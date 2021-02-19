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На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн

В этом году строительство одного корвета для Военно-Морских Сил Украины будет профинансировано на 3,8 млрд гривен

Об этом свидетельствует Паспорт бюджетной программы Министерства обороны Украины на 2021 г., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Затраты на приобретение одного корвета, поставка которого состоится в следующих бюджетных периодах, профинансируется в 2021 году на сумму в 3,788 млрд гривен (около 137 млн ​​долларов).

Эти деньги пойдут на финансирование строительства корвета типа Ada, который разработан в Турции и запланирован к постройке для нужд ВМС ВС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обсуждает с Турцией совместное строительство корветов для ВМСУ, - Уруский

Торжественная закладка корабля состоится через несколько месяцев, о чем ранее заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Шоб только не переборщили с технологией "Стелс". А то миллиарды уйдут, а корвет получится настолько невидимым, что его отыскать не смогут.
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19.02.2021 16:34
+4
137 лямов баков...
вот николаевские корабелы неслыханно обрадуюцца На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3252
они пригласят на торжествественную закладку много много инвест нянь и даже поддутых карабельных сосен На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 6699
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19.02.2021 16:35
+4
Базу НАТО - в кожну хату!
После аннексии крымского полуострова «зелеными человечками» и спецназом ЧВК «Вагнера», Геленджикский обнулёныш начал «борзеть» и арестовывать в нейтральных водах Черного моря за 12-и мильной зоной не только украинские корабли и брать в плен украинские экипажи вместе с собакой Джесси, но и останавливать для досмотра в Азовском море даже турецкие торговые суда, идущие с грузом в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Православные россияне с автоматами Калашникова, как и пираты Сомали, высаживаются на борт иностранного судна, осматривают корабельные помещения, изучают в каютах экипажа содержимое ящиков письменных столов, фотографируют страницы из судового журнала на капитанском мостике и при удобном случае крадут пачку сигарет на столе у вахтенного штурмана и допивают содержимое начатой банки «Пепси».
Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. При погружении, на их борту работают десятки насосов, которые отводят от атомного реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для его охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
По Международным правилам торговое судно является суверенной территорией государства, которому оно принадлежит. Поэтому любая провокация Москвы против турецкого экипажа, рассматривается как атака на территорию Турции.
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19.02.2021 17:02
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Николаевский завод... та впрочем о чем я...
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19.02.2021 16:26 Ответить
Базу НАТО - в кожну хату!
После аннексии крымского полуострова «зелеными человечками» и спецназом ЧВК «Вагнера», Геленджикский обнулёныш начал «борзеть» и арестовывать в нейтральных водах Черного моря за 12-и мильной зоной не только украинские корабли и брать в плен украинские экипажи вместе с собакой Джесси, но и останавливать для досмотра в Азовском море даже турецкие торговые суда, идущие с грузом в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Православные россияне с автоматами Калашникова, как и пираты Сомали, высаживаются на борт иностранного судна, осматривают корабельные помещения, изучают в каютах экипажа содержимое ящиков письменных столов, фотографируют страницы из судового журнала на капитанском мостике и при удобном случае крадут пачку сигарет на столе у вахтенного штурмана и допивают содержимое начатой банки «Пепси».
Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. При погружении, на их борту работают десятки насосов, которые отводят от атомного реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для его охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
По Международным правилам торговое судно является суверенной территорией государства, которому оно принадлежит. Поэтому любая провокация Москвы против турецкого экипажа, рассматривается как атака на территорию Турции.
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19.02.2021 17:02 Ответить
А смысл, если при любой агрессии бубочка сложит оружие и прикажет никому не стрелять, ища очередной мир в глазах путина?!
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19.02.2021 16:27 Ответить
Але насправді це зробив російський дешевий обіссаний Барига, друг Медведчука - Порошенко. Тупо здав наших хлопців як Турчинов Крим без жодного пострілу.
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20.02.2021 14:09 Ответить
Но, Земародер снова выведет и вольет в свои оманские дороги?
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19.02.2021 16:31 Ответить
Помню Зеленского токо стал Президентом на заводе где украинский корвет лежит на 80 % готовый....И Зеленский мы будем строить наши корветы...Постройте сразу 4 ре....Результат как всегда НУЛЕВОЙ.....
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19.02.2021 16:32 Ответить
Шоб только не переборщили с технологией "Стелс". А то миллиарды уйдут, а корвет получится настолько невидимым, что его отыскать не смогут.
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19.02.2021 16:34 Ответить
Гораздо эффективнее и дешевле было бы строить ракетные катера...
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19.02.2021 16:34 Ответить
137 лямов баков...
вот николаевские корабелы неслыханно обрадуюцца На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3252
они пригласят на торжествественную закладку много много инвест нянь и даже поддутых карабельных сосен На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 6699
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19.02.2021 16:35 Ответить
А хто вам сказав що в Миколаєві будуть будувати?
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19.02.2021 17:04 Ответить
отож
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19.02.2021 18:04 Ответить
Запоребриковые в комментариях разбушевались На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 6108
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19.02.2021 16:36 Ответить
на зкупку никому не нужной вакцины 4 млрд. а на обороноспособность страны- 3,8 млрд. И это во время тлеющей войны.
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19.02.2021 16:49 Ответить
На 3,8 милрд. можно закупить с десяток эскадрильев безпилотников и положить весь рашистский флот в Крыму! А вот это вот за 3,8 млрд. русские фашисты смогут потопить одной ракетой. Обычное разворовывание бюджета!
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19.02.2021 16:50 Ответить
многоступенчатую систему ПВО, не пробить. Это уже доказано в Сирии.
и рои дронов и рои ракет, всё подавляется.
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19.02.2021 17:25 Ответить
А що ж в Сирії можна, а в Азербайджані та Лівії - не можна? На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 9514
Тобі не спадало на думку, що може ніхто в Сирії серйозно і не пробував пробити ПВО???
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19.02.2021 21:44 Ответить
Армению специально слили, вы даже не знаете почему ?
Дело в их президенте, сейчас его поменяют и снова дружба-жвачка.
а в Армении и вооружения то нормального нет, тем более многоступенчатой системы ПВО.
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20.02.2021 01:02 Ответить
Для багато ступеневої ПВО просто потрібно трохи більше ракет та часу )))
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20.02.2021 15:23 Ответить
Согласен! На море воевать - глупость, ракеты и дроны нужны.
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19.02.2021 18:11 Ответить
Не будемо воювати на морі, то доведеться на березі, при чому саме на нашому
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19.02.2021 21:44 Ответить
На березі по любому воювати прийдеться, а в морі ракетами треба їхні корита бити, тим більше і ракета є - нептун - гарна ракета но їх не хочуть замовляти. Скільни наших кораблів пооставалось у криму, допомогли вони нам ті кораблі?
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19.02.2021 21:56 Ответить
може і прийдеться але що по-твоєму краще - коли на наше побережжя висадиться 1000 бравих морпехів РФ з важкою технікою чи якщо викине 100 деморалізованих, що ухопилися за надувні круги?
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19.02.2021 22:01 Ответить
І те і те мені не подобається. Але захищатися на березі легше, хай спробують висадити десант під вогнем, артилерії та ракетним прикриттям, це дешевший і більш дієвий захист. А на морі нам захищати поки що нічого, флот вимага великих вкладень яких ми собі зараз не можемо дозволити. А той флот що ми можемо собі дозволити, це понти в калюжі. У США то зовсім друга справа, там єсмінці там сила, то справжній флот.
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20.02.2021 02:47 Ответить
який вогонь артилерії, якщо цю саму артилерію буде подавляти авіація та така само артилерія флоту РФ??
Що краще? Коли кораблі РФ будуть обстрілювати побережжя з відстані 50 км чи 2 км?
Коли їм буде легше влучити?
Тому власний флот і потрібен - щоб чужий флот не почував себе занадто впевнено
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20.02.2021 15:26 Ответить
А наш корвет недобудований закінчить так само як і крейсер Україна?
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19.02.2021 16:53 Ответить
ваш не наш
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19.02.2021 17:10 Ответить
от одного корвета пользы ноль.
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19.02.2021 17:00 Ответить
хоть бы мыши не узнали про это . а то зерно и уголь они уже ели а корветы пока не пробовали На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 965
а если серьезно . новость конечно хорошая вот только обещалки от ЗЕвласти редко сбываются . да и при всем моем уважении к туркам корвет проекта Ада не совсем нам подходит . в связи с высокой опасностью исходящей от российских самолетов и ракет у него должен быть упор на средства ПВО . а у Ады это 1 - 76мм пушка и ЗУР ближнего радиуса RIM-116 с дальностью поражения 10 км . ну еще пара крупнокалиберных пулеметов На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 8869

напомню . наш недостроенный " Володимир Великий " по проекту имеет 1 - 76мм. АУ . 2 - 35 мм ЗАК Эрликон . и ЗРК АSTER 15 SAAM c радиусом поражения 30 км
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19.02.2021 17:23 Ответить
Что-то дороговато для первого года постройки! Если смогут, то в этом году будут только секции построены, заложен киль, и больше ничего. Корпус даже не соберут а доке. Если честно говорить, тогда это цена пяти законченных танкеров химовозов дедвейтом 40 тыс тонн. Бабло пилят - даже не оглядываются.
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19.02.2021 17:54 Ответить
Логично, вместо артиллерии, ракет, АСУ, бронетехники , боеприпасов для воюющей сухопутки всё продолжаем "осваивать" итак скудные средства на раздувающийся флот. Это дурость, попил или хитросделанный стратегический расчёт? На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 4671
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19.02.2021 18:23 Ответить
ЛУЧШЕ Б 137 РАКЕТ СДЕЛАЛИ !!!
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19.02.2021 23:38 Ответить
 
 