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Марионеток из ОРДЛО субъективизируют на заседаниях ТКГ по видом "общественных экспертов", - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Марионеток из ОРДЛО субъективизируют на заседаниях ТКГ по видом

Участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш предупреждает о выходе из её состава, если будет продолжаться практика нерегламентного присутствия на переговорах так называемых "общественных экспертов" из ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Гармаша изданию "Остров".

"Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушение формата переговоров и режима конфиденциальности… Либо нужно задаваться вопросом: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть, - не пора ли на выход?", - заявил Гармаш.

Он напомнил, что уже на третьем в этом году онлайн-заседании ТКГ присутствуют "некие общественные эксперты, представляющие непонятно кого". Гармаш отметил, что их не приглашал ни один из членов ТКГ.

Читайте: ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш

"Россия заявила, что она не имеет отношения к формированию составов "других делегаций". Украина их не приглашала. ОБСЕ - тоже. Тогда - кто? Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, получается, признаём марионеток России из ОРДЛО отдельными делегациями? Признаём их право самим приглашать на переговоры "экспертов"? Признаём их полноценной стороной переговоров? Мы не реагируем на это, а они уже третье заседание сидят на ТКГ, и потом нам будут рассказывать о такой переговорной "традиции". Но ведь традиции создаём мы", - подчеркнул Гармаш.

Журналист отметил, что необходимо требовать соблюдения трёхстороннего формата ТКГ, так, как это записано в Минских соглашениях, поскольку "сегодня она, де-факто – пятисторонняя, и в этом главная причина неэффективности работы ТКГ".

На вопрос "Как реагировать украинской делегации на присутствие "сторонних экспертов", Гармаш предложил игнорировать на ТКГ всех, кроме официальных представителей России и ОБСЕ. Также, по его словам, можно проводить консультации с ОРДЛО только в рабочих группах ТКГ или понизить статус украинской делегации.

Также читайте: Россия пытается довести переговорный процесс до абсурда, привлекая "общественных консультантов" ОРДЛО в ТКГ, - Гармаш

"В любом случае, субъективизировать марионеток из ОРДЛО в качестве отдельных делегаций я не стану. Это будет не просто плевок в лицо всех переселенцев и патриотов, это будет сдачей наших позиций, а я сдавать ничего не буду. Я шёл в ТКГ, чтоб отвоевывать, а не сдавать", - подытожил представитель украинской делегации.

Напомним, Сергей Гармаш представляет оккупированный Донецк в заседаниях политической подгруппы в ТКГ по Донбассу с 9 июня 2020 года.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Сам ты укпаина )) Ничего плохого в Байдене нет. Ты же с американским флагом. Сбежал с родины ))
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19.02.2021 16:09
+1
Марионеток из ОРДЛО субъективизируют на заседаниях ТКГ по видом "общественных экспертов", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1480
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19.02.2021 16:01
+1
Не захотiли, шоб це робили солдати НАТО - тепер доводиться самотужки...
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19.02.2021 16:03
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а что вообще мы Украина-- забыли в том #бнутом Минске...????????
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19.02.2021 15:58 Ответить
Марионеток из ОРДЛО субъективизируют на заседаниях ТКГ по видом "общественных экспертов", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1480
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19.02.2021 16:01 Ответить
Не захотiли, шоб це робили солдати НАТО - тепер доводиться самотужки...
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19.02.2021 16:03 Ответить
Хоронить то в каком гробу будут - в деревянным или цинковом? Лучше в деревянном, это полезней для здоровья.
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19.02.2021 16:21 Ответить
Так это Украина ввела экспертов, другая сторона аналогично
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19.02.2021 16:04 Ответить
Тут надо просто говорить. - Раха ,иди нахер со своими клоунами. Они никто как и ты )) Байден уже наточил нож.
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19.02.2021 16:04 Ответить
Сам ты укпаина )) Ничего плохого в Байдене нет. Ты же с американским флагом. Сбежал с родины ))
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19.02.2021 16:09 Ответить
русские за дураков держат Украину! Они ведут переговоры о капитуляции Украины. Для другого они не ведут переговоры.
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19.02.2021 16:11 Ответить
Первый раз из ТКГ слышу голос адекватного человека - патриота Украины.
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19.02.2021 16:15 Ответить
А общественные эксперты не желают потрудиться на ниве ревизии Закона всемирного тяготения? А то, сколько веков прошло Изя Ньютон давно в земле истлел, а закон всё тот же.
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19.02.2021 16:21 Ответить
Повага Гармашу за принциповість !
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19.02.2021 17:50 Ответить
 
 