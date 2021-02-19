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НАБУ (4031) импорт (546) НДС (414) Одесская область (3106) правоохранительные органы (2944) растаможка (177)

На Одесчине блокирована попытка незаконного возмещения НДС на 674 млн грн, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

На Одесчине блокирована попытка незаконного возмещения НДС на 674 млн грн, - НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы разоблачили в Одесской области схему необоснованного возвращения 674 млн грн налога на добавленную стоимость компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что доказательства незаконной деятельности более 20 компаний, которые принадлежали одной группе лиц, удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020 - февраля 2021 (последний обыск состоялся 16 февраля).

"Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении", - говорится в сообщении.

Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. В связи с этим, зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС.

Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн грн.

Расследование в этом, а также в ряде других производств по фактам злоупотреблений при ввозе и растаможке товаров в Украине, продолжается.

Автор: Володимир Янченко
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На Одесчине блокирована попытка незаконного возмещения НДС на 674 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8825
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19.02.2021 16:16 Ответить
Когда хлопнут Ахметку и Коломойшу за НДС на экспорте руды и ферросплавов, вот тогда поверю. А так ... Выстрел из пушки по воробьям.
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19.02.2021 16:27 Ответить
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тю. делов -то. как заблокировали так и разблокируют
сто разов уже было
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19.02.2021 18:04 Ответить
 
 