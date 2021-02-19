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Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Кремль о планах США ввести новые санкции против

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Bloomberg о возможном введении санкций против российских компаний и лиц, которые связаны со строительством газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости".

"Мы надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что еще неизвестно, о каких санкциях именно идет речь.

Напомним, издание Bloomberg писало, что США представят доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хочет завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня - дня России, - разведка. ИНФОГРАФИКА

Ранее группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".

Конгрессмены уверены, что завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.
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Топ комментарии
+17
пффф. конечно возобладает. ещё больше полезных и приятных санкций. Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 1563
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19.02.2021 15:01
+9
Знайомтесь,це Артьомка Дмитрук-Слуга Народу В передвиборч\штабі зе мав прізвисько "Гантеля" Цей додік не знає ім'я прем'єра,за якого голосував Воно на стільки "розумне",що в Інсті викладає фоточки із російським триколором на плечі та Парєчєнковим у "ВК"
Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 272
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19.02.2021 15:08
+8
Так санкции и есть здравый смысл)))
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19.02.2021 15:07
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пффф. конечно возобладает. ещё больше полезных и приятных санкций. Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 1563
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19.02.2021 15:01 Ответить
Запанує і "введут" по самі помідори !!!)))
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19.02.2021 15:08 Ответить
Здравое видение рашки лучше за железным занавесом и с полным эмбарго энергоносителей.
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19.02.2021 15:04 Ответить
Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 9770
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19.02.2021 15:04 Ответить
Ба! Які знайомі всі обличчя законних злодіїв які знищуютьукраїнські надра, обікрали український народ і ще хизуються! А може вже пора народне добро повернути і злодіїв притягнути до відповідальності?!
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19.02.2021 15:12 Ответить
Дима, ты пойми это же все во благо экономики! Так сказать что бы Искандеры посмеялись!
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19.02.2021 15:04 Ответить
Так санкции и есть здравый смысл)))
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19.02.2021 15:07 Ответить
Знайомтесь,це Артьомка Дмитрук-Слуга Народу В передвиборч\штабі зе мав прізвисько "Гантеля" Цей додік не знає ім'я прем'єра,за якого голосував Воно на стільки "розумне",що в Інсті викладає фоточки із російським триколором на плечі та Парєчєнковим у "ВК"
Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 272
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19.02.2021 15:08 Ответить
Парадокс. Когда сумасшедший и нормальный говорят о тех же вещах...То каждый понимает по своему ))
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19.02.2021 15:09 Ответить
Особенно радует термин "неэффективность" санкций. Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 5084
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19.02.2021 15:09 Ответить
І знову Пєсков пургу гоне!Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 4380
Ось сьогоднішні заголовки рос.преси: Слабый рубль поможет российскому бюджету получить миллиарды долларовКремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 300
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19.02.2021 15:10 Ответить
😆ну шось же треба зморозити. А бидоонарод повірить. А якщо і не повірить, то всерівно мовчатиме
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19.02.2021 15:19 Ответить
А шмигаль що видав? Інфляція курва оживить економіку
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19.02.2021 15:26 Ответить
а мы то как надеемся, что здоровое видение возобладает.
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19.02.2021 15:11 Ответить
Ввведение😆
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19.02.2021 15:20 Ответить
само собой: здоровое видение должно привести к глубокому введению.
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19.02.2021 15:46 Ответить
А шо такое? Санкции уже не укрепляют кацапскую экономику? Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 7739
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19.02.2021 15:13 Ответить
Ба! Які знайомі всі обличчя законних злодіїв які знищуютьукраїнські надра, обікрали український народ і ще хизуються! А може вже пора народне добро повернути і злодіїв притягнути до відповідальності?!
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19.02.2021 15:13 Ответить
где россия, а где здравый смысл? не надейтесь даже
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19.02.2021 15:14 Ответить
Догоним и перегоним Америку
Смехдержава
Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 7554
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19.02.2021 15:15 Ответить
😂😆😀сподівайтесь козлорилі, сподівайтесь.
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19.02.2021 15:15 Ответить
Надія вмирає останньою
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19.02.2021 15:19 Ответить
Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 2537
Тим часом
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19.02.2021 15:24 Ответить
А в "данных федеральной таможенной службы" Верещагин главой не числится случайно? А то мало ли.))
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19.02.2021 15:29 Ответить
Конечно возобладает. И поэтому санкции,санкции,санкции.
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19.02.2021 15:27 Ответить
Русня не понимает , что это как раз здравое видение и пришло , поэтому и водят еще санкции Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 8699
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19.02.2021 15:27 Ответить
Не платить за транзит и продавать прямо к потенційному союзнику з 1939 р. Якби Гітлер був розумніше - не нападав би.... США та Британія на сунули б носа у Европу де фактично панував би соціалізм та націонал соціалізм.... Саме 39 року і почалась 2ВВ з захвату Польщі німецькими та радянськими військами....
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19.02.2021 18:30 Ответить
Сенатор Гремм, соратник Маккейна, заявил, что США исчерпали свой секционный потенциал в отношении Раши, и будут требовать усиления санкций со стороны ЕС. ЕС брыкаются
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19.02.2021 15:28 Ответить
семилетняя оккупация украинской земли,так и не прорезала рашистское "здравое видение" Весь мир закрой глаза на наш рашистский безпредел в Украине, и дайте нам еще и возможность получит премиальные от наших немецких подельников,для получения монет,за которые мы будем поддерживать войну и оккупацию в Украине(умом не понять)
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19.02.2021 15:29 Ответить
Уничтожение путена бидоном откладывается на неопределенный срок - где-то до следующих выборов. Выполненных работ по СП-2 сейчас более 90%. Пару месяцев и уже будут запускать в эксплуатацию. Зеленые тваринки молчат, их все устраивает. Власть временщиков-украсть и свалить из Украины. Молчит и народ. Возмущение в сетях не в счет. Печально все.
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19.02.2021 15:33 Ответить
К празднику - запустять ибо « жопа в тепле важнее» Только трубу достроят - и можно уже от казать я от транзита - Тут єкспертов полно було)))) десь рік тому раділи- трубоклада нема ! Все топи трубу- бугагага ..... Якщо германия побудувала ВЖЕ наземний комплекс газогону- жартувати більше не будете..... «А у нас в России газ»- любимая шутка ВВП..... а самый нелюбимый ответ на эту шутку был у Украины « А у нас газопровод-вот».... Разграбят


Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають» - «І мертвим, і живим…»; 14.XII 1845, В'юнище
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19.02.2021 16:14 Ответить
я уже говорил о том зачем нужен СП2 - только для бесперебойной доставки газа в ЕС т.к. на территории Украины будет идти полномасштабная война с русней и транзит будет проблематичным..И другой причины в его строительстве я не вижу.. Он нужен только для этого.
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19.02.2021 16:23 Ответить
Он нужен,он нужен... Кому он нужен,-рашке? Тогда иди с.ру и скули!
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19.02.2021 20:40 Ответить
ты болен или по жизни такой DEDAL - ДЕБАЛ !?.. ты себя хоть понял че ты тут наваяло чучело!?..
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20.02.2021 00:07 Ответить
Ты,скотина немытая,-я тебя оскорблял? Чего ты холопское животное,переходишь на оскорбления? Засунь свой грязный язык себе под копчик и перестань плевать на зеркало! Ты что,мразь,написал выше? Кто тебе сказал,что Байден отложил "уничтожение путена"? И почему "путена"? Боишься произнести настоящее имя сцаря? Кто тебе сказал,что через пару месяцев СП-2 будет введен в эксплуатацию,-пригожин? Закрой хлебало,и убирайся отсюда лапотник,ни разу не мытый!
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20.02.2021 05:56 Ответить
Возобладает,обязательно возобладает! Пользы от санкций будет немерено! И Искандеры не нарадуются и не насмеются!
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19.02.2021 15:40 Ответить
Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить - Цензор.НЕТ 9901
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19.02.2021 15:41 Ответить
Надеемся "здравое видение" возобладает и Штаты закроют 2 вонючий кацапский поток.
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19.02.2021 15:52 Ответить
В отношении Параши, как правоприемницы СОВКА, здравый взгляд имели Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер. Надеюсь, что у Джазефа Байдена аналогичный взгляд на Парашу.
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19.02.2021 16:08 Ответить
Засвербіло в сраці ще до вводу. Ну чого ж так перейматись? Навіть ху№ло хрюкало..санкції москалям тільки на користь.
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19.02.2021 19:47 Ответить
Якщо придивитись до кола Путіна,то там повний фашистський набір: Путлєр сам,далі Мюллєр, Гімлєр, Розенберг, Кейтель...Ой,пробачте, це їх зомбіки ожили. От і зачепились за Московську Зірку Диявола!
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20.02.2021 21:41 Ответить
 
 