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Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ

Украинская власть, ударив по НАБУ и Сытнику, уходит от ответственности за провал вакцинации. Пандемия коронавируса круто изменила нашу жизнь. Физических проявлений конфликтов на высших уровнях страны за последний год стало меньше, зато информационных — значительно больше.

Об этом пишет в своей статье "Опоздание ценой в жизнь" для "Зеркала недели" журналист Алла Котляр, информирует Цензор.НЕТ.

В пример она приводиит спорт между главой Минздрава Максимом Степановым и гендиректором ГП "Медзакупки Украины" Арсеном Жумадиловым. Разборки между Арсеном Жумадиловым и Максимом Степановым за контроль над закупками медикаментов наносят удар по рейтингу президента, лично обещавшего старт вакцинации. "Факт открытия НАБУ дела о вакцинах для Владимира Зеленского (и без того недовольного директором НАБУ из-за дел в отношении замглавы ОП Олега Татарова) стал последней каплей и формальным поводом использовать эту ситуацию, дабы убить сразу двух зайцев. С одной стороны, получить во главе НАБУ контролируемого руководителя, каковым не является Артем Сытник. С другой (прикрыв коррупционную составляющую) — обелить собственную неспособность что-либо сделать, чтобы наконец обеспечить население вакцинами", - подчеркивается в статье.

"15 февраля, в день когда согласно анонсам главы Минздрава и главного санитарного врача в Украине наконец должна была появиться (но так и не появилась) первая партия вакцин, Кабмин поддержал правку к законопроекту об урегулировании статуса НАБУ, позволяющую уволить нынешнего директора бюро Артема Сытника. По данным источников ZN.UA в офисе президента, правка "с голоса" была внесена министром юстиции Денисом Малюськой по крайне настоятельной просьбе Владимира Зеленского. Так президент отреагировал на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214) и начало расследования по закупке вакцин от COVID-19", - говорится в материале.

Почва для "правильного" голосования (по законопроекту об урегулировании статуса НАБУ. - Ред.) депутатами ВР активно подпитывается информационно. Степанов на брифингах продолжает искать виновных в срыве президентской программы вакцинации населения, о которой Зеленский не раз заявлял, объясняя задержку с поставкой вакцины уголовными делами, возбужденными НАБУ. Хотя коррупционная составляющая в закупках вакцины понятна всем, министр здравоохранения пытается обвинить НАБУ в решении своих политических вопросов за счет интересов государства и намекает, что при таком развитии событий перед Украиной останется только один выбор — российская вакцина, чего лично Степанов совсем не хочет.

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В статье напоминается, что ГП "Медзакупки Украины" было уполномочено на закупку вакцин только 9 декабря 2020 года — приказами Минздрава №№2839 и 2840. При этом 21 декабря министр Степанов в переписке с Жумадиловым (как следует из заявления последнего в НАБУ) потребовал согласовывать с Минздравом все действия по закупке вакцин. 23 декабря ГП "Медзакупки" обратилось к Минздраву за согласованием договоров с двумя потенциальными контрагентами. Однако согласован в итоге был только один из них - на закупку 1,9 млн доз Coronovak от китайского производителя Sinovac Biotech через украинскую компанию "Лекхим". При том, что вести переговоры о стратегической продукции (коей в мире сейчас являются вакцины) с такой страной как Китай может только государство, а не посредники.

"Таким образом к началу 2021 года Украина имела единственный контракт на закупку вакцины. И тот в результате завис. 3 февраля (дата, удивительным образом совпавшая с датой открытия дела НАБУ) компания "Лекхим" обратилась с письмом к украинскому правительству с просьбой о переносе поставки первой партии на апрель 2021-го. Из-за задержек как с одобрением препарата в Китае, так и с принятием Верховной Радой нового закона о регистрации вакцины. Также "Лекхим" просил пересмотреть определение критерия эффективности препарата. Как известно, эффективность Coronovak на сегодня составляет 50,38%, тогда как в контракте заложено требование — не менее 70%", - подчеркивает издание. 

В рамках инициативы COVAX Украина также должна получить восемь миллионов доз вакцин. Из них еще неделю назад страна готовилась принять и распределить первую партию — 117 тысяч доз Pfizer/Biontech. Теперь вместо нее ожидают 500 тысяч доз AstraZeneca/Oxford, производимых по лицензии Serum Institute (Индия). Это - часть от 12 миллионов доз, подтверждение о поставке которых по контракту между Serum Institute и Crown Agents Украина получила 5 февраля от компаний AstraZeneca и Novavax, о чем Степанов отрапортовал Зеленскому. Но и они задерживаются. По причинам логистического характера, как утверждает министр здравоохранения.

При этом в статье ставится под сомнение утверждение Максима Степанова. 

"С самого начала пребывания на посту министр, кажется, не принял ни одного обдуманного и своевременного решения, активно включившись только в борьбу с зачатками медреформы да в поиск откатов на медзакупках. В результате профукал все, что только можно было, а теперь активно пытается в этом кого-нибудь обвинить. Так, Минздрав обвиняет ГП "Медзакупки" в срыве закупок 108 из 483 позиций лекарственных препаратов и оборудования на сумму 949,7 млн грн в 2020 году. ГП, утверждает Минздрав, вовремя не осуществило также финансовые операции: на 163 млн грн — по антиретровирусной терапии, на 100,5 млн грн — по сердечно-сосудистым заболеваниям, на 60,3 млн грн — по взрослой онкологии, на 10,2 млн грн — детской онкологии, рассеянному склерозу, ДЦП и идиопатической дистонии", - пишет издание.

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ГП "Медзакупки" в свою очередь утверждает: с мая 2020 года Минздрав игнорировал предупреждения о рисках в закупках и необходимые документы, позволяющие их начать, предоставил со значительной задержкой.

Кроме того, в июне правительство приняло Постановление №478, в соответствии с которым ГП должно согласовывать с Минздравом все технические, качественные и прочие характеристики товаров на закупку. Это постановление задержало объявление тендеров в среднем на месяц, а по некоторым позициям — и дольше.

Также в материале напоминается, что по данным Счетной палаты, из Фонда борьбы с COVID-19 на 1 января 2021 года не были использованы 11,9 млрд грн. В основном из-за ненадлежащей координации действий правительства, а также непоследовательных и несвоевременных решений. В частности Минздравом не были использованы 1,4 млрд грн на реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование) и 2,1 млрд грн на обеспечение готовности и реагирования системы общественного здоровья на вспышки COVID-19 и обеспечение средствами индивидуальной защиты. Выделенные ему средства Минздрав осваивал со значительной задержкой.

"Один из примеров — покупка аппаратов ИВЛ. Хотя средства были выделены в апреле, приказ о распределении аппаратов министр Степанов подписал только 11 ноября. Не смог он обеспечить и обещанные президентом Зеленским еще в марте 2020-го выплаты врачам за работу с больными ковидом. Решение о направлении надбавок и доплат медработникам (5,9 млрд грн) приняли только в июле, а паспорт бюджетной программы утвердили лишь в конце сентября. До этого времени врачи получали доплаты исключительно из местных бюджетов", - сказано в статье.

При этом отмечается, что в целом четыре из девяти решений о выделении средств на медицинскую сферу (в частности предоставление субвенции местным бюджетам на приобретение кислорода) были приняты правительством только в октябре и ноябре 2020 года, то есть спустя восемь месяцев после начала пандемии, хотя деньги на это были доступны уже с апреля.

По отдельным направлениям, например, финансированию медуслуг по Программе медицинских гарантий — фактический уровень использования средств на 23 декабря равнялся нулю.

"Все делалось и продолжает делаться поздно. Последний пример — ситуация на Ивано-Франковщине, больничная сеть которой сейчас не справляется с приемом ковидных пациентов. Ситуация приближалась к катастрофической уже почти неделю, но только 17 февраля было принято решение о введении в области ограничений "красной" зоны...Управленческая система страны — квинтэссенция коррупции и некомпетентности, цена которой уже исчисляется тысячами дополнительных смертей украинцев, потому что речь на самом деле не только о закупках по ковиду. Оправдаться и перевести стрелки не получится. Время "первого конверта" давно прошло. И деньги, чтобы реагировать вовремя, у Минздрава точно были", - подчеркивается в материале. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Вчора, 18 лютого вакцинація почалася вже навіть в Зімбабве.
Тому самому....
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19.02.2021 11:40
+8
Зебилов надо гнать, пока от Украини хоть что-то осталось.
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19.02.2021 11:39
+6
Такие маневры и задержки обычно связаны с желанием набить карманы себе родимому. И ничем другим.
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19.02.2021 11:57
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Зебилов надо гнать, пока от Украини хоть что-то осталось.
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19.02.2021 11:39 Ответить
Як ти їх погониш коли їх законно обрав мудрий нарід.
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19.02.2021 11:43 Ответить
AstraZeneca/Oxford не испытывалась на людях старше 55 лет, Она им не рекомендуется. Как раз тем кому она больше всего нужна. Хорошая вакцина, ничего не скажешь.
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19.02.2021 11:55 Ответить
А Степанов то оказывается, ковидный диссидент Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ - Цензор.НЕТ 8062 раз не хочет вакцинировать никого
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19.02.2021 11:40 Ответить
Такие маневры и задержки обычно связаны с желанием набить карманы себе родимому. И ничем другим.
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19.02.2021 11:57 Ответить
Вчора, 18 лютого вакцинація почалася вже навіть в Зімбабве.
Тому самому....
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19.02.2021 11:40 Ответить
Алла Новосад, с утра написала что Зимбабве это таки не ЗЕмбабве. Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ - Цензор.НЕТ 416
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19.02.2021 11:49 Ответить
Трольня, ану починайте мантру про Зеркало недели.
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19.02.2021 11:42 Ответить
Лять,уже Зимбабве во всю вакцинируются,дегенераты зеленые...
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19.02.2021 11:45 Ответить
по чему там бить? НА#БУ за все время своего существования не раскрыло и не довело до суда ни одного дела. одни громкие заявления, в итоге оказывающиеся имитацией бурной деятельности. с чего вдруг кому-то бояться этого страшного "борца" с коррупцией?
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19.02.2021 11:46 Ответить
Венедиктова каждое дело тормозит, а бывает забирает. Как тут до конца довести, Если кабмин и ГПУ в сговоре?
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19.02.2021 12:19 Ответить
та да. а до бенедиктовны? святой дух мешал? карма?
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19.02.2021 15:09 Ответить
"Наши посольства вовсю охотятся за вакциной"-Кулеба...гребанное позорище
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19.02.2021 11:47 Ответить
Ну що,задоволені,зе-дебіли? Далі буде ще цікавіше...
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19.02.2021 11:49 Ответить
Физических проявлений конфликтов на высших уровнях страны за последний год стало меньше, зато информационных - значительно больше.Источник: https://censor.net/ru/n3248885

шЫколадка старается!!!! Ему абы срачь не утихал!
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19.02.2021 11:50 Ответить
Так твои же дегенераты ,в раде по телефону ,содомией во всю занимаются...радуйся ,убожество)
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19.02.2021 11:57 Ответить
степанов , с такими талантами , явно не на своём месте ...
Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ - Цензор.НЕТ 7759
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19.02.2021 11:55 Ответить
Украина вероятно не переживет зеленых тварей,я так думаю.Чересчур сильно мародерствуют на ослабленной стране.
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19.02.2021 11:55 Ответить
И не таких переживали, но не все, минус 300 тисяч за прошлий год.
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19.02.2021 13:06 Ответить
Нет, чтоб убежать, власть по Шарию бьет, а по Сытнику просто смеха ради.
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19.02.2021 12:03 Ответить
ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля. Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
Основной причиной отказа ЮАР от вакцинации населения вакциной AstraZeneca явилось исследование проведенное специалистами University of the Witwatersrand (WITS, ЮАР) и University of Oxford (Великобритания) при котором было обнаружена отсутствие эффективности вакцины AstraZeneca (AZD1222 Non replicating viral vector) для профилактики заболевания вызываемого штаммом вируса SARS-CoV-2 501.V2(линия 501.V2, 20C/501Y.V2 или B.1.351, «южноафриканский штамм» )
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19.02.2021 12:05 Ответить
#SAVE_NABU !
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19.02.2021 12:09 Ответить
О каком "провале вакцинации" говорит Автор данной статейки?! Украина сама не в состоянии производить вакцину - это знает каждый. А зарубежные продавцы чувствуют себя монополистами. И никакой Степанов или Сытник не может опровергнуть этот печальный факт. А винить кого-то из них в задержках с вакцинацией может только психически нездоровый человек, или человек, который умышленно пытается подменить решение действительно важных для страны проблем обсуждением надуманных вопросов.
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19.02.2021 12:15 Ответить
А ты думаешь, что тут есть психически здоровые?
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19.02.2021 12:22 Ответить
Царь невиновен, бояре плохие?(с)
Закупка синовака не зашла, когда вскрылась коррупционная составляющая на всю Европу. Когда наших политиканов обвинили косвенно, в том что они закуповывают не совсем то, что даже не сертифицированно нигде и без доказательства еффективности.
Деньги ушли, а вакцины... их передачу отменили, но деньги ушли. Дальше - индийские вакцины, которые похоже, тоже не сильно еффективны(ЮАР и сама великобритания, по лицензии которой эта вакцина выпускается). И этой вакциной НИКТО колоться не будет, т к все в курсе о ее проблемах. Но наш главный медик всеравно настаивает на закупках именно ее. Угрожая закупать вообще российский спутник.
Вместо всего этого позорища. США предлагали пфайцер, ВМЕСТЕ с контейнерами для хранения вакцин. Что сделали наши "эффективные менеджеры"? обьявили тендер на перевозку и хранение вакцин...среди своих компаний. А потом и вовсе отказались.
Тут уже несколько уголовных дел наклевывается на Степанова походу... От злоупотребления, кражи в осооб крупных и схематоза, до попытки массового убийства или влияния на здоровья всей нации неизвестным веществом. НАБУ правильно взялось за него, но то что делает ОП это ни в какие рамки.
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19.02.2021 12:26 Ответить
"А винить кого-то из них в задержках с вакцинацией может только психически нездоровый человек, или человек, который умышленно пытается подменить решение действительно важных для страны проблем обсуждением надуманных вопросов."
Браво Владимир, это "хит". Сам то понял о чем и о ком написал? Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9640
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19.02.2021 12:32 Ответить
Колись в блатном мире барыг лекарствами,тупо прибивали.Потому как считали,що барыжить на здоровье людей,чисто не по человечески и удел конченных без всяких моральных качеств.Сегодня я смотрю,барыги лекарствами,никого не опасаясь схлестнулись на высших щаблях влади за право наживаться на здоровье целой страны.А то и ряда стран..... Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6118
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19.02.2021 12:27 Ответить
****.... Та ось не давно пів року тому...всі як один орали що епідемії не має що ..все видумали...щоб загнобити малий бізнес...потім орали що вакцинуватись не будуть типу ми не віримо в пандемію...А ЗАРАЗ орете чогоце влада досі не вакцинує громадян..І ось самий смак..ЦЕ ВСЕ ОРАЛИ І ОРУТЬ ОДНІ І ТІЖ..))))) Люди ви совість маєте? Чи за бабло вже і маму продали? Що не видно що проблеми у них з вакциною ..Що це не так просто... світ впершу чергу спсає свої х громадян... А нашої вакцини небуде поки на це потрібно мінімум 2-3 роки...Майте терпіння... Совість же викинули на мусорку коли орали що пандемія це заговір.. Може ж хоч терпіння і чуть чутьчуть поваги майте
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19.02.2021 12:42 Ответить
Ну так хотели министра с медицинским образованием, и главное профпригодностью. Получите. Помнится у Супрун и образование было не такое, и работала она не там. У этого дятла "все пучком". И почему то его не критикуют такие кликуши как Богомолец, Тодуров и прочая гопкомпания. Ах да, три года отработал санитаром. Ну так это "все меняет". Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6972
Вот краткая биография Степанова.
Дата рождения: 18.08.1975

Место рождения. Образование. Родился в г. Сковородино Амурской области, Россия.

В 1998 г. окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького по специальности Лечебное дело. В 2004 г. окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.
Карьера. В 1990-1992 гг. - работал санитаром Славянской городской больницы №1.

С 1998 по 1999 год - исполнительный директор АОЗТ Энергосервис.
С 1999 по 2001 год - занимал должность заместителя генерального директора ГК Торговый дом Газ Украины НАК Нафтогаз Украины.
С 2001 по 2003 год - заместитель генерального директора ЗАО Промышленно-финансовая акционерная компания Вече.
В 2003 г. - работал в Государственной налоговой администрации Украины, был заместителем председателя ГНАУ.
В 2004-2008 гг. - Глава совета директоров ООО Республиканский правовой союз, г. Киев.
С 2008 по 2010 гг. - первый замглавы Одесской областной государственной администрации.
С 2010 по 2011 гг. - директор Украинского государственного центра транспортного сервиса Лиски.
С 2011 по 2017 гг. - директор государственного предприятия Полиграфкомбинат Украина.
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19.02.2021 12:43 Ответить
Пора Зе разом з тампоном Коломийського Степанова каструвати!
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19.02.2021 15:48 Ответить
Это просчеты в первую очередь президента,а потом уже назначенных им "профессианалов"
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19.02.2021 17:11 Ответить
 
 