Рада соберется на внеочередное заседание во вторник: Ожидается рассмотрение предложения Зеленского к закону о госслужбе

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание на следующей неделе. Ожидается рассмотрение предложения президента к закону о госслужбе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram заявил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"Во вторник в 12:00 будет внеочередное заседание ВР. Повестка дня позднее", - говорится в сообщении.

Как передает "РБК-Украина", нардепы, скорее всего, будут рассматривать предложения президента к закону о госслужбе, который он ветировал.

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук сообщила: "Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплаты заработной платы".

Также читайте: "Слуги народа" не собираются отправлять в отставку Уруского, - Качура