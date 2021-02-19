"ЕС" лидирует в рейтинге партий с 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у "СН" - 17,6%, - опрос КМИС и СОЦИС. ВИДЕО
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"Европейская Солидарность" закрепилась на лидерской позиции.
Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный СОЦИС и КМИС с 11 по 16 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за "Евросолидарнисть" готовы проголосовать 19,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.
Другие партии: ОПЗЖ -17,8%, партия "Слуга народа" - 17,6%, ВО "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и Честь" - 8,5%,"Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3 %, Радикальная партия Олега Ляшко - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,4%, партия Шария - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За мабутнє" - 2,7%.
Это уже не первое социологическое исследование КМИС, в котором фиксируется выход на первое место в партийном рейтинге "Европейской Солидарности". Эту тенденцию зафиксировал также опрос, проведенный 5-7 февраля 2021 г. Практически одновременно подобный результат показал опрос исследовательского агентства InfoSapiens (ребрендинг известной GfK Украина).
"Европейская Солидарность" по сравнению с результатами досрочных парламентских выборов-2019 увеличила поддержку практически в 2,5 раза, тогда как поддержка "Слуги народа" упала почти в 2,5 раза.
Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 г. Метод сбора первичной социологической информации - телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях и г. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения страны на регионы. Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) в целом были опрошены 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.
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Респект «ЄС» та її Лідеру! Є ще Порох у порохівницях.
не долго фрайер пианино рвал
об'єднати в одній голові..
спочатку вартови значитися, ви за корупції чи проти ?
якщо за, то можна вибрати різні її форми і кольори : зеля, петя, юля, беня з палицею,
ахметка, пінчук, хвірташ/льовочкин, аваків, суркіс, мертвечук з рабіновичем
КМИС основан в 1990 году, СОЦИС - в 1992. То есть они работают по 30 лет. Входят в международные социологические институты. Чуть ли не каждый квартал проводят социологические исследования.
Такие исследования были в 2004 году, что к стати стало одним из триггеров "оранжевой революции" в 2010 году, в 2014, в 2019. Все есть в архивах - при желании можно нагуглить за 2 минуты.
Учитывая, что социология - не точная наука(это не алгебра и не физика) их оценки более-менее объективны. Более того, "эффект стада" (когда люди смотрят на рейтинг и принимают решение исходя из этого) очень сильно переоценен. Особенно в наших украинских реалиях. Конечно, возможны незначительные манипуляции. Но в целом и общем картина на сегодняшний день такова. 3 партии: Европейская солидарность, Слуга Народа, ОПЗЖ имеют примерно равный рейтинг +/- 3%.
И еще. Такие социологические опросы, за более чем 3 года до выборов - проводятся для того, чтобы показать тенденции, а не замерять точный рейтинг.
И эти тенденции в правящей партии, мягко говоря не радуют.
то зеля з переляку закриє петіни медіа :
5-й, Прямий і радіо Кацапніца..
заблокує ICU, зупинить Богдан і рощен
Что-то совсем не то в нашей системе выборов и в нашей "дерьмократии".
Нет бойца смелее испуганного еврея)))