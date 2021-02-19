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Новости Политика Украины
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ВР (28732) Качура (168) Кравчук Евгения (362)

Рада соберется на внеочередное заседание во вторник: Ожидается рассмотрение предложения Зеленского к закону о госслужбе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада соберется на внеочередное заседание во вторник: Ожидается рассмотрение предложения Зеленского к закону о госслужбе

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание на следующей неделе. Ожидается рассмотрение предложения президента к закону о госслужбе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram заявил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"Во вторник в 12:00 будет внеочередное заседание ВР. Повестка дня позднее", - говорится в сообщении.

Как передает "РБК-Украина", нардепы, скорее всего, будут рассматривать предложения президента к закону о госслужбе, который он ветировал.

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук сообщила: "Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплаты заработной платы".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Нужно просто прописать услуги брата дерьмака в законе.
И не заморачиваться.
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19.02.2021 12:37 Ответить
Вот мне интересна эта Рада. Она для чего существет? Кого обслуживает? Сейчас в Украине просто катастрофа с детскими отравлениями, даже смертями от таблеток, которые в виде челенджа с помощью гипноза втюхивают детям через ТикТок. И что? Это как то чешет наших уродов в Раде? Нет. Они и не подумали запретить ТикТок, запретить продажу таблеток детям, предложить учителям предупредить учеников об этой опасности. Даже мысли у них такой не появилось. Полное равнодушие, безответственность, бездушие к детям Украины. Твари рептилоидные.
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19.02.2021 12:39 Ответить
Кеша, я не узнаю вас в гримме!
Рада збереться на позачергове засідання у вівторок: Очікується розгляд пропозиції Зеленського до закону про держслужбу - Цензор.НЕТ 4975
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19.02.2021 12:54 Ответить
Да приймите уже "Закон о разрешении незаконности" наконец!
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19.02.2021 12:40 Ответить
крепостные собираются на собрание по зову барина....
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19.02.2021 12:45 Ответить
Зеленський хоче всіх держслужбовців призначати особисто, щоб до влади не прийшли не перевірені люди.
Рашка все ближче й ближче. Маємо можливість спостерігати встановлення диктатури та культу особистості.
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19.02.2021 12:49 Ответить
 
 