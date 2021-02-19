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"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании якобы рассмотрит национализацию компании Roshen.
Об этом на странице в сети Facebook написал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - говорится в его сообщении.
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Ну что адепты церкви Святого Пети "национализировали" ваш храм?!
Тю, шмаркля уже в открытую начал работать на рейтинг Пороха. Национализация Рошена..., а почему не Эпицентра или... всего, что понравилось? Думаю даже гидроцефалы понимают бредятину сказанного. А делается очень просто. Зачморят ОПЗЖ, ЗЕбилы лягут под Пороха, ЕС... И усё, начальник. Порох, на сегодняшний день, самый перспективный претендент на президентское кресло, вот поэтому наркоман и лег под него. Ну не хочется шмаркле присесть на кичу после окончания каденции, тем более, что папе Зяме и маме Фире это не понравится