Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ
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Украинская власть, ударив по НАБУ и Сытнику, уходит от ответственности за провал вакцинации. Пандемия коронавируса круто изменила нашу жизнь. Физических проявлений конфликтов на высших уровнях страны за последний год стало меньше, зато информационных — значительно больше.
Об этом пишет в своей статье "Опоздание ценой в жизнь" для "Зеркала недели" журналист Алла Котляр, информирует Цензор.НЕТ.
В пример она приводиит спорт между главой Минздрава Максимом Степановым и гендиректором ГП "Медзакупки Украины" Арсеном Жумадиловым. Разборки между Арсеном Жумадиловым и Максимом Степановым за контроль над закупками медикаментов наносят удар по рейтингу президента, лично обещавшего старт вакцинации. "Факт открытия НАБУ дела о вакцинах для Владимира Зеленского (и без того недовольного директором НАБУ из-за дел в отношении замглавы ОП Олега Татарова) стал последней каплей и формальным поводом использовать эту ситуацию, дабы убить сразу двух зайцев. С одной стороны, получить во главе НАБУ контролируемого руководителя, каковым не является Артем Сытник. С другой (прикрыв коррупционную составляющую) — обелить собственную неспособность что-либо сделать, чтобы наконец обеспечить население вакцинами", - подчеркивается в статье.
"15 февраля, в день когда согласно анонсам главы Минздрава и главного санитарного врача в Украине наконец должна была появиться (но так и не появилась) первая партия вакцин, Кабмин поддержал правку к законопроекту об урегулировании статуса НАБУ, позволяющую уволить нынешнего директора бюро Артема Сытника. По данным источников ZN.UA в офисе президента, правка "с голоса" была внесена министром юстиции Денисом Малюськой по крайне настоятельной просьбе Владимира Зеленского. Так президент отреагировал на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214) и начало расследования по закупке вакцин от COVID-19", - говорится в материале.
Почва для "правильного" голосования (по законопроекту об урегулировании статуса НАБУ. - Ред.) депутатами ВР активно подпитывается информационно. Степанов на брифингах продолжает искать виновных в срыве президентской программы вакцинации населения, о которой Зеленский не раз заявлял, объясняя задержку с поставкой вакцины уголовными делами, возбужденными НАБУ. Хотя коррупционная составляющая в закупках вакцины понятна всем, министр здравоохранения пытается обвинить НАБУ в решении своих политических вопросов за счет интересов государства и намекает, что при таком развитии событий перед Украиной останется только один выбор — российская вакцина, чего лично Степанов совсем не хочет.
В статье напоминается, что ГП "Медзакупки Украины" было уполномочено на закупку вакцин только 9 декабря 2020 года — приказами Минздрава №№2839 и 2840. При этом 21 декабря министр Степанов в переписке с Жумадиловым (как следует из заявления последнего в НАБУ) потребовал согласовывать с Минздравом все действия по закупке вакцин. 23 декабря ГП "Медзакупки" обратилось к Минздраву за согласованием договоров с двумя потенциальными контрагентами. Однако согласован в итоге был только один из них - на закупку 1,9 млн доз Coronovak от китайского производителя Sinovac Biotech через украинскую компанию "Лекхим". При том, что вести переговоры о стратегической продукции (коей в мире сейчас являются вакцины) с такой страной как Китай может только государство, а не посредники.
"Таким образом к началу 2021 года Украина имела единственный контракт на закупку вакцины. И тот в результате завис. 3 февраля (дата, удивительным образом совпавшая с датой открытия дела НАБУ) компания "Лекхим" обратилась с письмом к украинскому правительству с просьбой о переносе поставки первой партии на апрель 2021-го. Из-за задержек как с одобрением препарата в Китае, так и с принятием Верховной Радой нового закона о регистрации вакцины. Также "Лекхим" просил пересмотреть определение критерия эффективности препарата. Как известно, эффективность Coronovak на сегодня составляет 50,38%, тогда как в контракте заложено требование — не менее 70%", - подчеркивает издание.
В рамках инициативы COVAX Украина также должна получить восемь миллионов доз вакцин. Из них еще неделю назад страна готовилась принять и распределить первую партию — 117 тысяч доз Pfizer/Biontech. Теперь вместо нее ожидают 500 тысяч доз AstraZeneca/Oxford, производимых по лицензии Serum Institute (Индия). Это - часть от 12 миллионов доз, подтверждение о поставке которых по контракту между Serum Institute и Crown Agents Украина получила 5 февраля от компаний AstraZeneca и Novavax, о чем Степанов отрапортовал Зеленскому. Но и они задерживаются. По причинам логистического характера, как утверждает министр здравоохранения.
При этом в статье ставится под сомнение утверждение Максима Степанова.
"С самого начала пребывания на посту министр, кажется, не принял ни одного обдуманного и своевременного решения, активно включившись только в борьбу с зачатками медреформы да в поиск откатов на медзакупках. В результате профукал все, что только можно было, а теперь активно пытается в этом кого-нибудь обвинить. Так, Минздрав обвиняет ГП "Медзакупки" в срыве закупок 108 из 483 позиций лекарственных препаратов и оборудования на сумму 949,7 млн грн в 2020 году. ГП, утверждает Минздрав, вовремя не осуществило также финансовые операции: на 163 млн грн — по антиретровирусной терапии, на 100,5 млн грн — по сердечно-сосудистым заболеваниям, на 60,3 млн грн — по взрослой онкологии, на 10,2 млн грн — детской онкологии, рассеянному склерозу, ДЦП и идиопатической дистонии", - пишет издание.
ГП "Медзакупки" в свою очередь утверждает: с мая 2020 года Минздрав игнорировал предупреждения о рисках в закупках и необходимые документы, позволяющие их начать, предоставил со значительной задержкой.
Кроме того, в июне правительство приняло Постановление №478, в соответствии с которым ГП должно согласовывать с Минздравом все технические, качественные и прочие характеристики товаров на закупку. Это постановление задержало объявление тендеров в среднем на месяц, а по некоторым позициям — и дольше.
Также в материале напоминается, что по данным Счетной палаты, из Фонда борьбы с COVID-19 на 1 января 2021 года не были использованы 11,9 млрд грн. В основном из-за ненадлежащей координации действий правительства, а также непоследовательных и несвоевременных решений. В частности Минздравом не были использованы 1,4 млрд грн на реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование) и 2,1 млрд грн на обеспечение готовности и реагирования системы общественного здоровья на вспышки COVID-19 и обеспечение средствами индивидуальной защиты. Выделенные ему средства Минздрав осваивал со значительной задержкой.
"Один из примеров — покупка аппаратов ИВЛ. Хотя средства были выделены в апреле, приказ о распределении аппаратов министр Степанов подписал только 11 ноября. Не смог он обеспечить и обещанные президентом Зеленским еще в марте 2020-го выплаты врачам за работу с больными ковидом. Решение о направлении надбавок и доплат медработникам (5,9 млрд грн) приняли только в июле, а паспорт бюджетной программы утвердили лишь в конце сентября. До этого времени врачи получали доплаты исключительно из местных бюджетов", - сказано в статье.
При этом отмечается, что в целом четыре из девяти решений о выделении средств на медицинскую сферу (в частности предоставление субвенции местным бюджетам на приобретение кислорода) были приняты правительством только в октябре и ноябре 2020 года, то есть спустя восемь месяцев после начала пандемии, хотя деньги на это были доступны уже с апреля.
По отдельным направлениям, например, финансированию медуслуг по Программе медицинских гарантий — фактический уровень использования средств на 23 декабря равнялся нулю.
"Все делалось и продолжает делаться поздно. Последний пример — ситуация на Ивано-Франковщине, больничная сеть которой сейчас не справляется с приемом ковидных пациентов. Ситуация приближалась к катастрофической уже почти неделю, но только 17 февраля было принято решение о введении в области ограничений "красной" зоны...Управленческая система страны — квинтэссенция коррупции и некомпетентности, цена которой уже исчисляется тысячами дополнительных смертей украинцев, потому что речь на самом деле не только о закупках по ковиду. Оправдаться и перевести стрелки не получится. Время "первого конверта" давно прошло. И деньги, чтобы реагировать вовремя, у Минздрава точно были", - подчеркивается в материале.
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Тому самому....
шЫколадка старается!!!! Ему абы срачь не утихал!
Основной причиной отказа ЮАР от вакцинации населения вакциной AstraZeneca явилось исследование проведенное специалистами University of the Witwatersrand (WITS, ЮАР) и University of Oxford (Великобритания) при котором было обнаружена отсутствие эффективности вакцины AstraZeneca (AZD1222 Non replicating viral vector) для профилактики заболевания вызываемого штаммом вируса SARS-CoV-2 501.V2(линия 501.V2, 20C/501Y.V2 или B.1.351, «южноафриканский штамм» )
Закупка синовака не зашла, когда вскрылась коррупционная составляющая на всю Европу. Когда наших политиканов обвинили косвенно, в том что они закуповывают не совсем то, что даже не сертифицированно нигде и без доказательства еффективности.
Деньги ушли, а вакцины... их передачу отменили, но деньги ушли. Дальше - индийские вакцины, которые похоже, тоже не сильно еффективны(ЮАР и сама великобритания, по лицензии которой эта вакцина выпускается). И этой вакциной НИКТО колоться не будет, т к все в курсе о ее проблемах. Но наш главный медик всеравно настаивает на закупках именно ее. Угрожая закупать вообще российский спутник.
Вместо всего этого позорища. США предлагали пфайцер, ВМЕСТЕ с контейнерами для хранения вакцин. Что сделали наши "эффективные менеджеры"? обьявили тендер на перевозку и хранение вакцин...среди своих компаний. А потом и вовсе отказались.
Тут уже несколько уголовных дел наклевывается на Степанова походу... От злоупотребления, кражи в осооб крупных и схематоза, до попытки массового убийства или влияния на здоровья всей нации неизвестным веществом. НАБУ правильно взялось за него, но то что делает ОП это ни в какие рамки.
Браво Владимир, это "хит". Сам то понял о чем и о ком написал?
Вот краткая биография Степанова.
Дата рождения: 18.08.1975
Место рождения. Образование. Родился в г. Сковородино Амурской области, Россия.
В 1998 г. окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького по специальности Лечебное дело. В 2004 г. окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.
Карьера. В 1990-1992 гг. - работал санитаром Славянской городской больницы №1.
С 1998 по 1999 год - исполнительный директор АОЗТ Энергосервис.
С 1999 по 2001 год - занимал должность заместителя генерального директора ГК Торговый дом Газ Украины НАК Нафтогаз Украины.
С 2001 по 2003 год - заместитель генерального директора ЗАО Промышленно-финансовая акционерная компания Вече.
В 2003 г. - работал в Государственной налоговой администрации Украины, был заместителем председателя ГНАУ.
В 2004-2008 гг. - Глава совета директоров ООО Республиканский правовой союз, г. Киев.
С 2008 по 2010 гг. - первый замглавы Одесской областной государственной администрации.
С 2010 по 2011 гг. - директор Украинского государственного центра транспортного сервиса Лиски.
С 2011 по 2017 гг. - директор государственного предприятия Полиграфкомбинат Украина.