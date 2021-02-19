Украинские правоохранители сообщили о подозрении крымчанину, который участвовал в оккупации полуострова, - прокуратура

Украинские правоохранители на КПВВ "Каланчак" сообщили гражданину Украины, который проживает на территории временно оккупированного Крыма, о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины в редакции на момент совершения преступления).

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, начиная с февраля 2014 года, был активным участником незаконной организации "Автоканал Севастополя", которая, через собственные каналы связи координировала работу НВФ "Самооборона Севастополя" и способствовала оккупации Крымского полуострова, в частности, осуществляя наблюдение за штабом Военно-морских Сил ВСУ и другими военными частями Украины в Севастополе", - сообщает прокуратура АРК и г. Севастополь в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемый непосредственно координировал деятельность лиц, которые несли службу на незаконно созданных блок-постах вблизи г. Севастополя, и, в частности, осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыскивали их транспортные средства, а также задерживали проукраински настроенных жителей полуострова.

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"Вместе с тем, указанный гражданин совместно с другими участниками "автоканала" во время проведения "общекрымского референдума" осуществлял наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосование", - сообщают в прокуратуре.

В настоящее время, правоохранители готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.



