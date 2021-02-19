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омбудсмен (577) правоохранительные органы (2944) Короткая Татьяна (4)

Правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске и не могут вернуть после снятия ареста, - заместитель бизнес-омбудсмена Короткая

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

Правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске и не могут вернуть после снятия ареста, - заместитель бизнес-омбудсмена Короткая

Реагируя на жалобы бизнеса, в совете бизнес-омбудсмена фиксируют случаи, когда правоохранители не выполняют решение следственных судей, потому что теряют арестованные во время обыска денежные средства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

Она объяснила, что эта проблема описана в отчете, подготовленном советом бизнес-омбудсмена. Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации.

"К нам обращаются в случаях, когда решения не выполняются или выполняются не полностью. Поэтому в отчете мы предлагаем уточнить нормы УПК, прописав сроки, в которые такие решения должны выполняться, - сказала Короткая. - Например, при обыске изъяли некое имущество, которое не является доказательством по уголовному производству.

Адвокаты получили решение о его возвращении. А потом это имущество и решение "зависает". Бывают даже случаи, когда правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске, и поэтому ничего не могут вернуть. Недавно у нас было дело, когда потеряли партию сигарет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы получили более 200 жалоб о невыполнении судебных решений, - заместитель бизнес-омбудсмена Короткая

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Если "потерянные" деньги, будут возмещать из своего кармана, все очень быстро наладится.
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19.02.2021 15:50
+16
Я могу подсказать где искать "потерянные" деньги))))
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19.02.2021 15:39
+14
"Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации."

Поки не посадять кількох хитрожопих, які "загубили" гроші, всі ці рекомендації до одного місця. Чи вона дійсно вірить, що вони їх *******?
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19.02.2021 15:44
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Я могу подсказать где искать "потерянные" деньги))))
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19.02.2021 15:39 Ответить
а жены и любовницы (любовники) внезапно находят эти же деньги) совпадение?
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19.02.2021 15:41 Ответить
Что Вы говорите? Не может быть!!! А вещи при обысках не пропадают? Евробляхи со штрафплощадок не уезжают? Вот Деконаидзе со своей рехформой намудрила!
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19.02.2021 15:44 Ответить
"Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации."

Поки не посадять кількох хитрожопих, які "загубили" гроші, всі ці рекомендації до одного місця. Чи вона дійсно вірить, що вони їх *******?
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19.02.2021 15:44 Ответить
"теряют" здесь должно быть в кавычках.
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19.02.2021 15:48 Ответить
Мало того, буває що конфіскована наркота "перетворюється" на дитячу присипку. )
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19.02.2021 15:54 Ответить
там должно быть - крадут. И никаких кавычек.
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19.02.2021 15:56 Ответить
Какое крадут? Фу как грубо, нужно писать скомуниздили!
Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка - Цензор.НЕТ 8652
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19.02.2021 18:19 Ответить
Можно "присебякали"!
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19.02.2021 19:20 Ответить
А песня есть такая: "Кто-то теряет, а кто-то находит..."
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19.02.2021 16:26 Ответить
Если "потерянные" деньги, будут возмещать из своего кармана, все очень быстро наладится.
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19.02.2021 15:50 Ответить
присваивают а не теряют
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19.02.2021 15:51 Ответить
Это жизнь, кто-то теряет, кто-то находит.
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19.02.2021 15:51 Ответить
В тумбочках треба пошукати )
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19.02.2021 15:52 Ответить
Имела ввиду тырят...
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19.02.2021 15:52 Ответить
Тупицы!
Деньги НЕ были изъяты или арестованы.
А они были взяты "во временное пользование".
Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка - Цензор.НЕТ 5570
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19.02.2021 15:53 Ответить
При изъятии денег их не проверяют, то есть вернуть можно все что угодно, даже ксерокопии.
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19.02.2021 15:59 Ответить
У 1937 році арештували мого діда. Конфіскували все майно. Навіть виделки та ложки. За кілька місяців випустили. Але нічогісінько не повернули. Менти що тоді, що тепер, однакові.
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19.02.2021 16:05 Ответить
Это не профессия, а диагноз.
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19.02.2021 16:06 Ответить
ця дійсно біда правоохоронних органів була завжди. І як майже усе вона вирішується дуже просто. Всі наглядаючі прокурори знають такі справи, однак не дивляться на рух коштів по справі, тобто чи здаються вони в фінансову частину МВС чи ні. Коли гроші в фінчастині їх уже не вкрадеш. А так у слідчого велике поле діяльності, чи собі залишити, чи ні.
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19.02.2021 16:07 Ответить
Какой "омбудсмен" такие и формулировки. "Теряют" говоришь ... Ню, ню ... "Рекомендации написали" ... Ню, ню... Противно читать!
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19.02.2021 16:23 Ответить
Чья потеря - мой наход!
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19.02.2021 16:24 Ответить
з таким розміром бюсту...можно не тільки гроші "патєрять"
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19.02.2021 16:40 Ответить
Да-да... у меня тоже нет никакого иного впечатления... Шикарнейший бюст!!! Хлтя, по- честно му- заметку я прочитал до конца! Но, фотка всё затмила и комментировать я после неё- не в состоянии.
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19.02.2021 17:12 Ответить
Вот незадача !? Деньги какие-то странные ....теряются и теряются ,прямо мистика. Надобно экстрасенса пригласить,провести ритуал и тогда ретроградный меркурий подскажет где искать.
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19.02.2021 17:20 Ответить
В Лавре есть отец Меркурий, не он?..
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19.02.2021 18:17 Ответить
Ежели из лавры то обязательно, но в этом деле конкуренция большая....Нужен экстренный сенс!
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19.02.2021 18:24 Ответить
Воровство в системе МВД сейчас называют "теряют"? Пусть ответственные за "потери" возмещают что потеряли.
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19.02.2021 17:25 Ответить
Не теряют а украли!
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19.02.2021 18:09 Ответить
Возместить,что потеряли путем конфискации имущества ВСЕХ причастных + аффелированных с ними лиц. Излишки - в бюджет!
После 2-5 таких процессов пропадать НЕ БУДЕТ. НИЧЕГО! Даже скрепка.
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19.02.2021 19:25 Ответить
так же наркоту подменивают рожденные революцией
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19.02.2021 20:23 Ответить
гарна кобета.
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19.02.2021 21:27 Ответить
Та на які ж гроші ті правозахоронці собі автівки будуть нові купувати? Та житло ще їм потрібно для "виконання обов'язків".
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19.02.2021 23:11 Ответить
ТАК ВЫЧТИТЕ С ИХ ЗАРПЛАТ !!! КОЛЛЕКТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ !!!
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19.02.2021 23:39 Ответить
 
 