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Новости Политика Украины
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Визит Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость РФ отвечает бесцеремонной грубостью, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Визит Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость РФ отвечает бесцеремонной грубостью, - Кулеба

19 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Евой-Марией Лийметс, в ходе которого главы МИД двух стран обсудили политику ЕС в отношении Российской Федерации накануне заседания Совета министров ЕС, посвященного этой теме.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Подчеркивается, что Кулеба отметил наличие двух ключевых фактов, которые не позволяют говорить о возможном изменении подходов к РФ.

"Первый факт: Москва не сделала ни одного конструктивного шага навстречу нормализации отношений, не дала никаких оснований говорить об изменении действующих пяти принципов политики ЕС в отношении России. Второй факт: сохраняя конструктивную настроенность, ЕС должен быть готов повышать цену для России за нарушение международного права и прав человека", - сказал министр.

Кулеба убежден, что санкционные механизмы Европейского союза за нарушение прав человека должны применяться как к виновным в репрессиях против оппозиции и мирных протестующих в РФ, так и к виновным в преступных действиях РФ во временно оккупированном Крыму.

"Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость российская сторона отвечает бесцеремонной грубостью", - отметил он.

Кулеба также приветствовал решение Эстонии присоединиться к Крымской платформы и поблагодарил Эстонию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также режим санкций ЕС против РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
А ви чим змушуєте відповідати наших військових на агресію рашистів ?
Чому президент говорить послам великої сімки, що ЗСУ обстрілюють сепари ?
Чому в день трагедії Майдану , коли в столиці вбили 40 людей, зеленський запостив лише картинку в інстаграмі і слова не сказав про трагедію ?
Ця людина взагалі не розуміє, в якій країні живе.
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19.02.2021 16:36
+1
Увы, но "грубость" Мордор перекрывает баблом. И пока так, Европа утрется и будет дальше выражать "глубокую обеспокоенность", вместо того чтобы поставить на место зарвавшегося гопника.
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19.02.2021 16:32
+1
На счёт комуняк лучше не трогать.А то оказывается что и Фарион и половина украинской " элиты" в кавычках была комсомольцами и комунистами.
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19.02.2021 16:40
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Увы, но "грубость" Мордор перекрывает баблом. И пока так, Европа утрется и будет дальше выражать "глубокую обеспокоенность", вместо того чтобы поставить на место зарвавшегося гопника.
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19.02.2021 16:32 Ответить
Нонсенс і ляпас ..

Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?

З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?

Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?

-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...

Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?

Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....

-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:

-або виключити росію з названих інституцій

- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.

А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !

PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?

А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
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19.02.2021 17:27 Ответить
В Германии, Англии, Китае, Франции..., аналогичные правовые нормы, а в США вообще конфликт внутреннего и международного права, не рассматривается. Шериф всегда прав.
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19.02.2021 18:49 Ответить
".... злу может противостоять только другое зло" (С)
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19.02.2021 16:34 Ответить
А ви чим змушуєте відповідати наших військових на агресію рашистів ?
Чому президент говорить послам великої сімки, що ЗСУ обстрілюють сепари ?
Чому в день трагедії Майдану , коли в столиці вбили 40 людей, зеленський запостив лише картинку в інстаграмі і слова не сказав про трагедію ?
Ця людина взагалі не розуміє, в якій країні живе.
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19.02.2021 16:36 Ответить
запропонуйте вашого кравчука. воно таке саме зав'яле нарцис, як і цей іспанець, тіко ще було комунякой.
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19.02.2021 16:36 Ответить
На счёт комуняк лучше не трогать.А то оказывается что и Фарион и половина украинской " элиты" в кавычках была комсомольцами и комунистами.
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19.02.2021 16:40 Ответить
А, точно, воно разом з зє вже днів два як бандерівці)))
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19.02.2021 17:42 Ответить
Боррель популист. Он хотел съездить и типо потом европейцам- смотрите, как я всё разрулил.
Смех! В кремле не боятся ни ЕС, ни Америку, ни Украину и никого... кроме(!), своего терпеливого и запуганного народа. Поэтому власть не должна "прогинаться" и менять свою тупую политику. Мол, мы стоим на своём, ради вашего и нашего.... На этом и держится их пропаганда- "потерпим все вместе ради Россиюшки, они хотят нас погубить". Но никто не упоминает, что под этой личиной легче всего и п#@здить деньги и увозить всё к "врагам"!
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19.02.2021 16:45 Ответить
Ну как это "никто не упоминает". Навальный проводит блестящие расследования, показывающие воровство высших эшелонов власти. И что? 5% поддержки россиян ....
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19.02.2021 18:55 Ответить
В Москву приехал глава мид Финляндии Пекка Хаависто, у которого муж парикмахер. Реально, парикмахер.

Визит Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость РФ отвечает бесцеремонной грубостью, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3936
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19.02.2021 16:46 Ответить
Вся дипломатия завязана на льсти и и угрозах.
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19.02.2021 16:48 Ответить
Мабуть світ забув як комуняка хрущов на сесії ООН своїм черевиком по трибуні стукав, так до уваги закликав і обіцяв показати "кузькіну мать". А Рейган називав цю територію мокшанських племен Імперією Зла. Забули європейці звідки війна на них іде кожного сторіччя? То кацапи їм можуть повторити.
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19.02.2021 16:50 Ответить
Кацап вежливость воспринимает как слабость. Уркаганская мораль.
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19.02.2021 18:27 Ответить
 
 