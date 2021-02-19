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Новости Политика Украины
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вето (354) закон (3090) Зеленский (16563) Саенко Александр Сергеевич (51)

Саенко о предложении Зеленского по правке в законе о госслужбе: Выглядит как шантаж. Цинично и не по-человечески

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саенко о предложении Зеленского по правке в законе о госслужбе: Выглядит как шантаж. Цинично и не по-человечески

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает убрать из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" от 16 февраля 2021 правку, которая предусматривает частичное ограничение полномочий исполняющих обязанности на первые 60 дней, полное - по завершению этого срока.

Об этом экс-министр Кабмина Александр Саенко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Итак Президент Украины предлагает убрать правку № 13 Дмитрия Наталухи от "Слуги народа за которую в зале проголосовал 321 народный депутат - конституционное большинство как никак. Эта правка предусматривает частичное ограничение полномочий исполняющих обязанности на первые 60 дней, полное - по завершению этого срока. То есть и.о. министра энергетики может подписать финансовые документы на выплаты шахтерам, но не может назначить руководителя предприятия. После 60 дней он не сможет сделать и этого. Также запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатуру которого Верховная Рада отклонила (что вполне логично)", - написал он.

Саенко отметил, что "особенно вдохновляет приведенная аргументация "Верховная Рада фактически самоустраняется от выполнения конституционных полномочий по назначению по представлению премьер-министра членов КМУ" (мне кажется парламент уже дважды выразил свою позицию и обвинять его в самоустранении точно некорректно). И еще одно "непринятие ВРУ в течение длительного времени решения о назначении министра неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего органа". Выглядит как шантаж - не назначают моего кандидата - парализуете работу органа, то есть не выплачиваем зп (зарплату. - Ред.) шахтерам и т.д. Цинично и не по-человечески, но видимо им безразлично".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства", - Зеленский

"Ну и напоследок. Говорят сегодня на 9:15 срочно собирают профильный Комитет ВРУ чтобы учесть предложения Президента. Но ... пересмотрит Парламент свое решение, принятое в четверг 321!!! голосами? Пойдет спикер на откровенное нарушение Регламента если поставит рассмотрение закона сегодня - поскольку депутаты должны получить документы не позднее чем за 3 дня. Вопросы риторические...

Жаль, что в этих политических баталиях пострадают простые люди, которые несколько месяцев не могут получить заработанные деньги", - резюмировал Саенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саенко о ветировании Зеленским закона о возвращении конкурсов для госслужащих: Это прямой намек ВР, что нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.

Саенко о предложении Зеленского по правке в законе о госслужбе: Выглядит как шантаж. Цинично и не по-человечески 01
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Топ комментарии
+11
не по-человечески/ кодлан Коломойского живёт в другом измерении. Координаты "по-человечески" -для украинцев- там нет/
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19.02.2021 11:28
+10
от чого я спамлю от таких брехунців, як Незнайка c54f1189 (сьогодні - вже під кандським проксі)?
Та тому що бреше...
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19.02.2021 11:42
+7
Як це призначати посадовців за конкурсом? а як Єрмаки харчуватися будуть? це зовсім не по- людськи
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19.02.2021 11:49
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не по-человечески/ кодлан Коломойского живёт в другом измерении. Координаты "по-человечески" -для украинцев- там нет/
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19.02.2021 11:28 Ответить
Порошенковский протеже Витренко из кодлана Коломойского?
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19.02.2021 11:37 Ответить
от чого я спамлю от таких брехунців, як Незнайка c54f1189 (сьогодні - вже під кандським проксі)?
Та тому що бреше...
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19.02.2021 11:42 Ответить
Порошенковский протеже Витренко из кодлана Коломойского?/ Кадры решают всё. Коломойский -главный кадровик Украины. Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19 /Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером./ Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21
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19.02.2021 11:42 Ответить
Значит то, что Витренко был заступником головы Нафтогаза при Порошенко это результат продвижения Коломойского и Ермака? Ну хоть тут Анжела Меркель не при делах
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19.02.2021 11:48 Ответить
См.выше.
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19.02.2021 11:51 Ответить
Знищувати усе найбільша мрія Зеблдка
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19.02.2021 11:29 Ответить
Хех! У Зелі є консультант в таких питаннях. Відомий профі в цьому і його партньор Бєня, який свого не упустить.
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19.02.2021 11:29 Ответить
Наталуха - Дмитро Андрійович Наталуха; род. 15 сентября 1987 года, Москва, Россия) - украинский правозащитник...Занавес!
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19.02.2021 11:30 Ответить
Климкин из Курска вас не смущал?
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19.02.2021 11:36 Ответить
Оля, выпей яду. Саенко о предложении Зеленского по правке в законе о госслужбе: Выглядит как шантаж. Цинично и не по-человечески - Цензор.НЕТ 2301
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19.02.2021 11:36 Ответить
Москалям слова не давали!
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19.02.2021 11:41 Ответить
И шо? А сколько украинцев родились в Сибири в депортации?
А вот ЗЫбил родилс в Кривом Роге - и шо? Дофига украинец?
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19.02.2021 11:38 Ответить
Тільки от Наталуха - не з родини бандерівців, та й він зелений слуга, а не член Правого сектора чи там УНСО...
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19.02.2021 11:41 Ответить
аталотіївці-перебіжчики з матьківщини вже ********* один з одним?
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19.02.2021 11:46 Ответить
ще один крок виведення Кабміну з-під контролю і підпорядкування Верховній Раді, і підпорядкування преЗЕденту.
Гончарук вже подавав заяву про звільнення не в Верховну Раду, а Єрмаку...
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19.02.2021 11:41 Ответить
Як це призначати посадовців за конкурсом? а як Єрмаки харчуватися будуть? це зовсім не по- людськи
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19.02.2021 11:49 Ответить
Сейчас одним росчерком пера министр назначает любого директора государственного предприятия, без профильного образования, зато своего в доску, за каждую такую должность в министерство заносится наличка. Как они могут конкурсы возобновить????!
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19.02.2021 12:04 Ответить
Таких брехунів, піарщиків, злодіїв, крадіїв,корупціонерів,лохів,неучів.ворогів України,некомпетентних--НЕЗЛАЛА І НЕБАЧИЛА УКРАЇНА завсі роки свого існування.
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19.02.2021 11:49 Ответить
Есть же 300 голосов в чем проблема. Напоминает про тараканище
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19.02.2021 11:54 Ответить
Зеленский так усердно трудится над выполнением задания Коломойского по назначению Витренка, шо ему все равно, будут шахтеры зарплату получать, или не будут...
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19.02.2021 11:57 Ответить
Беда в том, что трамп поставил Зе на шпагат, и до сих пор шоумен в судорожном состоярии, ни в коем случае нельзя сейчас идти у него на поводу, все действия только по закону, иначе шут потянет за собой, в пропасть с татаровым.
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19.02.2021 13:37 Ответить
Это говорит о полном отсутствии стратегического государственного мышления у президента Зеленского, необходимого качества любого президента. Отменять стратегические решения ради решения коньюктурных, кадровых вопросов - это преступление. Если продвигаемый тобой человек, на должности, что называется с порога начинает с повышения тарифов для населения в середине зимы на электричество, а потом на газ и отопление, то чего он ожидал от ВР при своем назначении? Когда ВРУ не принимает на должность определенного человека, то надо выдвигать другого, так гласит закон.
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19.02.2021 15:09 Ответить
 
 