РФ хочет завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня - дня России, - разведка. ИНФОГРАФИКА

Строительные работы по прокладке газопровода "Северный поток-2" планируют завершить до дня России - 12 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Осуществление Российской Федерацией политического проекта "Северный поток 2" не только угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и несет сомнительные перспективы для поддержания равновесия в экосистеме Балтийского моря. Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветви "Б" трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", - сказано в сообщении.

Так, в течение последних месяцев судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, движение судов по которой запрещен.

В ведомстве добавили, что Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах.

"Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику дню России - 12 июня", - сказано в сообщении.

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Напомним, 6 февраля возобновилась укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций.







Инфографика: сайт СВР