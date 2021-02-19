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22 февраля Совет ЕС по иностранным делам обсудит тему России, а Боррель расскажет о поездке в Москву, - МИД Германии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Совет ЕС по иностранным делам, в заседании которого примет участие глава МИД ФРГ Хайко Маас, 22 февраля обсудит тему России.
Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Министр Маас примет участие в заседании, в повестке заседания, в том числе, стоит тема России", - сказала Адебар журналистам в Берлине в пятницу.
По ее словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на заседании расскажет о своей поездке в Москву.
Ранее со ссылкой на издание Bloomberg сообщалось, что совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может дать "зеленый свет" процессу утверждения санкций против России.
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Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?
Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
-або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?