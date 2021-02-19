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Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав обновил список стран

Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В "красной" зоне находится 71 государство. Среди них: Россия, Беларусь, Молдова, Венгрия, Польша, Франция, Испания и другие.

В то же время, в "зеленой" зоне находятся Германия, Турция, Египет, Канада и другие государства.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 148,4 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Минздрав не хочет обновить зедегенерата Степанова? Или еще немного потерпеть?
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19.02.2021 16:04 Ответить
Не знаю, как там с цветами разных стран, но начиная с 15 февраля сего года, у себя дома держу жёсткую оборону и отбиваюсь, круглосуточно, от врачей желающих вакцинировать меня от коронавируса вакциной Пфайзер. Просто ломяться в двери и ешё обещают мне за это доплатить не менее 1000 гр. А как у вас?
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19.02.2021 16:11 Ответить
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7522
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19.02.2021 16:14 Ответить
 
 