Туристический автобус с 60 пассажирами попал в ДТП в Египте: среди пострадавших трое граждан Украины, они госпитализированы
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В Египте произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали трое украинцев.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"На трассе Шарм эль-Шейх - Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Украинские консулы взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал он.
Как сообщает РБК-Украина, по словам посла Украины в Египте Евгения Микитенко авария с участием туристического автобуса произошла 19 февраля около 6 утра.
"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока точно неизвестно. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной", - заявил посол в эфире "Украина 24" .
Он отметил, что один из украинцев получил тяжелую травму, двое других - более легкие.
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