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С начала суток наемники РФ открывали огонь из 120-мм миномета в районе Зайцево, потерь нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С начала суток наемники РФ открывали огонь из 120-мм миномета в районе Зайцево, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении, вблизи населенного пункта Зайцево враг открывал огонь в сторону украинских воинов, используя миномет 120-мм калибра.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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А де про адекватну відповідь 120-им калібром !!!)))
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19.02.2021 13:38 Ответить
у зеленского перемирие с его корешами
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19.02.2021 13:43 Ответить
Вони лялькі одного кремлівського балагана ,в кожного своя роль !!))
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19.02.2021 14:43 Ответить
Холостыми стреляли для провокации или боевыми, что бы убить, но не попали?
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19.02.2021 13:56 Ответить
если не запрещено давать ответку (как уверяют).то почему бы не давать ее ???
адекватно?... это равноценно, так??? один раз из 120 калибра.. должны из 120 калибра и получить обратно (туда же...чтоб без долгов) при чем моментально !!!
НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО БОРЗЕЕТ !!!!
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19.02.2021 14:15 Ответить
Если бы на две прилетевшие мины наши отправляли обратно сепарам двадцать, или на двадцать отправляли обратно двести таких же мин, то сепары сидели бы тихо.
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19.02.2021 14:19 Ответить
 
 