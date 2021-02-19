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ООН (3932) жертвы (1546) Донбасс (26945)

С начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, около 33 тыс. - ранены, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

С начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, около 33 тыс. - ранены, - ООН

На Донбассе с начала военного конфликта погибли более 13 тысяч человек. Около 33 тысяч человек получили ранения.

Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Такие данные были представлены управлением верховного комиссара ООН по правам человека за период с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года.

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Так, общее число человеческих потерь из-за конфликта на Донбассе составляет 42-44 тысячи человек:

  • 13,1-13,3 тысячи погибших (не менее 3375 гражданских, около 4150 украинских военных и 5700 боевиков);
  • 29,5-33,5 тысячи раненых (7-9 тысяч гражданских, 9,7-10,7 тысяч украинских военных и 12,7-13,7 боевиков).

Отмечается, что в течение всего периода конфликта на гражданских лиц приходится 25-25% от общего числа погибших, и такой же процент ранений.

"Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34 процентов в 2014 году (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4-5 процентов в 2019-2020 годах", - сообщили в ООН.

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В статистику смертей военных отнесли также и случаи, которые не связаны непосредственно с военными действиям - из-за неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортного происшествия, болезней во время службы в зоне конфликта, убийства и самоубийства. В целом это около 30% от общего числа смертей.
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Топ комментарии
+4
Українці черговий раз відчули ,на власній шкурі, що таке "братская" любов московських братів !!!)))
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19.02.2021 15:53
+3
А ООН в курсе кто начал процесс гибели этих 13 тысяч ???
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19.02.2021 15:57
+3
Так это без псковских....
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19.02.2021 17:47
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Мы же братья
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19.02.2021 15:50 Ответить
"На веки разом!" !!!)))
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19.02.2021 15:56 Ответить
Маловато будет убитых боевиков, маловато... С начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, около 33 тыс. - ранены, - ООН - Цензор.НЕТ 717 С начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, около 33 тыс. - ранены, - ООН - Цензор.НЕТ 336 С начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, около 33 тыс. - ранены, - ООН - Цензор.НЕТ 8917
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19.02.2021 15:52 Ответить
Так это без псковских....
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19.02.2021 17:47 Ответить
Українці черговий раз відчули ,на власній шкурі, що таке "братская" любов московських братів !!!)))
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19.02.2021 15:53 Ответить
А ООН в курсе кто начал процесс гибели этих 13 тысяч ???
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19.02.2021 15:57 Ответить
А в Україні всі в курсах ???))))
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19.02.2021 15:58 Ответить
Гражданские души покойтесь с миром. Очень много
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19.02.2021 15:58 Ответить
Перемир"я триває ,рахівничок клацає !!!)))
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19.02.2021 16:00 Ответить
Ніколи ми не будемо братами !!!!!!!!!
росія-ВОРОГ !!!!!!!!
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19.02.2021 17:55 Ответить
 
 