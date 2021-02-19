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В Польше мы уже имеем третью волну коронавируса. Вопрос в том, какого масштаба она будет, - глава Минздрава страны Недзельский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Польше мы уже имеем третью волну коронавируса. Вопрос в том, какого масштаба она будет, - глава Минздрава страны Недзельский

В Польше в настоящий момент наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.

Об этом RMF24 заявил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", - подчеркнул Недзельский.

На вопрос, есть ли у правительства оценки того, как может выглядеть эта третья волна в ближайшее время, он объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой британской мутации.

"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", - сказал он.

Читайте также: В Польше зафиксировали 11 смертей после COVID-прививки, всего вакцинировали более 1,7 млн человек

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 2351 Наверное-таки вакцина на подходе. А очередь никто не занимает. Вызывайте Голубовскую. Пусть вступает с рассказами, про санитаров. валящихся с ног и про умерших от вируса, которые в больницах аж из окон торчат.
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19.02.2021 15:46
+4
Масштаб волны зависит исключительно от заинтересованности фарм-компаний производящих вакцины. Сколько проплатят - так сильно и напугают, статистику подкрутят и будет вам волна, третья...пятая...пятидесятая. Вакцинки надо продвигать на перманентном уровне, недостаточно вакцинировать основные заболевания при рождении, необходимо подсадить всех людей на "абонплату".
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19.02.2021 15:58
+2
нужно подождать с пол года после массовой вакцЫнации и посмотреть какие будут результаты. Если все ок, то можна и самим колоться, а если будет хреново то еще будете благодарить Степана Максимова!!!
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19.02.2021 15:55
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tZE inform

@tZEinform

·5 ч

"Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19 Кулеба" Из вас такие охотники ... Как из Зеленского - президент. Зимбабве и то опередило
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19.02.2021 15:46 Ответить
Україна скотилась до країн навіть не третього світу,а країн парій. Степанов поїхав в Індію просити вакцину,яку повернула Африка,як неефективну. Ми вже задовольняємося африканським непотрібом.
Як ?
Сдьєлалі їх вмьєстьє?!?
Хуже ньє будьєт?
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19.02.2021 15:52 Ответить
нужно подождать с пол года после массовой вакцЫнации и посмотреть какие будут результаты. Если все ок, то можна и самим колоться, а если будет хреново то еще будете благодарить Степана Максимова!!!
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19.02.2021 15:55 Ответить
А в Украине по данным степашки волн нет...полный штиль....вернее писец... У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 9591
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19.02.2021 15:46 Ответить
У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 2351 Наверное-таки вакцина на подходе. А очередь никто не занимает. Вызывайте Голубовскую. Пусть вступает с рассказами, про санитаров. валящихся с ног и про умерших от вируса, которые в больницах аж из окон торчат.
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19.02.2021 15:46 Ответить
А у нас еще первая даже не закончилась У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 6128
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19.02.2021 15:53 Ответить
Да у нас уже полный штиль и тихая благодать, зачем нам вакцина? Мы заговорённые
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19.02.2021 21:42 Ответить



Аптечні спостереження

@pharmazzzevt

·3 год

Нове дно пробито через маски. Зайшла дівчина без маски, і сходу: - Мені сироп від кашлю і зніміть маску, бо я так нічого не чую, бубнете собі під носа щось, майте повагу до клієнта! Ну, звідки, звідки такі вил@дочні беруться?
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19.02.2021 15:58 Ответить



Катерина

@AMvsip2mZOpJbbl

·3 год

О боже... Ще до корони мені запам'яталась жінка в магазині яка встромила пальці у відро з оселедцем, облизала і струсила руку у відро.....А на моє питання -"якого гера?", то вона сказала що я істеричка! І що тут такого....
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19.02.2021 15:59 Ответить
Масштаб волны зависит исключительно от заинтересованности фарм-компаний производящих вакцины. Сколько проплатят - так сильно и напугают, статистику подкрутят и будет вам волна, третья...пятая...пятидесятая. Вакцинки надо продвигать на перманентном уровне, недостаточно вакцинировать основные заболевания при рождении, необходимо подсадить всех людей на "абонплату".
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19.02.2021 15:58 Ответить
В Украине мы имеем зедегенерата Степанова? Так что полякам, не нужно ныть...
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19.02.2021 16:01 Ответить
Нас уже теж лякають тижнів два - третьою хвилею. Всі плюються. Треба почитати нову місцеву статтю: про можливість скасування комендантської години і решти "боротьби" через суд.

Так масочки ж, локдауни, карантинчики безкінечні, дистанції, вакцинки, комендантські годинки, штрафики, заборони ...
І що ? Зате Польщу ******* на форумі у приклад ставити.
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19.02.2021 23:53 Ответить
Le Journal de Montréal
5etSponsu oirhgmeuerds ·

Variants currently on Canadian soil could cause a devastating third wave if health guidelines are abandoned too soon, Justin Trudeau said Friday.
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20.02.2021 00:22 Ответить
 
 