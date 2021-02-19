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Если сегодня Рада не примет изменения в закон о госслужбе, Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если сегодня Рада не примет изменения в закон о госслужбе, Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания, - Мендель

Президент Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей на государственной службе.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Если сегодня не будут внесены изменения в Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", то станут невозможными выплаты для работников многих отраслевых групп, в том числе шахтеров, энергетиков и всех, чьи выплаты согласовываются в пределах устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства. Соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена", - подчеркивает Мендель.

"Если сегодня закон, который исправляет ситуацию на рынке труда и одновременно восстанавливает государственные конкурсы на должности, не будет проголосован, президент Украины будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента на следующей неделе. Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы", - подытожила она.

Читайте также: Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Если сегодня Рада не примет изменения в закон о госслужбе, Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания, - Мендель - Цензор.НЕТ 9449
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19.02.2021 14:35
+1
які ж вони всі брехливі, 73/43%зебіли та клован зі своєю шоблою...
Насправді: "Зеленский предлагает вернуть и.о. все полномочия министра на неограниченный период, большинство фракций это не будут поддерживать, - нардеп "Батькивщины" Алена Шкрум"
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19.02.2021 15:32
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Если сегодня Рада не примет изменения в закон о госслужбе, Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания, - Мендель - Цензор.НЕТ 9449
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19.02.2021 14:35 Ответить
Ерунда какая-то... Если сегодня Рада не примет изменения в закон о госслужбе, Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания, - Мендель - Цензор.НЕТ 7096
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19.02.2021 14:36 Ответить
Мундель смешит РЫНОК ТРУЛДА И ГОСЧИНОВНИКИ капец геть мадама переела чипсов...
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19.02.2021 14:59 Ответить
Нет никакой ерунды. Нужен еще один повод собраться и проголосовать Витренко.
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19.02.2021 15:22 Ответить
Правильно - писюнист.
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19.02.2021 14:47 Ответить
і шо воно буде на засіданні робити:
стукати копитцями та верещати "вийди звідси розбійник" та "Баканову підзвоню"?
Якщо сьогодні Рада не ухвалить зміни до закону про держслужбу, Зеленський наполягатиме на проведенні позачергового засідання, - Мендель - Цензор.НЕТ 1116
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19.02.2021 14:44 Ответить
так хочется коболева с сивочолим мародером подсидеть зельцману....
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19.02.2021 14:57 Ответить
Рада может собраться на внеочередную сессию по требованию Зеленского из-за Витренко 19 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

В позорной фракции «Слуга народа» не исключают проведение на следующей неделе внеочередного заседании Верховной Рады, на котором будет рассмотрен проект закона о государственной службе с предложениями президента Владимира Зеленского.
Об этом сегодня сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии «Украинской правде».
«Скорее всего, будет представление от президента Украины - и в повестке дня рассмотрение законопроекта о государственной службе, который была заветирован и возвращен с предложениями президента», - сказала она.
Спикер парламента Дмитрий Разумков также сообщил, что Верховная Рада может собраться в начале следующей недели на внеочередное пленарное заседание.
Народные депутаты, которые инициируют внеочередное заседание, предлагают рассмотреть на нем ветированный президентом закон о возобновлении конкурсов на должности государственной службы, добавил спикер.
«Скорее всего, на следующей неделе будет внеочередная сессия. Ко мне обратились коллеги с тем, чтобы выдать им подписные листы. Они уже могут их получить в аппарате парламента и начать сбор подписей.
Как только подписи появятся - не позднее, чем в трехдневный срок, созывается внеочередное заседание. Я думаю, что это произойдет быстрее», - отметил Разумков.
Более подробно прояснил ситуацию первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
По его словам, на внеочередном заседании ВР планируется рассмотреть предложения Президента к закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы» (№4531).
«Это о преодолении вето Президента или учете его предложений, я думаю, точнее, в отношении законопроекта 4531, в котором регулируется вопрос исполняющих обязанности так называемых», - рассказал Корниенко, передает «Укрирформ».
Ожидается, что внеочередное заседание должно быть созвано по требованию Президента. Вероятно, оно состоится во вторник, 23 февраля, в 12:00.
В повестке дня должен быть только один вопрос - касательно предложений Президента к закону №4531.
Корниенко напомнил, что осенью во время принятия законопроекта №3651, которым вносились изменения в закон о Кабинете Министров о передаче коммунального имущества с уровня районов на уровень громад, была учтена поправка народного депутата от «Батьківщини» Алены Шкрум, которой были ограничены полномочия и.о. министра после 30 дней работы.
«Например, господин Витренко не может осуществлять какие-либо действия, например, делать бюджетные росписи.
В случае Минэнерго это влияет на то, что он не может направить деньги на зарплату шахтерам», - пояснил депутат.
По его словам, депутаты предлагали в законопроекте №4531 исправить эту ситуацию и вернуть определенную часть полномочий и.о. министра, однако из-за принятия определенных поправок в зале во время его рассмотрения вновь возник «правовой вакуум».
«Президент предлагает навести порядок с этой ситуацией, вернуть возможность правительству назначать и.о.
Мы понимаем, что в этом есть риски, поэтому есть следующий шаг, который уже будут предлагать депутаты, сейчас обсуждается, - это ограничить деятельность и.о. таким образом, что эти полномочия, которые есть у министра, у и.о. не будет, но их будут выполнять или коллегиально Кабмин, или Премьер-министр», - уточнил Корниенко.
Как известно, ранее в Раде уже дважды было провалено голосование за назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики:
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19.02.2021 15:19 Ответить
які ж вони всі брехливі, 73/43%зебіли та клован зі своєю шоблою...
Насправді: "Зеленский предлагает вернуть и.о. все полномочия министра на неограниченный период, большинство фракций это не будут поддерживать, - нардеп "Батькивщины" Алена Шкрум"
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19.02.2021 15:32 Ответить
Племянице Бени не стоит открывать рот. Уж больно из него КАЛОМойским смердит.
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19.02.2021 16:24 Ответить
Шо это чмо снова там хочет? То вето накладывает, то закон о госслужбе теребят. Это он так витренко пропихивает на должность? Там же вроде кворума не было на витренко.
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19.02.2021 16:50 Ответить
 
 