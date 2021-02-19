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Новости Политика Украины
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ВР (28732) Зеленский (16563) госслужащие (331) Шкрум (14)

Зеленский предлагает вернуть и.о. все полномочия министра на неограниченный период, большинство фракций это не будут поддерживать, - Шкрум

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предлагает вернуть и.о. все полномочия министра на неограниченный период, большинство фракций это не будут поддерживать, - Шкрум

Большинство фракций в парламенте не будут поддерживать предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 по госслужбе, которые предлагают вернуть все полномочия исполняющим обязанности министров.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Батькивщины" Алена Шкрум.

"Они предлагают в своем вето убрать все ограничения. То есть и.о. министра сможет выполнять все, как министр бесконечно долго. Не 30 дней, не 60, а бесконечно, и дальше нет никаких обязанностей как-то эту ситуацию урегулировать (как было у нас, что премьер обязан в течение 30 дней хотя бы внести кандидатуру в зал). Ну вот они возвращают все это в страну исполняющих обязанностей, когда половина правительства реально может быть и.о., потому что парламент голосов на кандидатуры нет, а кандидатуры, на которые есть голоса - никто не предлагает", - сказала Шкрум.

По ее словам, "Батькивщина" точно за эти предложения президента не будет голосовать.

"Насколько я знаю, "Голос", "За будущее", "ЕС" и ОПЗЖ также голосовать за это не будут. Часть внефракционных депутатов и не внефракционных, которые понимают значение этой истории, тоже не будут поддерживать", - считает Шкрум.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если сегодня Рада не примет изменения в закон о госслужбе, Зеленский будет настаивать на проведении внеочередного заседания, - Мендель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Чергове підтирання Законом від Зелених...
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19.02.2021 15:31
+11
мечта Зе-наркомана:
власть Исполняющих Обязанности и НЕ Несущих Никакой Ответственности.
Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум - Цензор.НЕТ 9763
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19.02.2021 15:35
+9
просто Вова стал уже всем сать в глаза я сказал я приказал я навязал ВЕТРЕНКО ДОЛЖЕН ЗНАЧИТЬ УЖЕ ВСЕ ОПЛАЧЕНО И ВОЗВРАТА ОН НЕ ПОТЕРПИТ ВОТ И НАЧИНАЕТ ВСЕ ЛОМАТЬ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО МИНИ НАПОЛЕОН
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19.02.2021 15:44
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Чергове підтирання Законом від Зелених...
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19.02.2021 15:31 Ответить
удовлетворят хотелки Воной и будут голоса)
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19.02.2021 15:35 Ответить
мечта Зе-наркомана:
власть Исполняющих Обязанности и НЕ Несущих Никакой Ответственности.
Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум - Цензор.НЕТ 9763
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19.02.2021 15:35 Ответить
тупе беззаконня для своїх - як присвоєння військового звання генерала особам, що не були полковниками.... стидоба(((
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19.02.2021 15:44 Ответить
просто Вова стал уже всем сать в глаза я сказал я приказал я навязал ВЕТРЕНКО ДОЛЖЕН ЗНАЧИТЬ УЖЕ ВСЕ ОПЛАЧЕНО И ВОЗВРАТА ОН НЕ ПОТЕРПИТ ВОТ И НАЧИНАЕТ ВСЕ ЛОМАТЬ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО МИНИ НАПОЛЕОН
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19.02.2021 15:44 Ответить
Тоді взагалі зникає будь-яка потреба у повноцінному уряді чи повноцінних керівниках держ.структур - бубочка буковельський зможе особисто, без жодної участі ради, призначати в.о. міністрів і керувати ними.
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19.02.2021 15:46 Ответить
А нашо нам і.о. ?
Щоб ви потім ні за що не відповідали ?
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19.02.2021 15:48 Ответить
В общем то да!
Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум - Цензор.НЕТ 839
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19.02.2021 15:53 Ответить
Вже чутно по вулицях, що *** го клована треба повішати.
Як думаєте, про кого мова ?
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19.02.2021 16:00 Ответить
Галюны? Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум - Цензор.НЕТ 9855
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19.02.2021 16:02 Ответить
Та ні. Так заорали, що я аж злякалась від несподіванки.
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19.02.2021 16:06 Ответить
Ну, хоть не обо....сь ? Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум - Цензор.НЕТ 4026
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19.02.2021 16:13 Ответить
Це ви від кожного звуку обс***тесь )
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19.02.2021 16:19 Ответить
Сейчас Вам доступно объяснят, что речь идет/шла о Порошенко!
Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум - Цензор.НЕТ 3034

Как говорит одна моя родственница "если бы не Порошенко, то Зеленский уже все бы сделал
как надо".
Это я цитирую дословно.
Я спросил, а что значит "как надо", но она мне не ответила...
Также я спросил, как фракция с 27 мандатами может саботировать работу фракции с 243 мандатами и большинством в парламенте, но на этот вопрос я тоже не получил ответа.
Так что, я бы зеле с удовольствием пинок под задницу дал, но многие его сторонники, все еще с ним.
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19.02.2021 16:16 Ответить
На наступний день після горлівського концерту Зеленський і Ко виступив в Донецьку. Ось що він тоді сказав в інтерв'ю місцевій газеті:

Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум - Цензор.НЕТ 8392
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19.02.2021 15:49 Ответить
Само собой ! Хитросделанный « янелох « давно идет по - беспределу ! Прокатите клоуна🤢🤡😈!
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19.02.2021 15:52 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·10 мин

Похоже, что вето Зеленского на Закон о восстановлении конкурсов на государственную службу" получает сконсолидированный отпор всех фракций. Идея Вовы о вечных "и.о." не нравится никому.
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19.02.2021 15:57 Ответить
Почитай Конституцию, бестолочь зеленая..
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19.02.2021 16:08 Ответить
Необмежений грабунок й ніякої,ніколи відповідальності йюдеське 'наше Фсьо'
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19.02.2021 16:17 Ответить
сам пью сам гуляю сам стелюся сам лягаю - зеля за кермом, страна по бездорожью к пропасти в анархию.
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19.02.2021 16:46 Ответить
Anton Shvets

3 ч. ·

Наша страна находится в таком состоянии, когда легко может споткнуться и упасть. По куче причин. Макрофинансовая стабильность у нас на лезвии ножа, энергосистема на пороге пропасти, отношения с союзниками это отношения Шредингера, вакцинация у нас только виртуальная и так во всех важных сферах.

Потому что везде бардак и этот бардак уже никто не контролирует и не осознает. Мы банально привыкаем в нем жить.

ЭТО ПУГАЕТ.

Например, когда я смотрю, как Офис Президента мучительно проталкивает своих людей, мне не очень понятно как они собираются что-то выполнять для МВФ, когда ситуация станет критической.

Назначение Витренко показывает все проблемы Офиса Президента очень характерно, воспользуюсь им как примером. История максимально смешная, и я бы даже посмеялся, если бы Офис не был бы средоточием власти в нашей стране.

Изложу вам порядок назначения, как оно все было и текущую ситуацию.

Изначально Витренко тянули на министра энергетики как совместный проект Ермака и Коломойского. Витренко понятный для Коломойского человек и должен был обеспечить перебаланс энергорынка Украины(подвинув Ахметова). Витренко об этом прямо говорил, Дубинский его прямо за это хвалил. Идея на самом деле очень здравая и пара Коломойский+Витренко были тем самым тараном, который мог переформатнуть энергорынок, при всей деструктивности обоих персонажей. В смысле я готов поверить, что им бы удалось подвинуть олигарха, который богаче всех остальных вместе взятых.

Но Коломой токсичен сам по себе, а у Ахметова хватает штыков и лоялистов, не только среди депутатов, но и в Офисе Президента(тот же Шефир). Как результат активная скупка голосов Коломойским, испугала даже нейтральных депутатов, а Ахметов использовал все рычаги, чтобы остановить ОПЗЖ и свою часть БЮТ, несмотря на позицию фирташевских, которые готовы были примкнуть.

Одновременно прогремела история с премией Витренко, отчего депутаты сгорели(из-за зависти и просто так).

Голосов на назначение не хватило.

Ермак подумал, сделал выводы, что так голосов за Витренко не набрать и поменял концепцию. Витренко пошел на уступки Ахметову и Фирташу(прайскепы на газ для населения и тарифы на электроэнергию для Ахметова). В результате такого маневра Ермак потерял МВФ и Коломойского(что было бы смешно, если бы не было так грустно).

МВФ просто сказал что мы не договороспособные идиоты, котоыре во время переговороы нарушают старые договоренности. А Коломойский сказал, что если Витренко теперь не его собственный министр, а общий для всех олигархов министр энергетики, то пусть и Бене что-то дадут, особенно с учетом того, что это была его идея изначально. И спустил с цепи своих псов, тот же Дубинский мгновенно переобулся и начала валить по Витренко из всех стволов.

Фракция вообще запуталась от таких неожиданных маневров и смущенная противоречивыми сигналами(позиция международников по прайскепам на газ была резко негативной) не смогла дать голосов, вспомнив что не зря многие считают Ермака российским шпионом и кажется Витренко не тот проевропейский технократ, которым они себе его представляли. Назначение Витренко провалилось второй раз.

Тогда Офис Президента начал прокатывать фракцию Слуги Народа. Фракции с одной стороны пояснили что лучшего кандидата у Офиса и у фракции на эту должность нет. И это правда - скажу вам, несмотря на все нападки Витренко на меня лично, ЛУЧШЕЙ КАНДИДАТУРЫ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ У НИХ НЕТ. На фоне Буславец Витренко хороший министр. И на фоне Шкарлета. И на фоне Степанова. Ой короче, ну вы поняли.

С другой стороны фракции пояснили, что прайскепы, конечно беспокоят запад, но это не проблема - ведь в марте их отменят и все будет хорошо, а в целом - Юрий Юрьевич проевропейский реформатор и рукопожатный технократ.

Фракция не имела аргументов и сдалась. Про премии уже забылось, министр энергетики нужен срочно потому что ситуация в отрасли КРИТИЧЕСКАЯ. Особенно на фоне морозов. Короче фракцию переломали.

Ахметов и Фираш оставались в обойме сделки, полностью удовлетворенные как действиями Витренко и его планами по энергорынку, так и желанием Витренко сносить Коболева.

Для Фирташа вопрос Коболева, это уже не столько вопрос денег, сколько вопрос выживания - из-за того что Нафтогаз уводит у Фирташа клиентов. Как только Фирташ теряет свою социальную базу из населения он реально становится пятым колесом в телеге газового рынка и имеет все шансы вылететь в принципе. Исчезает одновременно и схематоз, и механизм шантажа высшей власти в стране социальными вопросами.

Для надежности еще Офис Президента решил заручиться поддержкой Блока Юлии Тимошенко. Которые подготовили проект решения ВР по отставке Набсовета Нафтогаза и всего топ-менеджмента. Ходили слухи, что ЮВТ надеялась получить Нафтогаз себе.

Пасьянс сложился. Казалось.

И тут внезапно сам Витренко выкатил на Кабмин свою предложение снести Набсовет НАК Нафтогаз. Полностью идентичный БЮТ. При этом претензии в предложении Витренко были несостоятельными(аудит сделанный его бывшим подчиненным, сорванная по вине Кабмина добыча и рассказы и т.д.) и никого не убедили. На Западе так точно, но и внутренняя аудитория не очень поняла.

На фоне явной позиции Европарламента о недопустимости таких атак на Нафтогаз, фракция снова начала задавать Офису вопросы - а он точно технократ? Точно рукопожатный? А если у вас нет НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НА МИНИСТРА КАК АЛЬТЕРНАТИВУ ВИТРУ, ТО КОГО МЫ НАЗНАЧИМ В НАФТОГАЗ РУКОВОДИТЕЛЕМ? У НАС ЛЮДИ ЕСТЬ ВООБЩЕ? А В НАБСОВЕТ?

Возможно фракции что-то сказали по этому поводу.

Но тут откололся БЮТ - с позавчера спикеры БЮТ начали валить Витренко(не прекращая валить Коболева). Кучеренко реально ролик смонтировал в духе Бедкомедиана какого-то всратого.

Понимая, что конструкция опять рассыпается Офис Президента попробовал вчера протолкнуть правки об расширении полномочий и.о. министров. Чтобы Витренко мог править без голосованияя. в Раде. Но тут обострился конфликт с Разумковым - если Офис может назначать людей в Кабмин мимо Верховной Рады и у них вся полнота власти, так зачем тогда Верховная Рада вообще нужна. Правки провалились.

Несмотря на это Офис настроен поставить голосование про назначение Витренко в третий раз, но это будет уже не на этой неделе, наверное. Хотя собирались на этой.

Ситуация в энергетике при этом полный швах. Энергосистема реально может упасть, а энергетики просят людей изменить образ жизни чтобы уменьшить нагрузку на электросети.

Я мог бы повеселится происходящему, но что-то невесело совсем.

Не люблю быть пророком краха, ведь никогда так не было, чтобы никак не было. Но эта игра всех против всех, а отдельных игроков с рашкой ничем хорошим не закончится.

Упд. Пока писал пост приехала информация что Президент ветировал закон о госслужбе и теперь хочет изменить ту его часть, которая касается полномочий и.о.

Господи, какой пздц.
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19.02.2021 16:48 Ответить
Законопроект подписал:
И.О. президента А. Ермак
Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум - Цензор.НЕТ 6414
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19.02.2021 16:54 Ответить
 
 