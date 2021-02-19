Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на скорейшее принятие законопроекта, позволяющего разблокировать работу Министерства энергетики и выплату зарплат в энергосекторе.
"Ждем преодоления вето или голосование этого законопроекта в новой редакции", – сказал он в ходе "Часа вопросов" к правительству в Раде в пятницу, комментируя вето президента на закон о возобновлении конкурсов на должности в госслужбе (№4531), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, президент ветировал указанный закон из-за некорректно выписанных полномочий исполняющих обязанности министерств.
"Фактически данный законопроект не предоставлял возможность разблокировать работу Министерства энергетики и оставлял без возможности выплаты зарплат по всей энергетической отрасли. 50 тыс. людей не имеют подписанных бюджетных программ", –констатировал Шмыгаль.
По его мнению, принятие закона с корректно выписанными полномочиями и.о. позволит разблокировать ситуацию.
Согласно данным "Интерфакс-Украина" в Минэнерго, 12 февраля истекло полномочие руководителей министерства издавать нормативные документы, согласно ранее выданным доверенностям. Это, в частности, блокирует выплату зарплат в министерстве и государственном угольном секторе.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы"(№4531).
Верховная Рада приняла этот закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту.
Пожалуйста, подождите...
15 лютого о 9:31 енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключений до Об'єднаної енергосистеми України після ремонту.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЛігаБізнес.
"Це сталося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів і самовідданій праці хмельницьких атомників", - повідомили в Енергоатомі.
За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, це дає додаткові 1000 МВт в енергосистему.
"Ми сподіваємося, що це вирішить всі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - додав Котін.
Відзначається, що ремонтні роботи були проведені з дотриманням всіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт - це саме той обсяг електроенергії, який дозволить при критичного навантаження на ОЕС України в зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була змушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.
На сайті Укренерго також зазначається, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює.
В цілому, за даними Укренерго, 15 лютого, в аварійному ремонті перебувають 12 блоків теплових електростанцій.
Katarina Mathernova
@kmathernova
Good news: @ua_parliament аdopted today a law re-establishing merit-based recruitment suspended during the pandemic It is a main pillar of
comprehensive public admin reform strategy supported by to improve and strengthen public service Important it quickly enters into force
6:05 пп · 16 лют. 2021·Twitter for iPhone
Так радісно реагував ЕС коли прийняли закон про конкурси.
На наступний день бубося наклала вето
Пусть по амнам и эмиратам чалится, миссия у него такая