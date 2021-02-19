Визит Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость РФ отвечает бесцеремонной грубостью, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
19 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Евой-Марией Лийметс, в ходе которого главы МИД двух стран обсудили политику ЕС в отношении Российской Федерации накануне заседания Совета министров ЕС, посвященного этой теме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Подчеркивается, что Кулеба отметил наличие двух ключевых фактов, которые не позволяют говорить о возможном изменении подходов к РФ.
"Первый факт: Москва не сделала ни одного конструктивного шага навстречу нормализации отношений, не дала никаких оснований говорить об изменении действующих пяти принципов политики ЕС в отношении России. Второй факт: сохраняя конструктивную настроенность, ЕС должен быть готов повышать цену для России за нарушение международного права и прав человека", - сказал министр.
Кулеба убежден, что санкционные механизмы Европейского союза за нарушение прав человека должны применяться как к виновным в репрессиях против оппозиции и мирных протестующих в РФ, так и к виновным в преступных действиях РФ во временно оккупированном Крыму.
"Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость российская сторона отвечает бесцеремонной грубостью", - отметил он.
Кулеба также приветствовал решение Эстонии присоединиться к Крымской платформы и поблагодарил Эстонию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также режим санкций ЕС против РФ.
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Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?
Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
-або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
Чому президент говорить послам великої сімки, що ЗСУ обстрілюють сепари ?
Чому в день трагедії Майдану , коли в столиці вбили 40 людей, зеленський запостив лише картинку в інстаграмі і слова не сказав про трагедію ?
Ця людина взагалі не розуміє, в якій країні живе.
Смех! В кремле не боятся ни ЕС, ни Америку, ни Украину и никого... кроме(!), своего терпеливого и запуганного народа. Поэтому власть не должна "прогинаться" и менять свою тупую политику. Мол, мы стоим на своём, ради вашего и нашего.... На этом и держится их пропаганда- "потерпим все вместе ради Россиюшки, они хотят нас погубить". Но никто не упоминает, что под этой личиной легче всего и п#@здить деньги и увозить всё к "врагам"!