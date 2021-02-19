Вето Зеленского на закон о госслужбе: Рада может собраться на внеочередное заседание, - "слуга народа" Кравчук

Президент Владимир Зеленский ветировал изменения в закон о госслужбе, потому что юристы обнаружили коллизию, которая не дает и.о. министра энергетики Юрию Витренко подписать бюджетные программы. Чтобы урегулировать этот вопрос, Верховная Рада может созвать внеочередное заседание.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Нам нужно решить вопрос по вето президента, наложенном на закон о государственной службе, где как раз были правки, касающиеся функции полномочий исполняющего обязанности. Там юристы обнаружили определенную двусмысленность нормы, которую мы приняли во время голосования во вторник, которая на самом деле пока не позволяет господину Витренко подписать бюджетные программы, например, на заработные платы шахтеров... Юристы считают, что невозможно запустить эти бюджетные программы", - рассказала Кравчук.

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По ее словам, Рада может рассмотреть этот вопрос сегодня, если не будет возражать ни одна из фракций, или созвать внеочередное заседание.

"Поэтому, очевидно, нам нужно будет сегодня или процедурой ad hoc, если согласятся все фракции, чтобы проголосовать верный вариант, который позволит разблокировать работу министерства. Или, я не исключаю, что даже придется созвать внеочередное заседание. Не хотелось бы, чтобы 35 000 шахтеров не получили зарплату", - сказала Кравчук.

Напомним, Верховная Рада 28 января во второй раз провалила назначение Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали лишь 204 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

До этого 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.

Накануне Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих.