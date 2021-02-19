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Новости Политика Украины
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рейтинг (1617) СОЦИС (64) КМИС (271) Европейская Солидарность (998)

"ЕС" лидирует в рейтинге партий с 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у "СН" - 17,6%, - опрос КМИС и СОЦИС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская Солидарность" закрепилась на лидерской позиции.

Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный СОЦИС и КМИС с 11 по 16 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за "Евросолидарнисть" готовы проголосовать 19,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Другие партии: ОПЗЖ -17,8%, партия "Слуга народа" - 17,6%, ВО "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и Честь" - 8,5%,"Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3 %, Радикальная партия Олега Ляшко - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,4%, партия Шария - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За мабутнє" - 2,7%.

Это уже не первое социологическое исследование КМИС, в котором фиксируется выход на первое место в партийном рейтинге "Европейской Солидарности". Эту тенденцию зафиксировал также опрос, проведенный 5-7 февраля 2021 г. Практически одновременно подобный результат показал опрос исследовательского агентства InfoSapiens (ребрендинг известной GfK Украина).
"Европейская Солидарность" по сравнению с результатами досрочных парламентских выборов-2019 увеличила поддержку практически в 2,5 раза, тогда как поддержка "Слуги народа" упала почти в 2,5 раза.

Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 г. Метод сбора первичной социологической информации - телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях и г. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения страны на регионы. Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) в целом были опрошены 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.
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Топ комментарии
+45
Те що блазень ідіот було видно ще за багато років до виборів.
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19.02.2021 16:04
+39
сейчас начнутся рваться зеленые пуканы. Выпускай **********, нужны тяжеловесы высеров про Кондитера!!!!
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19.02.2021 16:06
+37
Хтось бачив хоч одиного ватніка чи рязанську свнособаку яка топила за Пороха?
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19.02.2021 16:07
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Страница 3 из 3
Зебіли! Як вам ця хохмочка? "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 65

Респект «ЄС» та її Лідеру! Є ще Порох у порохівницях. "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 3835
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19.02.2021 17:06 Ответить
Достали уже своими заказными рейтингами.
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19.02.2021 17:15 Ответить
А хто по вашому лідер на сьогодні? Ну просто цікаво.
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19.02.2021 17:23 Ответить
шарик "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 3251
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19.02.2021 17:36 Ответить
Брехня!!!
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19.02.2021 17:21 Ответить
Циркові трюки соціолухів стають все ризикованішими... "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 8032
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19.02.2021 17:48 Ответить
Скільки свиням це коштувало?
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19.02.2021 18:13 Ответить
Свою мамку спроси.
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19.02.2021 18:29 Ответить
Она за цукекри не продается, то твою надо спрашивать.
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19.02.2021 18:42 Ответить
Все весны ждете? Смеюсь с подобных рагулей.
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19.02.2021 18:53 Ответить
Опитування КМІС та SOCIS викликають дуже великий сумнів у їхній достовірності. По всій Україні було опитано 3 тисячі респондентів. При випадковій виборці це менше одного респондента на населений пункт. Це жахлива погрішність результатів. При цілеспрямованій виборці (кілька конкретних населених пунктів) є можливість маніпулювання результатами соціології. Наприклад, якщо вам необхідно занизити результат для якоїсь партії, опитування можна провести в тому місті, де вона отримала поганий результат на місцевих виборах. Результати опитування не корелюються з результатами місцевих виборів, відчувається маніпуляція. Так, наприклад, згідно цього опитування, "Сила і Честь" - 8,5%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 4,8%, ВО "Свобода" 3,4%, Партія Шарія - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За майбутнє" - 2,7%. На місцевих виборах "Сила і Честь" - більшість рад програла, жодного мера, аналогічно Радикали Ляшка, Гройсман показав результат тільки у Вінницькій області, ВО"Свобода" потрапила у більшість місцевих рад, в основному як опозиція, а у трьох областях здобула перемогу, дуже нерівномірний результат, відчувається відсутність доступу до ЗМІ, результат залежав від якості роботи місцевих активістів. Свобода здобула 21 мера, 3 мера - обласні центри. "За майбутнє" отримала кращий результат ніж Свобода, потрапила практично у всі місцеві ради. Результат рівномірний, відчувається робота телебачення. Тож соціології не вірю.
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19.02.2021 19:02 Ответить
В одночас, дві агенції - не можуть бути купленні, це дорого і в цьому немає сенсу - до виборів ще далеко!
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19.02.2021 19:11 Ответить
не долго музыка играла,
не долго фрайер пианино рвал
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19.02.2021 19:04 Ответить
Тому що, ми, порохоботи, як назвали нас зе-біли, розуміємо що Порох - не ідеал, а просто людина, яка може помилитися, як всі ми, але - він вчиться на своїх помилках, а те що в йому вдається, він робить дуже добре! Наприклад, дипломат він - просто вищого рангу! А те що людину поливали лайном з кожної "праски", і він не є "уособленням зла", про це ми будемо наполегливо пояснювати навіть 73% зе-білів...
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19.02.2021 19:09 Ответить
именно
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19.02.2021 20:03 Ответить
Ого ,а бывший главный радикал почти проходит . Это мой любимый персонаж сейчас после кивы правда .Надо будет ему помочь попасть в следующий созыв В Р
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19.02.2021 19:20 Ответить
Медведчуковские конторы ответили зеле на закрытие каналов.
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19.02.2021 20:11 Ответить
зеля уже понял, что с рака, поэтому решил позаигрывать с патриотическим избирателем, сильно прессанув Мертвечука. Патриотический избиратель, радостно наблюдающий батрахомиомахию Зеленского Мертвечука, с радостью голосует за Эвропейскую Солидарность. По правде сказать, я для себя лично рассматриваю три варианта - Голос - но там тормознутая Кира рудык и еще они чмырят Притулу, это типа я проголосую за соросят, и Слава Богу; Батьківщина - за что мне нравится Юлька, так это за нерастраченный потенциал закапывать оставшихся в Украине выродков Януковича типа Портнова или там Королевской, Юлю реально бросили, и она знает, кто смеялся, когда надзиратели её били в живот (надзиратели все мертвы); Європейська Солідарність - просто за то, что у них всё получалось, единственное, что не могу простить Пороху - нахрена он уволил Яценюка?
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19.02.2021 20:31 Ответить
тобі мало євреїв у владі? І так відсотків 80 там, а тобі ще подавай? "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 6221
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19.02.2021 21:17 Ответить
людям мабуть пороблено, щоб таке
об'єднати в одній голові..

спочатку вартови значитися, ви за корупції чи проти ?
якщо за, то можна вибрати різні її форми і кольори : зеля, петя, юля, беня з палицею,
ахметка, пінчук, хвірташ/льовочкин, аваків, суркіс, мертвечук з рабіновичем
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19.02.2021 23:18 Ответить
Это твои тараканы, но просто хочется пояснить. Политика - грязная штука. Когда ты подбираешь страну в состоянии пике, ты понимаешь, что резко полететь вверх нельзя. Нужны люди которые выровняют ситуацию, на которых можно будет спихнуть падение. Объяснять, что падение было не из-за них долго и неправильно. Нариду были нужны быстрые решения - в противном случае вылетели бы все. "Виновным" стал Сеня. Может это подло, а может договорняк - я не знаю, но сработало. Яценюк был хорошим антикризисным менеджером, а Гонтарева была отличным банкиром, но ты у людей спроси, что они думают о них. Короче, выбора не было... А Грося тоже оказался хорошим премьером.
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20.02.2021 01:27 Ответить
А год назад в ЕС было 16%
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19.02.2021 20:42 Ответить
Мне почему-то не нравится Смешко, не верю я ему, какой то сильно подозрительный тип и очень красиво ездит по ушам.
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19.02.2021 20:44 Ответить
Пи**бол типа анатоля полковника.
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19.02.2021 21:04 Ответить
Имеете ввиду Питушария?
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19.02.2021 21:25 Ответить
петькин спойлер
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19.02.2021 22:25 Ответить
Порохоботам положено, чтобы Смешко не нравился.
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20.02.2021 08:37 Ответить
Це було очікувано і не тільки тому, що вони єдині, хто стабільно відстоює проукраїнську та прозахідну позицію, а і тому що Слуга Народу та Зеленський за два роки зазнали повне фіаско по всіх напрямках. Так що зростання рейтингу ЄС від часті завдячує масовому розчаруванню народу у Зеленському
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19.02.2021 21:36 Ответить
то, наверное, потому што петька сам у себя канал купил, сразу на первое место вышел "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 8977
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19.02.2021 22:23 Ответить
В каждого соцопроса есть заказчики. Кто будет бесплатно работу делать. Кормить семью же надо. Этот опрос наверняка заказал Петька.
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20.02.2021 08:45 Ответить
Это только в вашем искаженном сознании. Все все купили.
КМИС основан в 1990 году, СОЦИС - в 1992. То есть они работают по 30 лет. Входят в международные социологические институты. Чуть ли не каждый квартал проводят социологические исследования.
Такие исследования были в 2004 году, что к стати стало одним из триггеров "оранжевой революции" в 2010 году, в 2014, в 2019. Все есть в архивах - при желании можно нагуглить за 2 минуты.
Учитывая, что социология - не точная наука(это не алгебра и не физика) их оценки более-менее объективны. Более того, "эффект стада" (когда люди смотрят на рейтинг и принимают решение исходя из этого) очень сильно переоценен. Особенно в наших украинских реалиях. Конечно, возможны незначительные манипуляции. Но в целом и общем картина на сегодняшний день такова. 3 партии: Европейская солидарность, Слуга Народа, ОПЗЖ имеют примерно равный рейтинг +/- 3%.
И еще. Такие социологические опросы, за более чем 3 года до выборов - проводятся для того, чтобы показать тенденции, а не замерять точный рейтинг.
И эти тенденции в правящей партии, мягко говоря не радуют.
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20.02.2021 09:43 Ответить
Какие 19 процентов? Кто это посчитал? Порошенко - забудьте,один уровень с Тимошенко,а то и меньше
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19.02.2021 22:26 Ответить
Згодом буде ще більше ) ЄС це зараз лідери проукраїнського електарату.
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19.02.2021 22:44 Ответить
Геніально)
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19.02.2021 22:59 Ответить
Наверное, Зеля, впереди планеты всей? Вот только Зимбабве начала вакцинацию, а наш Зеля только начал искать вакцину. Вот с этим поспорьте!
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20.02.2021 10:45 Ответить
к сожалению нет у ЕС таких процентов. дорисовывают ляди
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19.02.2021 22:57 Ответить
надоели эти аукционы - кто больше заплатит у того и рейтинг больше
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19.02.2021 22:58 Ответить
як що ще трохи підняти рейтинг петі,
то зеля з переляку закриє петіни медіа :
5-й, Прямий і радіо Кацапніца..
заблокує ICU, зупинить Богдан і рощен
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19.02.2021 23:08 Ответить
Молодці ! Нарешті обійшли тих уродів. Одних (2ге) і других (3тє).
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19.02.2021 23:55 Ответить
очень смешные новости спасибо "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 3529
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20.02.2021 00:35 Ответить
Одни уроды обходят других уродов.
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20.02.2021 08:39 Ответить
Ікони пороха мають висіти в кожній порохоботській хаті.
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20.02.2021 08:40 Ответить
Жаль, но Пети не светит ни-че-го. Это уже история. Пятая часть, это фигня.
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20.02.2021 08:42 Ответить
Одни уроды обходят других уродов, а потом меняются местами и так без конца.
Что-то совсем не то в нашей системе выборов и в нашей "дерьмократии".
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20.02.2021 08:49 Ответить
Что? Опять все пропало? Может хватит нытья?
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20.02.2021 10:40 Ответить
Эти цифры - наглядное подтвеждение того - почему Зебил так возбудился с санкциями
Нет бойца смелее испуганного еврея)))
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20.02.2021 08:58 Ответить
такими темпами восени вже буде водинтур...Головне - не перенапруживатися
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20.02.2021 09:45 Ответить
Радує і засмучує водночас, радує, що проукраїнська партія посіла перше місце в рейтингу, а засмучує те наскільки розділені українці. Невже мало горя і смертей прийшло в Україну з ОПЗЖ. З війною, яку вони підтримують, перебуваючи в тандемі з Росією. Схаменіться,українці, бо горе Вам буде.
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20.02.2021 10:37 Ответить
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