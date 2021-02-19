Отравление школьниц таблетками: Минобразования готовит информацию для родителей и учителей об опасных челленджах в соцсетях
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство образования и науки отреагировало на опасный челлендж, распространяемый в соцсетях, из-за которого дети пьют спазмолитики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Ситуация в интернете является очень опасной и быстро меняется, поэтому должны постоянно отслеживать новые тенденции в цифровой среде, вовремя на них реагировать и повышать осведомленность родителей, учителей и детей о возможных рисках", - отметили в Минобразования.
Минобразования готовит информацию для родителей и учителей относительно наиболее распространенных среди подростков и опасных челленджей в сетях, а также формирует советы, как об этом говорить с детьми, какие правила существуют по пользованию интернетом и социальными сетями.
"Хотим сообщить, что действуют телефоны горячих линий, по которым дети могут получить психологическую поддержку в случае, если они попали в рискованные для здоровья ситуации, в том числе случаи, связанные с социальными сетями", - говорится в сообщении.
Национальная детская горячая линия:
0-800-500-225 (бесплатно со стационарных)
116111 (бесплатно с мобильных)
Бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия - 15-47
Бесплатная Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия - 116-123
Чат бот "КИБЕРПЕС" в Telegram и Viber поможет узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербуллинга и анонимно получить помощь.
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.
По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.
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Т.е. если выживут - принудительно в дурку. Без вариантов. Надолго.
Все. Ни одна ТП прыгать не захочет после первых пары-двух таких примеров и их широкого освещения в СМИ под нужным соусом.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html
то нет...