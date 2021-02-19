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Отравление школьниц таблетками: Минобразования готовит информацию для родителей и учителей об опасных челленджах в соцсетях

Новости Цензор.НЕТ Общество

Отравление школьниц таблетками: Минобразования готовит информацию для родителей и учителей об опасных челленджах в соцсетях

Министерство образования и науки отреагировало на опасный челлендж, распространяемый в соцсетях, из-за которого дети пьют спазмолитики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ситуация в интернете является очень опасной и быстро меняется, поэтому должны постоянно отслеживать новые тенденции в цифровой среде, вовремя на них реагировать и повышать осведомленность родителей, учителей и детей о возможных рисках", - отметили в Минобразования.

Минобразования готовит информацию для родителей и учителей относительно наиболее распространенных среди подростков и опасных челленджей в сетях, а также формирует советы, как об этом говорить с детьми, какие правила существуют по пользованию интернетом и социальными сетями.

"Хотим сообщить, что действуют телефоны горячих линий, по которым дети могут получить психологическую поддержку в случае, если они попали в рискованные для здоровья ситуации, в том числе случаи, связанные с социальными сетями", - говорится в сообщении.

Также читайте: Отравление школьниц спазмолитиком: девушки из Боярки не были склонны к самоубийству, из Умани - хотели привлечь внимание, - прокурор Усенко

Национальная детская горячая линия:

0-800-500-225 (бесплатно со стационарных)

116111 (бесплатно с мобильных)

Бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия - 15-47

Бесплатная Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия - 116-123

Чат бот "КИБЕРПЕС" в Telegram и Viber поможет узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербуллинга и анонимно получить помощь.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

Читайте: Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Минобразование или 95й квартал? 73% вы сделали это разом! Сменили Гетьмана на наркомана...
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19.02.2021 12:16
+4
Для начала приготовьте информацию что такое "челленж".
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19.02.2021 12:17
+4
Фильм Идиократия теперь смотрится как грустная документалка.
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19.02.2021 12:31
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Минобразование или 95й квартал? 73% вы сделали это разом! Сменили Гетьмана на наркомана...
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19.02.2021 12:16 Ответить
Хряки гетьманами не бувають.
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19.02.2021 13:26 Ответить
Для начала приготовьте информацию что такое "челленж".
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19.02.2021 12:17 Ответить
Це Міносвіти ,чи ка зна що?? Засмічують мову вселякими іншомовними термінами !!!)))
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19.02.2021 12:23 Ответить
Шо значить челленж не челленж? Краще б уже про члєн думали, а не про чєлленж! Якщо папа з мамою нічого дитині в голову не дали то ніякі заходи вже не допоможуть...
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19.02.2021 12:23 Ответить
Зелена пліснява ,це самий небезпечний челлендж для України та українців !!)))
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19.02.2021 12:26 Ответить
Фильм Идиократия теперь смотрится как грустная документалка.
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19.02.2021 12:31 Ответить
Лет 15 назад когда смотрел, воспринимал как не реалистичную глуповатую фантастику. Но в 2019 73% населения Украины изменили мое мнение
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19.02.2021 12:34 Ответить
челленджах/ ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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19.02.2021 12:28 Ответить
Ты думаешь они сами это все придумали? Подсказать откуда они это взяли?
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19.02.2021 12:31 Ответить
Лялькі кремлівського балагана спроможні діяти лише за сценарієм і волею ляльководів !!)))
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19.02.2021 12:33 Ответить
Задовбали вже вселякими тинейджерами ,марке,та *** невиговорити якісь джайзери !!!))
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19.02.2021 12:31 Ответить
Все проще. На официальном уровне таких прыгунов признать психически больными. По умолчанию. И еще прописать отсутствие ответственности кого бы то ни было кроме них.
Т.е. если выживут - принудительно в дурку. Без вариантов. Надолго.

Все. Ни одна ТП прыгать не захочет после первых пары-двух таких примеров и их широкого освещения в СМИ под нужным соусом.
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19.02.2021 12:29 Ответить
А когда будут приняты решения по защите взрослых,от отупляющих Сватов, 95-х кварталов и прочей скотоориентированой пропаганды?
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19.02.2021 12:31 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває та прогресує !!))))
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19.02.2021 12:35 Ответить
Подразумевается что взрослые более интеллектуально развиты, чем подростки, следовательно сами в состоянии определиться что им употреблять в плане информации.
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19.02.2021 12:36 Ответить
Кремлівські пропагандони,фахівці своєї справи !!!))
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19.02.2021 12:40 Ответить
В теории так должно быть, но если верить официальным данным:
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html

то нет...
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19.02.2021 12:40 Ответить
Понад 360 років українці живут під тиском брутальної асиміляціі українців московитами,під впливом панівної ідеологіі Московіі-параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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19.02.2021 12:43 Ответить
Дитжитилизация,"*** що за слово", як сказав зеля це круто, міністерство освіти, не ломайте хайп клоуну! А ви отут кидаєтесь постами про цифрову "середу" та інші соц. сітки Отруєння школярок таблетками: Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів про небезпечні челенджі в соцмережах - Цензор.НЕТ 3159
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19.02.2021 13:09 Ответить
Стадо баранів. Скоро нарід будуть тренувати гімно їсти замість масла, бо від нього не товстіють. І створять партію любителів гімна. В наш парламент точно пройде.
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19.02.2021 13:30 Ответить
А що рбити тим батькам які не розуміють английскою. може перекладете на українську?
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19.02.2021 13:36 Ответить
дык обж же есть
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19.02.2021 14:27 Ответить
кстати где-то в Америке кто-то на соревнованиях по поеданию пирожков тоже отправился на тот свет, но пирожки не запретили, да и сами соревнования кажется - тоже.
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19.02.2021 14:29 Ответить
 
 