10:45 Ответить
А сами будем торговать с капскими партнерами.
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19.02.2021 10:45 Ответить
ЄС будемо просити санкцій, а самі збільшимо імпорт електроенергії з мордору. От виродки, блін...
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19.02.2021 10:49 Ответить
Росія стала другим після Китаю найбільшим торговим партнером України Товарообіг України і Росії виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.
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19.02.2021 10:55 Ответить
ЕС хочет ввести санкции против России за придуманные слова -напр."Закавказье".Если ты не знаешь где находятся 2 горы-Гап(Дверь на одэри) и АгаУш(Господин дух=сознание)=Кас, то какого .. ты придумываешь термин Зак-е.Давайте Россию называть Закавказье.Так честнее и справедливее будет.
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19.02.2021 10:55 Ответить
Гора Кас=Парахаотрис.Да и гора Парнас тоже на Кавказе. В Фонадской стороне этой горы кто умирает ,то сразу воскрешается.Члены российской партии "Парнас" знают об этом или им пиказали взять это название?
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19.02.2021 10:59 Ответить
Та спочатку ви самі запровадьте і перестаньте купувати в них вугілля і електику.
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19.02.2021 11:36 Ответить
 
 