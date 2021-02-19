Треть из того, что украинцы платят за газ и электроэнергию, идет посредникам, - народный депутат Бондарев

Цены на коммунальные услуги были бы справедливыми, если бы государство более решительно работало с энергетическими монополиями.

Об этом Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "НАШ".

По словам парламентария, на энергетическом рынке Украины господствуют монополисты.

"К сожалению, государство не регулирует сегодня деятельность этих монополий. Законом предусмотрено, что до конца этого года компании все же должны были договориться, каким образом устанавливать счетчики тем, кому они поставляют энергоресурсы. Но сегодня этого опять-таки нет. Появился правительственный законопроект, которым предусматривается продление этих сроков еще на 3 года. Мы ( "Батькивщина") категорически против этого и поддерживать эту инициативу не будем ", - заверил народный избранник.

Нардеп также подчеркнул, что государство неэффективно работает по монополиям. И напомнил, что большинство распределительных компаний - это бывшая государственная собственность, которая была приватизирована сомнительным образом.

"Представьте себе: треть того, что вы платите за электроэнергию, идет распределительным компаниям. "Батькивщина" обращалась в суд по поводу незаконности приватизации энергопоставляющих компаний (облэнерго и облгазов) и сетей. Но все зависло из-за того, что там есть нерезиденты Украины, которые не являются в суд", - пояснил депутат.

В то же время Константин Бондарев акцентировал, что люди отказываются платить за коммунальные услуги.

"Подняли цены на коммунальные услуги в платежках - люди не соглашаются с этим и перестают платить. Они не верят политиками, что они что-то изменят", - резюмировал парламентарий.