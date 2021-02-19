В Польше мы уже имеем третью волну коронавируса. Вопрос в том, какого масштаба она будет, - глава Минздрава страны Недзельский

В Польше в настоящий момент наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.

Об этом RMF24 заявил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", - подчеркнул Недзельский.

На вопрос, есть ли у правительства оценки того, как может выглядеть эта третья волна в ближайшее время, он объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой британской мутации.

"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", - сказал он.

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