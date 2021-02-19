Если сегодня Рада не примет изменения в закон о госслужбе, Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания, - Мендель

Президент Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей на государственной службе.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Если сегодня не будут внесены изменения в Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", то станут невозможными выплаты для работников многих отраслевых групп, в том числе шахтеров, энергетиков и всех, чьи выплаты согласовываются в пределах устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства. Соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена", - подчеркивает Мендель.

"Если сегодня закон, который исправляет ситуацию на рынке труда и одновременно восстанавливает государственные конкурсы на должности, не будет проголосован, президент Украины будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента на следующей неделе. Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы", - подытожила она.

Читайте также: Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих