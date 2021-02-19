Туристический автобус с 60 пассажирами попал в ДТП в Египте: среди пострадавших трое граждан Украины, они госпитализированы

В Египте произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали трое украинцев.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"На трассе Шарм эль-Шейх - Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Украинские консулы взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал он.

Как сообщает РБК-Украина, по словам посла Украины в Египте Евгения Микитенко авария с участием туристического автобуса произошла 19 февраля около 6 утра.

"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока точно неизвестно. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной", - заявил посол в эфире "Украина 24" .

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Он отметил, что один из украинцев получил тяжелую травму, двое других - более легкие.