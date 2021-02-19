Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В "красной" зоне находится 71 государство. Среди них: Россия, Беларусь, Молдова, Венгрия, Польша, Франция, Испания и другие.

В то же время, в "зеленой" зоне находятся Германия, Турция, Египет, Канада и другие государства.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 148,4 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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