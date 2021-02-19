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Одесса (7384) похищение (1659) суд (24701) Стерненко (384)

Приморский суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Стерненко по делу о похищении человека

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приморский суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Стерненко по делу о похищении человека

Приморский районный суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Сергею Стерненко по обвинению в похищении человека на 23 февраля.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил сам Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что судебное заседание начнется 23 февраля в 10:00. Решение суда о переносе объявления приговора он считает странным.

"Считаю, что перенос состоялся из-за давления со стороны ОП и ОГПУ, которые требуют меня немедленно заключить", - отметил активист.

Он также призвал неравнодушных жителей Одессы поддержать его во время заседания во вторник.

Как сообщалось, прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.

Читайте также: Приморский суд Одессы отменил домашний арест для активиста Стерненко, - нардеп Лозинский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Руки проч от Стерненка, твари мерзотные!!!!!!
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19.02.2021 12:25
+13
Судьям не впервой выполнять бандитские заказы с ОП, ОГПУ, ООО "Труханов и Ко", но тут судья проявил принципиальность и сказал свое веское слово:
- Деньги вперёд !
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19.02.2021 12:29
+7
Бойцам ВСУ которые захватили в плен сепаров - тоже судить за похищение?
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19.02.2021 12:43
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с аднім із прєзідєнтов савсєм плохо, да: он всьо врємя рвьотся спасать какую-то невесту, которую якоби пахітілі...
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19.02.2021 12:24 Ответить
"Савсем белий и савсем гарячий!" !!!))))
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19.02.2021 12:29 Ответить
delirium tremens
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19.02.2021 12:42 Ответить
Руки проч от Стерненка, твари мерзотные!!!!!!
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19.02.2021 12:25 Ответить
Судьям не впервой выполнять бандитские заказы с ОП, ОГПУ, ООО "Труханов и Ко", но тут судья проявил принципиальность и сказал свое веское слово:
- Деньги вперёд !
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19.02.2021 12:29 Ответить
Пора вже суддям виносити вироки, за їхню проститутську діяльність.
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19.02.2021 12:46 Ответить
Всегда интересно наблюдать за человеком таки спилившем сук на котором сидел.
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19.02.2021 12:29 Ответить
Що ж там такого страшного що, суддя не може зачитати з папірця? Треба набратися сміливості людині.
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19.02.2021 12:34 Ответить
Всё просто: бабло не подвезли....
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19.02.2021 12:37 Ответить
Скоріше у нього моральна проблема вибору звіздюлей від Труханова і Венедиктової чи хлопців, які зібралися навколо суду.
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19.02.2021 13:35 Ответить
добре якби боявся хоч хлопців, але боюсь що скоріше все ж - бабло не підвезли
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19.02.2021 14:54 Ответить
Око государево никак не успокоится-Стерненко ей как кость в горле.
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19.02.2021 12:36 Ответить
Переживает за око Осла? Могут ведь активисты как Стерненко и порвать это око.
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19.02.2021 12:41 Ответить
Треба перекваліфікувати справу з "про викрадення людини" у "про тимчасову ізоляцію небезпечного організму ворожої форми життя".
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19.02.2021 12:41 Ответить
Там сам факт викрадення базується на заяві "постраждалого", яка нічим не підтверджена. Тож, ніякої "ізоляції" будь кого неачебто не доведено.
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19.02.2021 13:38 Ответить
не смогли произнести пару слов? - не виновен - оправдать!
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19.02.2021 12:43 Ответить
Бойцам ВСУ которые захватили в плен сепаров - тоже судить за похищение?
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19.02.2021 12:43 Ответить
Так таке і було в літку 2014.
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19.02.2021 13:38 Ответить
Мабуть під судом багато людей зібралося, вирішили що в будні простіше буде.
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19.02.2021 12:46 Ответить
так зараз і є будня
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19.02.2021 12:54 Ответить
Зеля Фюрер, мы, украинцы, зла не помним - приходится всё записывать
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19.02.2021 12:54 Ответить
Borimosya odin za odnogo ! Za Szernenka !
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19.02.2021 13:01 Ответить
ZA STERNENKA !
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19.02.2021 13:02 Ответить
Вони бояться таких, бо вони найбутні лідери країни
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19.02.2021 13:05 Ответить
Вот ни за что хотят посадить Серёгу. Он идейный борец за денежные знаки и хотел всего лишь получить кредит, но недостаток образования не позволил юридически правильно оформить эту финансовую операцию.
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19.02.2021 13:06 Ответить
Все эти дела против стерненко - чистой воды фейк. Для рашистов-антимайданщиков он как кость в горле.
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19.02.2021 13:43 Ответить
Пора этого бандючка-активиста закрыть.... Там догнал-убил-защищался, тут украл-небрал.
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19.02.2021 14:10 Ответить
онучи смени, лапоть
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19.02.2021 15:05 Ответить
Сам сменишь, не барин!
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19.02.2021 15:05 Ответить
Телевизер отключи в голове и очнись ты в интернете..
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19.02.2021 15:27 Ответить
Сплюнь, то не шоколад!
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19.02.2021 15:35 Ответить
остряк Зеплесневелый,и по всему юнный опзж-шник.
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19.02.2021 16:10 Ответить
Його обвинувачують у викрадені колишнього депутата Сергія Щербича у 2015 році зі слів лише самого Щербича. Він буцімто впізнав в Стерненку одного з невідомих в масках які його викрали і вимагали відмовитися від депутатського мандату в Одеській райраді. Серненка тоді затримали але доказів для засудження тоді не знайшлось. А зараз "раптом" і "докази знайшлись" і зявився якийсь анонімний свідок якого в суді ніхто не бачив... Шумовий пістолет який у Стерненка вилучили під час арешту в 2015 сам експерт зі зброї самовільно і нахабно переробив в гумостріл викрутивши втулку з дула... Думаю що розгляд апеляції в суді виявить що ця справа шита білими нитками... Насамперед потрібно "трясти за яйки" Сергія Щербича який на замовлення Труханова членом партії якого він тоді був, зробив наклеп на Стерненка. Також потрібно допитати "експерта" який цинічно переробив шумовий в травмат і взяти за жабри слідчих які зафіксували таку "підміну". Є всі ознаку тупої фальсифікації ряду звинувачень на замовлення. Хто за цим стоїть має зясовувати незалежне розслідування але до розгляду апеляції правоохоронці будуть уникати будь якої відповідальності. А от після вже можна починати діяти рішуче. Якщо не працює справедливий суд то буде працювати Суд Лінча. Сергію Щербичу, експерту-фальсифікатору та фабриканту-слідчому саме час обісратися. І щось мені підказує що всі вони "кудись" зникнуть і знайти на просторах ********** їх не вдастся. Стерненка виправдають і звільнять але ж коли...
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23.02.2021 18:39 Ответить
 
 