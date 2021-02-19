На Одесчине блокирована попытка незаконного возмещения НДС на 674 млн грн, - НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы разоблачили в Одесской области схему необоснованного возвращения 674 млн грн налога на добавленную стоимость компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что доказательства незаконной деятельности более 20 компаний, которые принадлежали одной группе лиц, удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020 - февраля 2021 (последний обыск состоялся 16 февраля).

"Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении", - говорится в сообщении.

Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. В связи с этим, зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС.

Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн грн.

Расследование в этом, а также в ряде других производств по фактам злоупотреблений при ввозе и растаможке товаров в Украине, продолжается.