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Газ (10099) Кучеренко (108) Нафтогаз (3099) Пинчук (294) Тарифы на газ (350)

Население переплачивает за газ из-за коррупции в "Нафтогазе" при покупке труб у завода Пинчука, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Население переплачивает за газ из-за коррупции в

Коррупционные схемы НАК "Нафтогаз Украины" с закупкой труб у завода "Интерпайп" Виктора Пинчука привели к необоснованному росту тарифов на природный газ для населения.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Все трубы для бурения, обсадные, насосно-компрессорные, они поставляются из одного источника - это компания "Интерпайп", знаменитая. Ни одна другая компания не может поставить эти трубы, даже ввели импортные пошлины для того, чтобы только эти трубы лежали на складах НАК "Нафтогаза", которые сегодня мы оплатили в наших платежках", - сообщил нардеп.

Кучеренко призвал правоохранительные органы расследовать коррупционные схемы по закупке государственным "Нафтогазом" трубной продукции в компании олигарха Виктора Пинчука.

"Эта вся схема, поверьте, будет бесконечной, пока граждане Украины - владельцы НАК "Нафтогаз Украины" - жестко не сформулируют свое требование - ликвидация НАК "Нафтогаза", следствие и ответные действия в отношении преступников, которые возглавляют эту структуру последние годы", - подытожил Кучеренко.

Напомним, по данным системы ProZorro, крупнейшим поставщиком трубной продукции для НАК "Нафтогаз Украины" с 2014 года является компания "Интерпайп Украина" Виктора Пинчука.

За период с 2014 по 2020 год "Интерпайп Украина" заключила с дочерней компанией "Укргаздобыча" 340 контрактов на сумму 16 млрд гривен.

Летом 2020 года по инициативе двух компаний Виктора Пинчука - "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб".

Минэкономики ввело заградительные пошлины на импорт труб для нефтегазовой отрасли против крупнейших мировых производителей и поставщиков трубной продукции.
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Топ комментарии
+13
похоже одной бородатой бабушке зачесались кацапские "дешовые" трубы.
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19.02.2021 12:06
+7
Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 7434
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19.02.2021 12:18
+6
Не важно, у зелени и бют (который явно в "каалицию" набивается) одна цель - поставить своих людей в набсовет. Юлька без газа не может нормально харчеваться.
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19.02.2021 12:07
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Лихо закрученный сюжет... Население переплачивает за газ из-за коррупции в "Нафтогазе" при покупке труб у завода Пинчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 7533
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19.02.2021 11:59 Ответить
с языка снял! Не виноватые мы, это Пинчук! А за повышения электричества назначим виноватого Одесский кабельный завод.
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19.02.2021 12:37 Ответить
Это же бред......При чем тут трубы для бурения и цена на газ?.....
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19.02.2021 12:02 Ответить
похоже одной бородатой бабушке зачесались кацапские "дешовые" трубы.
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19.02.2021 12:06 Ответить
при том что уже давно никто не строит магистральные трубопроводы и не бурят скважины, а трубы по бумажкам все закупают и закупают
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19.02.2021 12:06 Ответить
Закупают....и я о том же что не строят....Но цена на газ к этим закупкам каким боком?....У Нафтогаза и так денег полным полно должно быть...Украинци в 3 раза за газ переплачивают...
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19.02.2021 12:11 Ответить
25 лет назад стоимость газа была 16 дол за 1000 куб, теперь с учетом инфляции бакса стоимость не больше 25 дол, в мае 2020 цена на хабе российского газа была 75 дол с доставкой и по полной качали
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19.02.2021 12:29 Ответить
Не важно, у зелени и бют (который явно в "каалицию" набивается) одна цель - поставить своих людей в набсовет. Юлька без газа не может нормально харчеваться.
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19.02.2021 12:07 Ответить
при Юльке газ был 7 копеек а не 8 грн как теперь, спасибо Пети скажите за меморандум с МВФ по газу
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19.02.2021 12:27 Ответить
оно то так, но -
...даже ввели импортные пошлиныНа кого ввели пошлины? Население переплачивает за газ из-за коррупции в "Нафтогазе" при покупке труб у завода Пинчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 898
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19.02.2021 12:03 Ответить
На зарубежные (польские, немецкие ) трубы
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19.02.2021 12:06 Ответить
Такие же "немецкие" как електроенергия. Пинчук мудель но тут очевидное лоббирование кацапских труб.
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19.02.2021 12:09 Ответить
Пинчук сам поставлял трубы в Россию, пока там не ввели санкции на украинскую продукцию и компании. У нас аналогично многие российские товары запрещены для ввоза (в т.ч. трубы).
Так что Пинчук в чистом виде монополист и может ставить на свои трубы цены как захочет.
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19.02.2021 12:25 Ответить
"Закупка труб"? Да в Нефтегазе ВСЕ (от слова "без исключения") закупки коррупционные! На сайте Нафтогаза вы можете обнаружить массу всяких отчетов ... кроме детализированных данных о закупках.
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19.02.2021 12:05 Ответить
Не зря, не зря в 2014 году свинаугурация была в мистецьком арсенале у пинчука
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19.02.2021 12:06 Ответить
Зато в 19-м всё было просто *******, да клоунофил?
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19.02.2021 12:08 Ответить
Порошенко: В Украине больше не будет олигархов

Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 7540
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19.02.2021 12:14 Ответить
І не було б якби зубожіле бидло не голосонуло за клоунів.
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19.02.2021 12:16 Ответить
Выполнить свое обещание убрать олигархов в 2015 году Порошенке помешало зубижиле быдло в 2019 ? да, аристократ крыжопольский?
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19.02.2021 12:25 Ответить
Меняй свой нік, члєнограйка! 😁
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19.02.2021 12:15 Ответить
т.е. если закупать тубы не у пинчука...то как бы цена на газ должна рухнуть в дважды ??
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19.02.2021 12:10 Ответить
Да, лучше закупать у кацапов, и газ тоже😁😁😁
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19.02.2021 12:28 Ответить
До цього й ведуть.
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19.02.2021 13:06 Ответить
наверное правильно выразиться это - в том числе и из за закупки труб у пинчука .. протащил пошлины , создал монополию и вперёд косить бабло , вот так во всём и везде народ платит олигархам
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19.02.2021 12:11 Ответить
Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу . 20 червня 2019/ Как же как же . Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР"./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. .
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19.02.2021 12:15 Ответить
Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 7434
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19.02.2021 12:18 Ответить
Население не получило вакцинацию из-за коррупции в Укратодоре? С ковидного фонда на оманский асфальт не хватило, пришлось с вакцинации забрать. 73% сделали это разом и по приколу!
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19.02.2021 12:20 Ответить
Ликвидация кучмизма и олигархата - основное условие выживания Украины. Дороговато, обходится Украине кучмовский рост ВВП 12%(кажется)? 2% без КучмЫ было бы намного лучше 12-ти, но с КучмОй.
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19.02.2021 12:23 Ответить
Мінекономіки запровадило загороджувальні мита а винен Нафтогаз, я все вірно зі статті зрозумів?! Чи ще одне, Нафтогаз потрібно закрити тому що очолюють її корупціонери.
Не знаю що там робиться у нафтогазі але таку дурню кажуть що на голову не налазить.
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19.02.2021 12:27 Ответить
Так, а что с трубами не так?
В чем коррупция?
Они дороже аналогов или проблема в том, что просто украинские?
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19.02.2021 12:42 Ответить
Закупаются через прокладки, а не напрямую.
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19.02.2021 12:57 Ответить
возможно, но, думаю, болит этому чмордяю другое:
даже ввели импортные пошлины для того, чтобы только эти трубы лежали на складах НАК "Нафтогаза"Источник: https://censor.net/ru/n3248891

Просто есть желающие поставлять трубы, отсюда и "коррупция", и "преступники в руководстве Нафтогаза".
Странно, что еще не едят младенцев...
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19.02.2021 13:23 Ответить
Короче ясно.Долой Нафтогаз.Лихо Кучеренко задумал.Как свалить браму Нафтогаза?Берёшь обливаешь помоями Пинчука,становишься напротив ворот и ждёшь пока разъярённый Пинчук неся трубу як таран несётся на тебя.И вот когда вже остался метр,ловко отпрыгиваешь в сторону и Пинчук,промахиваясь, разносит в хлам ворота.Классную отмычку нашёл Кучеренко Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 3059
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19.02.2021 12:57 Ответить
Этого "специалиста" никуда не берут, а бздЮлька сжалилась и взяла к себе на должность старшего по взбиванию говна в ступе
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19.02.2021 13:00 Ответить
Но по ушам он ездит знатно.Воодушевлённо и с надрывом Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 9297
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19.02.2021 13:06 Ответить
Это да!
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19.02.2021 13:20 Ответить
...мой коллега по работе, бывший сокурсник комсомольского деятеля университета - Алексея Кучеренко, сказал ...
...и в студенческие годы Кучеренко был кондомом редкостным: подставить, обмануть, "загрести жар чужими руками" ... как и положено любому комсомольскому активисту...
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19.02.2021 13:45 Ответить
За що тільки наш бідний нарід не переплачує...
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19.02.2021 14:24 Ответить
Нафтогаз зарабатывает на всем:

- на посредниках,прокладках;
- на доставке;
- на втюхивании счетчиков;
- на некачественном бодяжном газе;
- на завышеных тарифах......

И этот список можно еще продолжать и продолжать....

А тут еще и трубы...пинчук еще та мразь, но тут точно кто-то решил подвинуть!
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19.02.2021 18:24 Ответить
 
 