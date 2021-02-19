На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В этом году строительство одного корвета для Военно-Морских Сил Украины будет профинансировано на 3,8 млрд гривен
Об этом свидетельствует Паспорт бюджетной программы Министерства обороны Украины на 2021 г., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.
Затраты на приобретение одного корвета, поставка которого состоится в следующих бюджетных периодах, профинансируется в 2021 году на сумму в 3,788 млрд гривен (около 137 млн долларов).
Эти деньги пойдут на финансирование строительства корвета типа Ada, который разработан в Турции и запланирован к постройке для нужд ВМС ВС Украины.
Торжественная закладка корабля состоится через несколько месяцев, о чем ранее заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Пожалуйста, подождите...
После аннексии крымского полуострова «зелеными человечками» и спецназом ЧВК «Вагнера», Геленджикский обнулёныш начал «борзеть» и арестовывать в нейтральных водах Черного моря за 12-и мильной зоной не только украинские корабли и брать в плен украинские экипажи вместе с собакой Джесси, но и останавливать для досмотра в Азовском море даже турецкие торговые суда, идущие с грузом в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Православные россияне с автоматами Калашникова, как и пираты Сомали, высаживаются на борт иностранного судна, осматривают корабельные помещения, изучают в каютах экипажа содержимое ящиков письменных столов, фотографируют страницы из судового журнала на капитанском мостике и при удобном случае крадут пачку сигарет на столе у вахтенного штурмана и допивают содержимое начатой банки «Пепси».
Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. При погружении, на их борту работают десятки насосов, которые отводят от атомного реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для его охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
По Международным правилам торговое судно является суверенной территорией государства, которому оно принадлежит. Поэтому любая провокация Москвы против турецкого экипажа, рассматривается как атака на территорию Турции.
вот николаевские корабелы неслыханно обрадуюцца
они пригласят на торжествественную закладку много много инвест нянь и даже поддутых карабельных сосен
и рои дронов и рои ракет, всё подавляется.
Тобі не спадало на думку, що може ніхто в Сирії серйозно і не пробував пробити ПВО???
Дело в их президенте, сейчас его поменяют и снова дружба-жвачка.
а в Армении и вооружения то нормального нет, тем более многоступенчатой системы ПВО.
Що краще? Коли кораблі РФ будуть обстрілювати побережжя з відстані 50 км чи 2 км?
Коли їм буде легше влучити?
Тому власний флот і потрібен - щоб чужий флот не почував себе занадто впевнено
а если серьезно . новость конечно хорошая вот только обещалки от ЗЕвласти редко сбываются . да и при всем моем уважении к туркам корвет проекта Ада не совсем нам подходит . в связи с высокой опасностью исходящей от российских самолетов и ракет у него должен быть упор на средства ПВО . а у Ады это 1 - 76мм пушка и ЗУР ближнего радиуса RIM-116 с дальностью поражения 10 км . ну еще пара крупнокалиберных пулеметов
напомню . наш недостроенный " Володимир Великий " по проекту имеет 1 - 76мм. АУ . 2 - 35 мм ЗАК Эрликон . и ЗРК АSTER 15 SAAM c радиусом поражения 30 км