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Новости Политика Украины
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Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на скорейшее принятие законопроекта, позволяющего разблокировать работу Министерства энергетики и выплату зарплат в энергосекторе.

"Ждем преодоления вето или голосование этого законопроекта в новой редакции", – сказал он в ходе "Часа вопросов" к правительству в Раде в пятницу, комментируя вето президента на закон о возобновлении конкурсов на должности в госслужбе (№4531), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, президент ветировал указанный закон из-за некорректно выписанных полномочий исполняющих обязанности министерств.

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"Фактически данный законопроект не предоставлял возможность разблокировать работу Министерства энергетики и оставлял без возможности выплаты зарплат по всей энергетической отрасли. 50 тыс. людей не имеют подписанных бюджетных программ", –констатировал Шмыгаль.

По его мнению, принятие закона с корректно выписанными полномочиями и.о. позволит разблокировать ситуацию.

Согласно данным "Интерфакс-Украина" в Минэнерго, 12 февраля истекло полномочие руководителей министерства издавать нормативные документы, согласно ранее выданным доверенностям. Это, в частности, блокирует выплату зарплат в министерстве и государственном угольном секторе.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы"(№4531).

Верховная Рада приняла этот закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту.
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Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции - Цензор.НЕТ 9130
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19.02.2021 11:55 Ответить
Шмигло, готуй самокат. Зеля тобі цього не пробачить. Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции - Цензор.НЕТ 9444
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19.02.2021 11:56 Ответить
Енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до мережі задля зупинки імпорту електроенергії з РФ

15 лютого о 9:31 енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключений до Об'єднаної енергосистеми України після ремонту.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЛігаБізнес.
"Це сталося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів і самовідданій праці хмельницьких атомників", - повідомили в Енергоатомі.
За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, це дає додаткові 1000 МВт в енергосистему.
"Ми сподіваємося, що це вирішить всі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - додав Котін.
Відзначається, що ремонтні роботи були проведені з дотриманням всіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт - це саме той обсяг електроенергії, який дозволить при критичного навантаження на ОЕС України в зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була змушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.
На сайті Укренерго також зазначається, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює.
В цілому, за даними Укренерго, 15 лютого, в аварійному ремонті перебувають 12 блоків теплових електростанцій.
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19.02.2021 11:57 Ответить






Katarina Mathernova
@kmathernova

Good news: @ua_parliament аdopted today a law re-establishing merit-based recruitment suspended during the pandemic It is a main pillar of
comprehensive public admin reform strategy supported by to improve and strengthen public service Important it quickly enters into force

6:05 пп · 16 лют. 2021·Twitter for iPhone

Так радісно реагував ЕС коли прийняли закон про конкурси.
На наступний день бубося наклала вето Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции - Цензор.НЕТ 1205
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19.02.2021 11:59 Ответить
Назвать вора и мародёра вором и мародёром Шмыгаль стесняется. Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен -Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020/ Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал фракции «Слуга народа», что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время.Инициатором выступил Ермак.
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19.02.2021 12:03 Ответить
ахметовская шестерка Шмыгаль о чем-то снова просит?
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19.02.2021 12:18 Ответить
Вето ещё не было. Слабо?
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19.02.2021 12:51 Ответить
будут вам ещё три года тыкать, кто вас привёл и бла-бла-бла....
Пусть по амнам и эмиратам чалится, миссия у него такая
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19.02.2021 12:53 Ответить
 
 