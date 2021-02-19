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22 февраля Совет ЕС по иностранным делам обсудит тему России, а Боррель расскажет о поездке в Москву, - МИД Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

22 февраля Совет ЕС по иностранным делам обсудит тему России, а Боррель расскажет о поездке в Москву, - МИД Германии

Совет ЕС по иностранным делам, в заседании которого примет участие глава МИД ФРГ Хайко Маас, 22 февраля обсудит тему России.

Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр Маас примет участие в заседании, в повестке заседания, в том числе, стоит тема России", - сказала Адебар журналистам в Берлине в пятницу.

По ее словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на заседании расскажет о своей поездке в Москву.

Ранее со ссылкой на издание Bloomberg сообщалось, что совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может дать "зеленый свет" процессу утверждения санкций против России.

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Автор: Ірина Дашківська
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Что он там расскажет, как его мерин сцаной тряпкой по морде бил, ну пусть выразят "обеспокоенность", как они это привыкли делать, им рашка еще только в рот не насрала, а они молчат.
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19.02.2021 13:43 Ответить
Соберутся, побубнят и выразят глубокую обеспокоенность. А Боррелю скажут, что сам виноват что туда поехал.
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19.02.2021 14:11 Ответить
Нонсенс і ляпас ..

Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?

З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?

Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?

-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...

Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?

Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....

-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:

-або виключити росію з названих інституцій

- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.

А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !

PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?

А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
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19.02.2021 17:36 Ответить
 
 