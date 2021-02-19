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Обыски в командовании Медицинских сил ВСУ: ГБР работает над подозрением для генерал-майора Хоменко, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обыски в командовании Медицинских сил ВСУ: ГБР работает над подозрением для генерал-майора Хоменко, - Бутусов

16 февраля Государственное бюро расследований провело обыски в Командовании Медицинских сил ВСУ и компании "Мед Эксим" в рамках уголовного дела о закупке медицинского оборудования, которое, по мнению следствия, не отвечает заявленным характеристикам.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, предметом дела является закупка у "Мед Эксима" аппаратов искусственной вентиляции легких в 2020 году на 11 миллионов гривен, которые были поставлены в военно-медицинские центры ВСУ. основанием для открытия уголовного дела в ноябре 2020 года является переписка между руководителями центров и Хоменко о якобы несоответствии поставленной техники своим задачам. По мнению ГБР, поставленная техника является не аппаратами ИВЛ, а оборудованием для анестезии.

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Впрочем, эта информация теперь проверяется - в настоящее время Экспертный центр МВД изучает документы, изъятые при обысках, и готовит свое заключение , о поставленной технике, о технических условиях тендера.

Очевидно, следствия рассчитывает выйти на подозрение бывшему командующему Медсилами Хоменко. Впрочем, судьба этого дела сейчас полностью зависит от результатов экспертизы.

В свою очередь, активист Анатолий Велимовский в комментарии к сообщению Бутусова рассказал, что связался с Хоменко и изложил его позицию по данному вопросу:

"Хоменко откатов не берет. Знаю точно.

По этим бельгийцам.

1. Были поставлены действительно не ИВЛ, а наркозники.

Оговариваюсь. ИВЛ - это упрощённый наркозник. Естественно, наркозник не может стоить столько.

2. Были предъявлены претензии к поставщику. Он выплатил 2,2 миллиона неустойки.

3. Поставщик поставил дополнительное оборудование, которое позволило превратить наркозники в полноценные ИВЛ в шести из восьми госпиталей, куда их распределили. Сейчас они работают, повторюсь, как полноценные ИВЛ. Чем и являются.

4. В два госпиталя это дополнительное оборудование поставлено не было. По словам Хоменко причина в отсутствии адекватного менеджмента в госпиталях.

В целом. Это обычная ситуация на нашем рынке, когда под предоплатные контракты поставляется откровенное г...

В данном же случае мы имеем ситуацию при которой некие субъекты рынка при поддержке некоторых волонтеров хотят взять под полный контроль одного из главных потребителей медицинского оборудования в стране - Министерство обороны. Хоменко этому мягко говоря мешает.

Ещё раз повторюсь. В исключительной порядочности этого человека я не просто не сомневаюсь, а имею подтвержденную информацию от двух субъектов рынка. Хоменко на откатах не работает.

Потому, просьба, будь объективнее в этой игре".

Обыски в командовании Медицинских сил ВСУ: ГБР работает над подозрением для генерал-майора Хоменко, - Бутусов 01
Обыски в командовании Медицинских сил ВСУ: ГБР работает над подозрением для генерал-майора Хоменко, - Бутусов 02
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Топ комментарии
+11
В прошлый раз при обысках, гбр имени портнова парализировал систему пво Украины, в этот раз будут закрывать военный госпиталь, чтобы сюда не везли раненых с фронта?!
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19.02.2021 13:40
+5
Разница в бабле. Во время истерии в связи с коронавирусом ИВЛ взлетел, а оборудование для анестезии, нет. Вот его и закупили и провели по смете как ИВЛ. А "какаюразницу" в карман.
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19.02.2021 13:51
+3
Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9999 или Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1797

ИВЛ и наркозо-дыхательный аппарат
(не супер-пуппер современные, но часто используемые)
ИВЛ от 80 000 грн и от 500 000 грн наркозо-дыхательный...
для неспециалиста (хоть генерал хоть адмирал) наверное непросто сразу разобраться... но
НО.. больше можно наварить там, где дороже (это жеж понятно)
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19.02.2021 13:58
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"...поставленная техника является не аппаратами ИВЛ, а оборудованием для анестезии".

Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6406
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19.02.2021 13:40 Ответить
Акакаяразница!!!))))
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19.02.2021 13:44 Ответить
оборудование для анестезии стоит много дороже. по сути ИВЛ - сильно упрощенный аппарат для анестезии, который стоит значительно дешевле. оборудования для анестезии в таких количествах, как аппаратов ИВЛ, банально не нужно. да и использовать оборудование для анестезии просто для вентиляции легких довольно сложно и затратно, можно, но очень не рационально. это как вместо кареты скорой помощи использовать для перевозки больного по городу фуру. и то и то вроде бы машина, но для совсем разных целей.
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19.02.2021 15:26 Ответить
В прошлый раз при обысках, гбр имени портнова парализировал систему пво Украины, в этот раз будут закрывать военный госпиталь, чтобы сюда не везли раненых с фронта?!
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19.02.2021 13:40 Ответить
Ну висунуть чергову підозру,а понту??? Віз і досі там !!!)))
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19.02.2021 13:42 Ответить
"По мнению ГБР, поставленная техника является не аппаратами ИВЛ, а оборудованием для анестезии".
Там и экспертиза не нужна, т.к. это два совершенно разных аппарата с разными задачами и функциями. Ошибиться случайно невозможно- эко коррупция. Вор должен сидеть в тюрьме. Генерал, давай до свидания...
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19.02.2021 13:43 Ответить
Акакаяразница!!!))
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19.02.2021 13:44 Ответить
Разница в бабле. Во время истерии в связи с коронавирусом ИВЛ взлетел, а оборудование для анестезии, нет. Вот его и закупили и провели по смете как ИВЛ. А "какаюразницу" в карман.
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19.02.2021 13:51 Ответить
Поясни це 73%-вому лохторату,ця локшина для цієї бидломаси !!)))
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19.02.2021 13:55 Ответить
Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9999 или Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1797

ИВЛ и наркозо-дыхательный аппарат
(не супер-пуппер современные, но часто используемые)
ИВЛ от 80 000 грн и от 500 000 грн наркозо-дыхательный...
для неспециалиста (хоть генерал хоть адмирал) наверное непросто сразу разобраться... но
НО.. больше можно наварить там, где дороже (это жеж понятно)
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19.02.2021 13:58 Ответить
Сам дыши за 80000, те что делали в Украине назывались -"убийца младенцев". Новый Draeger стоит от ляма.
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19.02.2021 16:50 Ответить
это для визуального сравнения , а не рекомендация к покупки или реклама чего-то
указаны наименьшие цены за аппараты (опять же для сравнения)...
и давайте вместе будем дышать ровно, через нос...
я уважаю Ваше мнение, как разбирающегося в теме...
(я своего мнения не высказывал...просто навел фото похожих для неспециалистов аппаратов)
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19.02.2021 17:05 Ответить
війни генералів.
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19.02.2021 13:46 Ответить
"Главное- ходе следственный действий не выйти на самих себя." (с)
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19.02.2021 13:56 Ответить
Там жеж новиє літса, нє? Чи ще старі?
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19.02.2021 13:57 Ответить
Попахивает высосаным из пальца политическим заказным делом. Наркодно-дыхательные аппараты волшебно справляются с функциями ИВЛ.
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19.02.2021 14:18 Ответить
ИВЛ и аппарат для анестезии. Хм, как же их отличить-то? Только "экспериза МВД"! Пару лет хватит на экспертизу?
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19.02.2021 14:19 Ответить
Ничего не понял. ИВЛ - искуств. вент. легких это понятно. А аппарат для анестезии это что? Анестезия обезболивание, аппараты для анестезии - шприцы что ли?
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19.02.2021 16:18 Ответить
При операциях, когда наркоз и миорелаксация, сам человек не дышит, ИВЛ - это наркозник
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19.02.2021 18:40 Ответить
Не знал, спасибо за разъяснение!
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19.02.2021 18:51 Ответить
Ингаляционный наркоз, через маску- или закись азота или севофлуран.
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19.02.2021 16:57 Ответить
в этой сфере полная Ж
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19.02.2021 20:16 Ответить
 
 