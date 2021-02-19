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Туристический автобус с 60 пассажирами попал в ДТП в Египте: среди пострадавших трое граждан Украины, они госпитализированы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Туристический автобус с 60 пассажирами попал в ДТП в Египте: среди пострадавших трое граждан Украины, они госпитализированы

В Египте произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали трое украинцев.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"На трассе Шарм эль-Шейх - Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Украинские консулы взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал он.

Как сообщает РБК-Украина, по словам посла Украины в Египте Евгения Микитенко авария с участием туристического автобуса произошла 19 февраля около 6 утра.

"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока точно неизвестно. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной", - заявил посол в эфире "Украина 24" .

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Он отметил, что один из украинцев получил тяжелую травму, двое других - более легкие.

Туристический автобус с 60 пассажирами попал в ДТП в Египте: среди пострадавших трое граждан Украины, они госпитализированы 01
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Топ комментарии
+2
В детстве смотрел телеспектакль "В поисках таинственного гиппопотама" А теперь эти турЫстЫ шляются где попало "В поисках экзотического штамма". Суки.
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19.02.2021 12:29
+1
Епоха бідності минула, ось і шляються зубожілі.
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19.02.2021 12:33
+1
угольком его, свой стульчик, черным, или белым- от цвета кожи-крови действуй..)))
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19.02.2021 23:48
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потом Ковида новые штаммы завозят.
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19.02.2021 13:01 Ответить
В детстве смотрел телеспектакль "В поисках таинственного гиппопотама" А теперь эти турЫстЫ шляются где попало "В поисках экзотического штамма". Суки.
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19.02.2021 12:29 Ответить
Епоха бідності минула, ось і шляються зубожілі.
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19.02.2021 12:33 Ответить
а до 2020 року Ви теж цим переймалися?
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19.02.2021 18:25 Ответить
египтяне лихачат не соблюдая никаких правил... такое случается с ними нередко... не доехали до Гизы и до Каирского музея... очень жаль.
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19.02.2021 12:39 Ответить
все водилы с Египте - потомки Шумахера и без Аллаха в голове...странно, что нет египтян в формуле1) наш водила, например умудрился в пальму въехать)
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19.02.2021 12:50 Ответить
Они там правила не соблюдают совершенно. Говорят "нас аллах бережет". Еще лет 10 тому сам был пассажиром такого-же автобуса попавшего в ДТП на том же маршруте. Слава Богу без пострадавших.
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19.02.2021 13:28 Ответить
О чём новость? Что по Египту ездят автобусы? Или , что там случаются аварии? Не новость, а информационный мусор....Если "Цензор" интересуют новости такого уровня. то напишите. что у меня сегодня стул несколько жидковат.... Хотя, цвет нормальный, здоровый.... И запах в пределах переносимости без освежителя воздуха.... Можете написать, как я спал, что потом ел....
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19.02.2021 15:06 Ответить
угольком его, свой стульчик, черным, или белым- от цвета кожи-крови действуй..)))
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19.02.2021 23:48 Ответить
нехли шастать в эпоху кавида..
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19.02.2021 23:47 Ответить
 
 