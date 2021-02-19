Правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске и не могут вернуть после снятия ареста, - заместитель бизнес-омбудсмена Короткая
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Реагируя на жалобы бизнеса, в совете бизнес-омбудсмена фиксируют случаи, когда правоохранители не выполняют решение следственных судей, потому что теряют арестованные во время обыска денежные средства.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.
Она объяснила, что эта проблема описана в отчете, подготовленном советом бизнес-омбудсмена. Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации.
"К нам обращаются в случаях, когда решения не выполняются или выполняются не полностью. Поэтому в отчете мы предлагаем уточнить нормы УПК, прописав сроки, в которые такие решения должны выполняться, - сказала Короткая. - Например, при обыске изъяли некое имущество, которое не является доказательством по уголовному производству.
Адвокаты получили решение о его возвращении. А потом это имущество и решение "зависает". Бывают даже случаи, когда правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске, и поэтому ничего не могут вернуть. Недавно у нас было дело, когда потеряли партию сигарет".
Пожалуйста, подождите...
Поки не посадять кількох хитрожопих, які "загубили" гроші, всі ці рекомендації до одного місця. Чи вона дійсно вірить, що вони їх *******?
Деньги НЕ были изъяты или арестованы.
А они были взяты "во временное пользование".
После 2-5 таких процессов пропадать НЕ БУДЕТ. НИЧЕГО! Даже скрепка.