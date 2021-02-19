Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Bloomberg о возможном введении санкций против российских компаний и лиц, которые связаны со строительством газопровода "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости".
"Мы надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что еще неизвестно, о каких санкциях именно идет речь.
Напомним, издание Bloomberg писало, что США представят доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.
Ранее группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Конгрессмены уверены, что завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.
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