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Требуем от РФ прекратить агрессию и призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Требуем от РФ прекратить агрессию и призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, - МИД

7 лет назад, 20 февраля 2014 года началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Россия вторглась на территорию Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Незаконная попытка аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дальнейший вооруженный конфликт на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности", - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого напоминается, что за 7 лет российской вооруженной агрессии против Украины погибло более 13 тысяч украинцев, из которых более 3 тысяч - гражданские, десятки тысяч людей получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами.

"Несмотря на все усилия Украины и международного сообщества найти мирное решение конфликта, вооруженная агрессия России продолжается и количество ее жертв продолжает расти каждый день", - отмечают в МИДе.

"На временно оккупированных территориях Россия грубо и системно нарушает права человека. В Крыму преследуются проукраинские активисты, распространены случаи похищений и убийств, около сотни человек находятся за решеткой по безосновательным, политически мотивированным обвинениям. Продолжаются целенаправленные репрессии против крымскотатарского народа. В зоне боевых действий на Донбассе значительным разрушениям подверглись города и села, инфраструктура и промышленные объекты. Временная оккупация приводит к разрушению культурного и исторического наследия, а также к катастрофическим экологическим последствиям как на Донбассе, так и в Крыму", - следует из заявления.

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При этом отмечается, что агрессия РФ против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны. Международное сообщество осудило действия России в документах, одобренных в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Десятки стран применили против России санкции за нарушения ею территориальной целостности Украины.

"Украина требует от России прекратить агрессию, вернуться в пространство международного права и освободить временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части Донецкой и Луганской областей", - отмечено в заявлении.

"Призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы принудить российские власти к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений. Мы убеждены, что совместными усилиями, в частности в рамках Крымской платформы, будет восстановлена не только территориальная целостность Украины, но и укреплен авторитет международного права, возвращены мир и стабильность на Европейский континент. А Российская Федерация понесет полную ответственность за все преступления, совершенные против Украины и ее граждан", - подытожили в МИД Украины.

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Автор: Ірина Дашківська
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Нагадувати потрібно. Лише ККД який?
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19.02.2021 14:22 Ответить
Нонсенс і ляпас ..

Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?

З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?

Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?

-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...

Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?

Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....

-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:

-або виключити росію з названих інституцій

- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.

А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !

PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?

А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
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19.02.2021 17:34 Ответить
Найкраще стримувати агресію допомагає сильна армія.
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19.02.2021 14:35 Ответить
І свідомість громадян !!!)))
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19.02.2021 14:57 Ответить
призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, - МИД. А тем временем будем покупать у рашки эл энегию, а у дыныыры уголь?
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19.02.2021 14:41 Ответить
перестань торгувати . закрий границю тоді трєбуй
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19.02.2021 15:24 Ответить
Товарообіг України і Росії виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.
Експорт товарів з України в Росію за звітний період склав $12 млрд, обсяг російського імпорту товарів в Україну - $25,2 млрд.
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19.02.2021 16:07 Ответить
Это фейк ватный.Товарооборот между Украиной и рашкой в 2020 г. составил около 7 млрд дол.
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19.02.2021 18:39 Ответить
Все равно, что со СПИДОМ разговаривать и умолять его о чем то.
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19.02.2021 18:04 Ответить
 
 