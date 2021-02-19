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Новости Политика Украины
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лоббирование (97) США (23203) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Корниенко об американских лоббистах для "Слуги народа" за $50 тыс.: Партия никого не нанимала

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко об американских лоббистах для

В "Слуге народа" утверждают, что не нанимали консультации американских лоббистов для партии за 50 тыс. долларов в месяц.

Об этом сказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ по поводу соглашения с американской компанией.

"Никто никого не нанимал. Партия таких договоров не подписывала. Есть, насколько я понимаю, меморандум о сотрудничестве между фракцией "Слуга народа" за подписью председателя фракции Давида Арахамии и определенной ОО (Общественная организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога". - Ред.), которое упоминается в этой статье. Есть отношения между фракцией и ОО. Что там действует ОО - это надо разбираться ... Партия услуги никаких лоббистов не заказывала", - сказал Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ

На уточнение о том, чего касаются отношения партии и упомянутой ГО, Корниенко отметил, что об этом "лучше спросить у Арахамии".

Ранее СМИ сообщили, что д ля "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС.
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Топ комментарии
+7
73/43%зебіли брехливі; це в них в крові, від клована і його шобли.
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19.02.2021 14:26
+5
Один уже наймав Манафорта...
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19.02.2021 14:32
+4
Ну и правильно ...если не нанимала)все одно деньги на ветер))))
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19.02.2021 14:23
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Ну и правильно ...если не нанимала)все одно деньги на ветер))))
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19.02.2021 14:23 Ответить
помню помню про амбарную книгу Прыгоаналов найденную возле Межегирья интересно какие там были амбарные книги про отсутсвующие оплаты американским политтехнологам продвигавших Яныка у прилычное общество...
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19.02.2021 14:58 Ответить
тут упор на то что сумма не сходиться а не на то что не нанимала вообще
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19.02.2021 15:47 Ответить
оно само (с)
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19.02.2021 14:24 Ответить
73/43%зебіли брехливі; це в них в крові, від клована і його шобли.
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19.02.2021 14:26 Ответить
Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 1288
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19.02.2021 14:28 Ответить
Охотно верю, потому что эти товарищи могут заказать только услуги корабельной сосны, а если даже и заказали услуги лоббистов, то наверняка перед этим была фраза: "в жизни нужно все попробовать, в конце концов, один раз не лоббист! Звони, Шурик, не сцы!"
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19.02.2021 14:31 Ответить
Один уже наймав Манафорта...
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19.02.2021 14:32 Ответить
Не вінаватая я... Це була цитата,якщо що...
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19.02.2021 14:32 Ответить
Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 1947
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19.02.2021 14:34 Ответить
Ихтамнет?
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19.02.2021 14:54 Ответить
Значит нанимала.
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19.02.2021 14:57 Ответить
я не я и хата не моя.
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19.02.2021 15:03 Ответить
"В "Слуге народа" утверждают, что не нанимали консультации американских лоббистов для партии за 50 тыс. долларов в месяц.Источник: https://censor.net/ru/n3248937"

Абсолютно так!
За 50 тысяч баксов лоббиста нанять совершенно невозможно, так что
- нанимали не лоббистов
- сами не знают, кого наняли Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 9294
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19.02.2021 15:04 Ответить
........................................................................
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19.02.2021 15:04 Ответить
И также не нанимали никого платить депутатам отдельную зарплату в конвертах.
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19.02.2021 15:08 Ответить
Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 893
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19.02.2021 15:30 Ответить
Американские лоббисты с лубянскими рогами.
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19.02.2021 15:40 Ответить
Ну, Вы поняли....

Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 1505
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19.02.2021 15:41 Ответить
Не треба брехати, наймали-наймали. Увесь Світ про це вже знає.
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19.02.2021 16:12 Ответить
на чём базируется термин "партия" в отношении этой случайно собранной по-быстрячку колоды невнятных людишек ?
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19.02.2021 17:04 Ответить
 
 