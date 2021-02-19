РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15320 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 267 10
Госпогранслужба (5409) Крым (26018) прокуратура (4868)

Украинские правоохранители сообщили о подозрении крымчанину, который участвовал в оккупации полуострова, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украинские правоохранители сообщили о подозрении крымчанину, который участвовал в оккупации полуострова, - прокуратура

Украинские правоохранители на КПВВ "Каланчак" сообщили гражданину Украины, который проживает на территории временно оккупированного Крыма, о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины в редакции на момент совершения преступления).

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, начиная с февраля 2014 года, был активным участником незаконной организации "Автоканал Севастополя", которая, через собственные каналы связи координировала работу НВФ "Самооборона Севастополя" и способствовала оккупации Крымского полуострова, в частности, осуществляя наблюдение за штабом Военно-морских Сил ВСУ и другими военными частями Украины в Севастополе", - сообщает прокуратура АРК и г. Севастополь в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемый непосредственно координировал деятельность лиц, которые несли службу на незаконно созданных блок-постах вблизи г. Севастополя, и, в частности, осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыскивали их транспортные средства, а также задерживали проукраински настроенных жителей полуострова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем просить ЕС ввести новые санкции против России из-за репрессий в оккупированном Крыму, - Кулеба

"Вместе с тем, указанный гражданин совместно с другими участниками "автоканала" во время проведения "общекрымского референдума" осуществлял наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосование", - сообщают в прокуратуре.

В настоящее время, правоохранители готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении крымчанину, который участвовал в оккупации полуострова, - прокуратура 01
Украинские правоохранители сообщили о подозрении крымчанину, который участвовал в оккупации полуострова, - прокуратура 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В оккупации полуострова принимали участие все, кто проголосовал "за" на "референдуме".
показать весь комментарий
19.02.2021 14:11 Ответить
какая-то СПОРТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ

поймали преступника и отпустили Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5336
показать весь комментарий
19.02.2021 15:53 Ответить
Морячку? Так он вроде помер)
показать весь комментарий
19.02.2021 14:53 Ответить
Це не означає що не слідкував. Зрадник мусить бути покараний.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:32 Ответить
Та в Крыму 97% жителей должны быть покараними.
показать весь комментарий
19.02.2021 15:36 Ответить
их уже наказал, Господь Бог, лишением разума и засухой Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8734
показать весь комментарий
19.02.2021 15:55 Ответить
Про разум не скажу, я не нейрохирург.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:31 Ответить
 
 