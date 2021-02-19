На внеочередном заседании во вторник Рада рассмотрит вето Зеленского на закон о госслужбе, - "слуга народа" Корниенко

Во фракции "Слуга народа" подтвердили, что парламент соберется на внеочередное заседание во вторник, чтобы рассмотреть вето президента Владимира Зеленского на законопроект №4531 о госслужбе, который регулирует полномочия и.о. министров.

Об этом сообщил в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это о преодолении вето, или учета предложений президента к законопроекту №4531, в котором регулируется вопрос исполняющих обязанностей... У нас сейчас в стране такая ситуация, когда проходит 30 дней - исполняющий обязанностей не имеет никаких полномочий. Соответственно, ни один и.о., на которого возложен этот статус, например, господин Витренко, не может осуществлять любые действия - например, делать бюджетные росписи", - сказал Корниенко.

Корниенко рассказал, что Зеленский предлагает вернуть и.о. министров все обязанности, которые у есть министров.

"Президент предлагает вообще всю эту историю прекратить, вернуться к первой редакции закона о Кабмине к правке Шкрум (правка, которая позволяла находиться в должности и.о. не более 30 дней и ограничивала полномочия и.о. - Ред.) и работать, как вся страна 20 лет работала, когда нужен исполняющий обязанности", - отметил Корниенко.

По словам нардепа, после принятия предложений президента, парламент разработает изменения в законодательство, которые ограничат деятельность и.о. таким образом, что полномочия министра будет не выполнять правительство коллегиально, или премьер.

Накануне Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих.

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