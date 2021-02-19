В Польше мы уже имеем третью волну коронавируса. Вопрос в том, какого масштаба она будет, - глава Минздрава страны Недзельский
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В Польше в настоящий момент наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.
Об этом RMF24 заявил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", - подчеркнул Недзельский.
На вопрос, есть ли у правительства оценки того, как может выглядеть эта третья волна в ближайшее время, он объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой британской мутации.
"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
tZE inform
@tZEinform
·5 ч
"Посольства Украины устроили настоящую охоту на вакцину от COVID-19 Кулеба" Из вас такие охотники ... Как из Зеленского - президент. Зимбабве и то опередило
Як ?
Сдьєлалі їх вмьєстьє?!?
Хуже ньє будьєт?
Аптечні спостереження
@pharmazzzevt
·3 год
Нове дно пробито через маски. Зайшла дівчина без маски, і сходу: - Мені сироп від кашлю і зніміть маску, бо я так нічого не чую, бубнете собі під носа щось, майте повагу до клієнта! Ну, звідки, звідки такі вил@дочні беруться?
Катерина
@AMvsip2mZOpJbbl
·3 год
О боже... Ще до корони мені запам'яталась жінка в магазині яка встромила пальці у відро з оселедцем, облизала і струсила руку у відро.....А на моє питання -"якого гера?", то вона сказала що я істеричка! І що тут такого....
Так масочки ж, локдауни, карантинчики безкінечні, дистанції, вакцинки, комендантські годинки, штрафики, заборони ...
І що ? Зате Польщу ******* на форумі у приклад ставити.
5etSponsu oirhgmeuerds ·
Variants currently on Canadian soil could cause a devastating third wave if health guidelines are abandoned too soon, Justin Trudeau said Friday.