Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В "красной" зоне находится 71 государство. Среди них: Россия, Беларусь, Молдова, Венгрия, Польша, Франция, Испания и другие.
В то же время, в "зеленой" зоне находятся Германия, Турция, Египет, Канада и другие государства.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 148,4 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.
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Shu Shu
показать весь комментарий19.02.2021 16:04 Ответить Мне нравится 1
Старый зольдат
показать весь комментарий19.02.2021 16:11 Ответить Мне нравится 0
саша паламарчук
показать весь комментарий19.02.2021 16:14 Ответить Мне нравится 0
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