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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) Дунда Олег (12)

"Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Олег Дунда предлагает президенту Владимиру Зеленскому объединить местные непарламентские политические партии и элиты под единой идеологией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я обращаюсь к вам, господин президент, с призывом задуматься о возможности и целесообразности такого объединения, о создании в определенной степени нового "Народного Руха" для поддержки ваших инициатив", - сказал Дунда на брифинге в Киеве.

По словам парламентария, представители региональных партий и беспартийные ожидают определения идеологических основ программы президента для возможности к ним присоединиться, поскольку "слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости при определении собственной идеологической платформы".

Читайте: "Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о двойном гражданстве

По мнению Дунды, это должно быть достаточно мягкое объединение, необязательно совпадающее с конфигурацией большинства в местных советах, которое могло бы положительно повлиять на объединение граждан и политиков ради решения проблем, которые на самом деле беспокоят большинство украинцев.

"Вы говорили, что у нас в Украине, каждый должен стать президентом. Это - лозунг. И наверное лучше, когда президент один, но приобщиться к реализации его идеологии через механизм широкого народного движения действительно сможет каждый желающий", - заявил нардеп.

Дунда просит Зеленского, в случае его заинтересованности проектом, встретится с его инициаторами и представителями местных властей Киевской области.

В начале февраля Дунда инициировал формирование идеологии партии "Слуга народа".

Также читайте: Цель разработанного "слугами" законопроекта о двойном гражданстве - "реинтегрировать" украинцев с востока и из Крыма, - депутат СН Дунда

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Це буде рух якого народу?
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19.02.2021 10:56
+28
Це буде рух "мудрого" наріду під гаслом "какая разніцца?" "Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха" - Цензор.НЕТ 8223
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19.02.2021 11:00
+26
после того как вы, зеленая погань, прос..рали местные выборы где только смогли, сможете объединиться разве что в подпольную ячейку
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19.02.2021 10:56
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А давайте лучше на Майдане слепим большую снежную бабу! И покажем всему Миру что мы не пальцем сделаны!
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19.02.2021 10:55 Ответить
помню одни уже тоже что-то только из говна лепили, и даже скульптуру Вовы "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 2170
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19.02.2021 11:30 Ответить
И снимим обязательно видосик
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19.02.2021 11:52 Ответить
"Рух клоунов за служение нариду" "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 7860

дебилы, бл..... !!!!
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19.02.2021 13:40 Ответить
реБРЕДЯТИНУ пытаются выдать за реБрединг "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 9853
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19.02.2021 15:34 Ответить
после того как вы, зеленая погань, прос..рали местные выборы где только смогли, сможете объединиться разве что в подпольную ячейку
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19.02.2021 10:56 Ответить
А я просто хренею от этого пресмыкания и уничижения уродливых слуг ***** перед величайшим наполеониумом бубачкой! Просто лизание зада во всех его потаенных местах гринпоцу и демонстративные "молитвы" и челобитные государю -императору. Какая на фиг идеология у этого тупого торчка???? Какие инициативы у него могут быть- курнуть, поржать, посрать, выдать на "гора" какую нибудь редкую хрень? Чем объединять граждан- всеобщим "лизанием" государева очка? Или сдачей интересов страны рахе и нашим олигархам побыстрей? Как в 21 веке люди проживающие в Еропейском государстве могут быть такими конченными лизоблюдами???
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19.02.2021 11:26 Ответить
Ой неправильно партия выбрала название, правильнее было бы называться Партия "Чего изволите?"
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19.02.2021 12:02 Ответить
Це буде рух якого народу?
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19.02.2021 10:56 Ответить
Це буде рух "мудрого" наріду під гаслом "какая разніцца?" "Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха" - Цензор.НЕТ 8223
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19.02.2021 11:00 Ответить
"Партия № 95" - узнавабельно и честно (в слугах вся верхушка из Квартала клоунов)
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19.02.2021 13:37 Ответить
обрізато-пейсанутого
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19.02.2021 11:15 Ответить
"зелених маланців"...
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19.02.2021 11:55 Ответить
Все же президенты, значит президентов с "6 палатой" во главе.
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19.02.2021 12:12 Ответить
Напевно того, у кого синагоги і гроші
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19.02.2021 13:53 Ответить
"Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха"

"Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха" - Цензор.НЕТ 5280 Предложил перекраситься.
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19.02.2021 10:56 Ответить
Фильм "Тупой, еще тупее" просто отдыхает "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 2052 "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 1106
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19.02.2021 11:31 Ответить
На какой платформе обьеденяться? на квартале95? На поездках в Оман и ОАЭ?
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19.02.2021 10:57 Ответить
Вот только не надо поганить своими грязными рученками это заслуженное название. Все к чему вы прикасаетесь, превращается в фекалии.
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19.02.2021 10:58 Ответить
"слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости" - у автора этого словоблудия в голове тырса
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19.02.2021 10:58 Ответить
Это такая идеология.
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19.02.2021 10:59 Ответить
В голове у него не тырса, а знатно насрато
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19.02.2021 11:05 Ответить
Название ,,Объединение вокруг задницы Бени ,, подошло бы вы больше .
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19.02.2021 10:58 Ответить
а ведь "Слуга народа" было так заманушно для... народа
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19.02.2021 10:58 Ответить
У Народний Рух входили 100% українськомовні патріоти та високоосвічені інтелектуали! Скільки таких серед зелених слуг???
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19.02.2021 10:59 Ответить
Дубинський, Юзик, Бужанський Богуцька, Шуфрич, Сосны Корабельные...
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19.02.2021 11:01 Ответить
Вже стали 73% президентами , живемо Норвегія курить , діти в пісочку машинками гратися.
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19.02.2021 11:00 Ответить
Намагання перехопити ініціативу на полі патріотично налаштованого електорату?
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19.02.2021 11:00 Ответить
Нова песня хора Веревки - горила хата палала. Ослиха в Конче плакала...
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19.02.2021 11:02 Ответить
Рух підтримувала українська інтелігенція! Навесні 2019 українська інтелігенція активно закликала не голосувати за Зе і його слуг! Якби ж то наш мудрий нарід послухався її...
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19.02.2021 11:03 Ответить
У 2010 частина тої саме інтелігенції волала "аби не люля" - отримали хама. Який нарід - така і інтелігенція.
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19.02.2021 11:07 Ответить
Хто конкретно із тодішніх чи колишніх рухівців волав у 2010 "аби не люля"? Хіба зрадник Лавринович...
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19.02.2021 11:14 Ответить
З інтелігенції точно пам'ятаю Забужко.
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19.02.2021 11:17 Ответить
Емм, а вона була членом Руху?
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19.02.2021 11:26 Ответить
Ви ж пишете, що Рух підтримувала інтелігенція. Не Ванга, але наприкінці каденції зєля може такий вилити дощ з премій/нагород та звань на ту нечисленну та голодну інтелігенцію,що...самі розумієте.
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19.02.2021 11:31 Ответить
а чим йуля краща за овоща?
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19.02.2021 11:40 Ответить
Як мінімум не настільки відверто прокацапська. Можливо хід історії був би інший, якби тоді її вибрали.
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19.02.2021 11:48 Ответить
краще мати у ворогах відвертого дибіла, аніж хитру ************... та курва затягла би нас у безодню ще глибше і вже безповоротно!!!
прикинь, я бачу певні плюси навіть у приході данєцкого шобла до влади у 2009-му - вони були приречені... йулка би тягла довго й нудно, й для пересічного обивателя майже непомітно
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19.02.2021 22:04 Ответить
Хто зна.
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20.02.2021 09:45 Ответить
А "ширку" с хамом кто хотел замутить?
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19.02.2021 11:44 Ответить
Там усі далеко не ангели. Але за часів хама тільки вона та юра сиділи.
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19.02.2021 11:51 Ответить
а пуйло за нею мазу тягнув)))
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19.02.2021 21:58 Ответить
Було. Але чомусь не допомогло.
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20.02.2021 09:44 Ответить
Хлопец бредит, а Арахамии все нет...Вообще кто-то чего-то понял? Например это: "...поскольку "слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости при определении собственной идеологической платформы". Врач бы не помешал. Ну, или Арахамия на крайняк. Тот одним своим видом невменяемого зебила сразу сделает вменяемым(насколько это возможно).
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19.02.2021 11:02 Ответить
Він дійсно вважає, що серед слуг є люди такого ж рівня, як Чорновіл, Тарасюк, Драч, Павличко, Заєць, Брюховецький, Танюк, Ключковський, Горинь???
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19.02.2021 11:02 Ответить
Проте кладезь пейсатих обрізанців й напів...
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19.02.2021 11:11 Ответить
тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости ....Источник: https://censor.net/ru/n3248869
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19.02.2021 11:04 Ответить
Не понятно главное - о каких инициативах Зю говорит этот Дунда!
Хоть бы знать эти инициативы. Кроме капитуляции и "какая разница" я других инициатив не знаю.
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19.02.2021 11:04 Ответить
Понравилось. Но чувствуют ( или, вдруг, понимают), что приходит конец, а так хочется продолжения.
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19.02.2021 11:05 Ответить
Слугам прийшов Повний Гаплик "Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха" - Цензор.НЕТ 8557
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19.02.2021 11:07 Ответить
наГодный Гух?
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 9415
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19.02.2021 11:08 Ответить
та це ж щирі нові гукраїнці "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 9241
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19.02.2021 11:33 Ответить
"Рух евреев за служение мудрому нариду" "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 2063 "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 2063
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19.02.2021 13:42 Ответить
Ага. И бывшего подручного овоща Тараса Чорновола главой.
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19.02.2021 11:09 Ответить
Зєлєсоси й народні руханки "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 3791 "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 3791
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19.02.2021 11:09 Ответить
"слуга народа" уже все "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 4596 ?
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 5242
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19.02.2021 11:10 Ответить
Начали выбор краски, зеленая уже не прельщает.
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19.02.2021 11:12 Ответить
Мабуть , хочуть об'єднати всі сили малоросів , колаборатнтів і ватників , для руху в тайожний союз , не інакше )
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19.02.2021 11:12 Ответить
Говорю жене: "Давай в доме генеральную уборку сделаем" А она такая: "Нет! Надо "Квартирный рух" организовать".
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19.02.2021 11:12 Ответить
Майстри тупих гасел та зашкварів хочуть вилізти з сраки.
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19.02.2021 11:15 Ответить
роблять кульбіти в с-аці!!!
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19.02.2021 11:17 Ответить
РУХ на Ростов "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 7166
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19.02.2021 11:15 Ответить
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 3461
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19.02.2021 11:31 Ответить
'Дом на етой уліце,єсть жьолтий,
- больніцею єврєйскою зовут!
Я,желаю,вам,друзья ... '
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19.02.2021 11:23 Ответить
Призвал создать новый сериальчик.А ТО ЛОХИ НАЧАЛИ ЗАДУМЫВАТСЯ.
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19.02.2021 11:25 Ответить
поскольку "слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости при определении собственной идеологической платформы".Источник: https://censor.net/ru/n3248869
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19.02.2021 11:27 Ответить
Скоріше "Народний Рух і Українська Народна Партії об'єднаютьс з партією Європейська Солідарність. І знайдуть таку форму об'єднання, щоб зберегти автентичність назви.
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19.02.2021 11:32 Ответить
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 6912
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19.02.2021 11:37 Ответить
30 форумов референдума - и новая партия в кармане!
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19.02.2021 11:43 Ответить
Уже народу "услужили", теперь зелёным говном хотят замазать "Рух"
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19.02.2021 11:48 Ответить
Та ті "суки народу" над нами "приколюються" чи вже дійсно "тю-тю" з*їхали не на ту путю?
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19.02.2021 11:49 Ответить
Давайте назло східній Україні зробимо передвиборну кампанію Дзідзьо у тік токі і оберемо цого у один тур. Аж зло бере, як дивлююсь на цих тварей. Всі здобутки революції просрані за 2 годи.
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19.02.2021 12:03 Ответить
Пізно пити Боржомі...коли нирки відмовили "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 3187
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19.02.2021 12:12 Ответить
Больше похоже на попытку криминала "договорится" с правящей партией, как это было сделано в РФ.
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19.02.2021 12:29 Ответить
Під гаслом "Всі до цирку!"
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19.02.2021 12:45 Ответить
Ланцелот: - Это не народ.
Бургамистр: - Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди нашего города...
"Убить дракона"
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19.02.2021 12:55 Ответить
Не чіпайте РУХ своїми брудними руками, негідники!
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19.02.2021 13:07 Ответить
Рух За новый Иерусалим.
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19.02.2021 13:55 Ответить
"Последние свидетели Иеговы" "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 598 "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 598
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19.02.2021 15:39 Ответить
"СН" здох, почнемо з початку
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19.02.2021 14:22 Ответить
Тогда уже и новую версию "ЗЕ Кобзарь" в редакции квартал 95 скоро напишут. Не ровняйте свою серо-зеленую ватную масу с легендарным РУХ-ом!
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19.02.2021 17:38 Ответить
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 7226Міняли вже слуги орієнтацію. Року не пройшло. І знову? У них склероз, чи нетримання мозгової рідини?
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19.02.2021 17:40 Ответить
 
 