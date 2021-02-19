РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4965 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
3 503 59
Бондарев Константин (45) тарифы (1807) электроэнергия (763)

Треть из того, что украинцы платят за газ и электроэнергию, идет посредникам, - народный депутат Бондарев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Треть из того, что украинцы платят за газ и электроэнергию, идет посредникам, - народный депутат Бондарев

Цены на коммунальные услуги были бы справедливыми, если бы государство более решительно работало с энергетическими монополиями.

Об этом Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "НАШ".

По словам парламентария, на энергетическом рынке Украины господствуют монополисты.

"К сожалению, государство не регулирует сегодня деятельность этих монополий. Законом предусмотрено, что до конца этого года компании все же должны были договориться, каким образом устанавливать счетчики тем, кому они поставляют энергоресурсы. Но сегодня этого опять-таки нет. Появился  правительственный законопроект, которым предусматривается продление этих сроков еще на 3 года. Мы ( "Батькивщина") категорически против этого и поддерживать эту инициативу не будем ", - заверил народный избранник.

Нардеп также подчеркнул, что государство неэффективно работает по монополиям. И напомнил, что большинство распределительных компаний - это бывшая государственная собственность, которая была приватизирована сомнительным образом.

"Представьте себе: треть того, что вы платите за электроэнергию, идет распределительным компаниям. "Батькивщина" обращалась в суд по поводу незаконности приватизации энергопоставляющих компаний (облэнерго и облгазов) и сетей. Но все зависло из-за того, что там есть нерезиденты Украины, которые не являются в суд", - пояснил депутат.

В то же время Константин Бондарев акцентировал, что люди отказываются платить за коммунальные услуги.

"Подняли цены на коммунальные услуги в платежках - люди не соглашаются с этим и перестают платить. Они не верят политиками, что они что-то изменят", - резюмировал парламентарий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Кстати с газом эти мошенники явно химичат.- Он не греет. Гонят наверное наполовину с воздухом,а кубы мотает. Это легко определить по тому как стал долго закипать чайник. А котел нужно выставлять уже на шестерку ,вместо тройки. И это при том,что проведены работы по утепление. Кто разоблачит этих аферистов ?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:17
+16
Євреї отримали в Україні 100% влади. Результат їхнього управління - найбідніша країна Європи, обвішана борговими зобов'язаннями. Це при тому, що маємо і чудову землю, і корисні копалини, і людський трудовий ресурс. Для себе вони вміють створити багатство, а для країни - ні. Як так може бути? Дайте відповідь.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:28
+10
А половина идет конечным бенефициарам: Ахметову, Фирташу и Коломойскому. Тарифы повышаются , потому что олигархам хочется все больше и больше. Заметьте, курс гривны к доллару последний год ощутимо не менялся, но тарифы повысились, что является одним из доказательств вышесказанного.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ииии????? С какой целью это было озвучено???? Что бы все порадовались за посредников????
показать весь комментарий
19.02.2021 11:13 Ответить
А ты гад, что, не рад
Коломойским-фирташам?
Хочешь их лишить отрад
Яхт, хатынок, бизнесов?
Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 2563
показать весь комментарий
19.02.2021 12:09 Ответить
вот нравится мне это, у депутатов как у мобильных операторов: "наш оператор самый правильный! больше никаких лоховских платежей за соединение или за входящие!" - и кто же, интересно, ДО ЭТОГО брал деньги за эти "услуги"?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:16 Ответить
До чего до этого?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:24 Ответить
І де ти таке бачив - про операторів?
показать весь комментарий
19.02.2021 14:02 Ответить
у депутатов КАК у мобильных операторов. "КАК" - это сравнение, аналогия, отсылка. ну, чтоб тебе было понятней, подставь слово "ТИПА"
показать весь комментарий
19.02.2021 14:19 Ответить
Этой новости лет 30. Треть из того, что украинцы платят за газ и электроэнергию, идет посредникам, - народный депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 5975
показать весь комментарий
19.02.2021 11:16 Ответить
а от посредников к паханам мафии Коломойского.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:17 Ответить
Кстати с газом эти мошенники явно химичат.- Он не греет. Гонят наверное наполовину с воздухом,а кубы мотает. Это легко определить по тому как стал долго закипать чайник. А котел нужно выставлять уже на шестерку ,вместо тройки. И это при том,что проведены работы по утепление. Кто разоблачит этих аферистов ?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:17 Ответить
Вспомни химию....Возможны добавки углекислого газа,азота итд.которые значительно дешевле горючего газа ,но дают обьем...
показать весь комментарий
19.02.2021 11:23 Ответить
Спасибо, если воздух не подмешивают
показать весь комментарий
19.02.2021 11:38 Ответить
А не напомните, сколько процентов азота в воздухе?
показать весь комментарий
19.02.2021 12:18 Ответить
По грубому около 80типроц. -мешай -не хочу ,отдели 20 проц кислорода... Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 8212
показать весь комментарий
19.02.2021 16:40 Ответить
Если бы с воздухом, то эта смесь не горела бы, а взрывалась. Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 6797

А так, да. КПД очень низкий.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:30 Ответить
Это если на пополам бодяжить. А если 15-20% воздуха подмешивать, не взорвется. Просто будет котел на шестерке и чайник долго закипать
показать весь комментарий
19.02.2021 11:40 Ответить
азот
показать весь комментарий
19.02.2021 14:21 Ответить
летом температура воды + 25, а зимой + 6 вот и чайник закипает долго
показать весь комментарий
19.02.2021 11:42 Ответить
Я раніше надіявся на ЄС. Теперь розумію немає надій. Купуйте електрочайник,як я. А котел будемо ставити на 9
показать весь комментарий
19.02.2021 12:09 Ответить
азот сцуки добавляют
показать весь комментарий
19.02.2021 14:17 Ответить
После чьих-то ковидных концентраторов кислорода Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 5233 остается почти чистый азот -газ для добавки в трубы для доставки нам газа, блю буду ,Фирташ не даст соврать....
показать весь комментарий
19.02.2021 16:47 Ответить
І не дивно, кожен же Слуга хоче мати свій шматок "пірога" і обов'язково щоб анал-табу.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:20 Ответить
А половина идет конечным бенефициарам: Ахметову, Фирташу и Коломойскому. Тарифы повышаются , потому что олигархам хочется все больше и больше. Заметьте, курс гривны к доллару последний год ощутимо не менялся, но тарифы повысились, что является одним из доказательств вышесказанного.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:21 Ответить
Суку православную забыл...
показать весь комментарий
19.02.2021 11:24 Ответить
Пора українцям гнати від влади єврейських олігархів. Вони повністю дискредитували себе. І самостійно керувати країною. Або запросити варягів, - за них була процвітаюча Київська Русь.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:27 Ответить
А толку? В 2005-м гнали, в 2014-м гнали, а на манеже всё те же.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:50 Ответить
Если взять во внимание что в 2014 г. начали бить Шуфрылу морду, то можно сказать что мы не стоим на месте..
показать весь комментарий
19.02.2021 12:02 Ответить
Не стоим. Ходим по кругу. Один клан от власти оторвали, так пришел другой. А для простого народа ничего после этого не изменилось.
показать весь комментарий
19.02.2021 12:06 Ответить
А может это начало прогресса, сначала пострадало рыло Шуфрыла, потом Ахметову фаберже отрывать начнут.
показать весь комментарий
19.02.2021 12:15 Ответить
Шуфрич сидит в Раде и чувствует себя очень даже неплохо. Как в принципе и остальная антиукраинская шушера. Ахметов в 2015-м был на грани банкротства, но кое-кто (самый ярый патриот Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 6087 ) помог ему выбраться из ямы.Так что олигархи народ Украины вертят, как хотят. Набили Шуфричу рыло, но дальше этого не пошло. Просто пар выпустили.
показать весь комментарий
19.02.2021 12:43 Ответить
Так я-ж о планах на перспективу! А так да, результата ноль.
показать весь комментарий
19.02.2021 14:11 Ответить
Євреї отримали в Україні 100% влади. Результат їхнього управління - найбідніша країна Європи, обвішана борговими зобов'язаннями. Це при тому, що маємо і чудову землю, і корисні копалини, і людський трудовий ресурс. Для себе вони вміють створити багатство, а для країни - ні. Як так може бути? Дайте відповідь.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:28 Ответить
забанят тебя)
показать весь комментарий
19.02.2021 11:30 Ответить
Вже не вперше. Але ж хтось має про це говорити вголос.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:37 Ответить
А кто ж виноват, что идиоты сходили на выборы по-приколу?! Неужели жиды?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:36 Ответить
Вибори нічого не вирішують в Україні. Всі кандидати - креатури олігархату.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:47 Ответить
Любой еврей знает ответ. У них есть Тора (Закон)
показать весь комментарий
19.02.2021 11:55 Ответить
Закон, який вчить грабувати неєвреїв?
показать весь комментарий
19.02.2021 12:05 Ответить
Мабуть там щось інше, простіше...
показать весь комментарий
19.02.2021 14:26 Ответить
даю відповідь - націоналісти не допрацьовують
показать весь комментарий
19.02.2021 13:26 Ответить
Вони знищили справжніх націоналістів і замінили їх своїми клоунами.
показать весь комментарий
19.02.2021 14:28 Ответить
тоді камуняки-інтернаціолісти і далі будуть РОЗБУДОВУВАТИ неньку
показать весь комментарий
19.02.2021 15:26 Ответить
Як ви, що хизуєтесь своїм неперевершеним розумом, довели країну до бідності? А якщо порівняти стан країни з вашими статками, стає питання, чи не за рахунок народного зубожіння ви стали такими богатими? І поки ви будете при владі, народу нічого мріяти про добробут?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:36 Ответить
Пока Президентом в старне НЕ ЛОХ ...Олигархи грабят по полоной....Это ж нада придумать брать с украинцев деньги "за доставку" - это кто-то пошутил но в Укриане шутка привратилась в реальность...."Доставка "электроэнергии...."Доставка" газа - это же БРЕД....
показать весь комментарий
19.02.2021 11:38 Ответить
А при предыдущих правителях разве было не так? Не обманывайте себя.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:52 Ответить
Тогда всё красиво было "Ротердам в +" Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 626 население в - Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 9873
показать весь комментарий
19.02.2021 11:56 Ответить
Отож. А выдавали за перемогу.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:57 Ответить
Незабаром за фарбування труб ,та згін птахів на єлектродротах.....
показать весь комментарий
19.02.2021 16:53 Ответить
Сервісні послуги теж частина економіки.
показать весь комментарий
19.02.2021 11:39 Ответить
Ты забыл рассказать про ЗЕлохотрон с транспортировкой газа. Мне насчитали норму 1300 куб в год (200 грн в мес), хотя по факту я в прошлом году спалил 422 куб. Три раза пытался попасть в Горгаз для выяснений, а у них все время закрыто
показать весь комментарий
19.02.2021 11:45 Ответить
Эпидемия... Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 2603
показать весь комментарий
19.02.2021 11:53 Ответить
Нагадаю? що "транспортування" в платіжці з 1 жовтня 2018 року, а рішення про ввдення цього пункту прийнято НКРTКУ ще 2015 році.

Дякуй!
показать весь комментарий
19.02.2021 12:09 Ответить
Шо дякуй? Я ж не проти сплати за транспортування. Я хочу щоб норму нарахували правильно
показать весь комментарий
19.02.2021 13:59 Ответить
Такая ситуация с любым товаром. Что сказать то хотел?
показать весь комментарий
19.02.2021 11:47 Ответить
И тут с3,14здел! "Украина в феврале закупала электроэнергию у угольных электростанций по цене, которая почти в два раза дороже той, по которой покупала Европа у группы Рината Ахметова. Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на данные ГП Энергорынок."
показать весь комментарий
19.02.2021 13:06 Ответить
Эти две сферы должны быть национализированы, хватит работать бедным хозяевам " себе в убыток" ( как они обычно говорят.) Нужно вернуть " убыточные отрасли" все что связано с газом и эл. энергией в собственность государства.
показать весь комментарий
19.02.2021 13:25 Ответить
И так во всём мире, представьте себе, потому что напрямую с конечным потребителем никакая газодобывающая кампания никогда работать не будет, но это не новость для тех, кто разбирается в экономике - остальные жрут лапшу про злобный "Роттердам плюс" и т.п.
показать весь комментарий
19.02.2021 14:32 Ответить
Тоже мне африку открыл.. знаете сколько раз, я слышал про посредников? Хватит даже внукам. Убираешь посредников,орут про монополизм, децентрализируют начинается все общее воровство. Народ пора информировать о том, как защитить слух от сцанины в них.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:03 Ответить
Видать долго дудумали, думали и надумали!
показать весь комментарий
19.02.2021 18:26 Ответить
 
 