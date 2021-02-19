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Новости Политика Украины
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Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тесты. Штрафы. Два ствола: на

Сегодня, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут обсуждать вопрос легализации огнестрельного оружия, повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также почему в разных регионах Украины такая разная ситуация с распространением COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят экстренное заседание СНБО и чего от него ждать. 

Гостями студии станут:

- Алексей Данилов, секретарь СНБО;

- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии ОПЗЖ;

- Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";

- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

- Кира Рудик, председатель партии "Голос";

- Михаил Радуцкий, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

- Михаил Цимбалюк, народный депутат, "Батькивщина", генерал-лейтенант милиции Украины;

- Денис Монастырский, народный депутат, "Слуги народа";

- Андрей Шараськин, народный депутат, "Голос";

- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

- Алексей Мочанов, вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020);

- Георгий Учайкин, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия.

Также читайте: "Не сделано в Украине": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли страна к началу вакцинации

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
А що Шустер ще не закрився Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2519 . ?? Почитав перелік гостей , аж затошнило .
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19.02.2021 17:01
+6
этот придурок еще крутит свои вечеринки? кто изх смтрит интересно!))
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19.02.2021 16:42
+3
Будь яка проблема "пережована" шустером в компанії його гостей перетворюється на "фуйню". На велику смердючу купу... Фу-мля...
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19.02.2021 17:11
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фуйню обсасывать
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19.02.2021 16:35 Ответить
Будь яка проблема "пережована" шустером в компанії його гостей перетворюється на "фуйню". На велику смердючу купу... Фу-мля...
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19.02.2021 17:11 Ответить
При чем тут "легализация"? Снова эти манипуляции со "всем раздать" и "поубивают друг друга".
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19.02.2021 16:38 Ответить
А словечко пошло с легкой руки Учайкина.
Не слишком умный персонаж.
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19.02.2021 18:31 Ответить
Есть проекты Законов, которые рассматривает профильный комитет ВР. Там нет никакой "легализации". А словечки - это манипуляции.
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19.02.2021 18:33 Ответить
этот придурок еще крутит свои вечеринки? кто изх смтрит интересно!))
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19.02.2021 16:42 Ответить
моя теща... Тести. Штрафи. Два стволи: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять легалізацію зброї, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху і ситуацію з COVID-19 - Цензор.НЕТ 1879
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19.02.2021 17:04 Ответить
А що Шустер ще не закрився Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2519 . ?? Почитав перелік гостей , аж затошнило .
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19.02.2021 17:01 Ответить
не просто свобода слова, а саме шустера)))....
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19.02.2021 17:04 Ответить
Таки є гурмани-говноїди! І вони смакують шустрого...
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19.02.2021 17:08 Ответить
Що означає дурнуватий термін "легалізація зброї"? Зброя, в Україні, легальна вже майже тридцять років. Що вони збираються обговорювати?
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19.02.2021 17:10 Ответить
Я так розумію що йде мова про сам закон про зброю, т.е. право на применение. И ще туди прив'язали статті про право населення на короткостволи, т.е на пістолети. А от проти пістолетів багато хто проти (ну крім себя любімих - себе вже вооружили, ще при петі), тому і закон про зброю прийняти ніяк не можуть. А там хз. я не в темі.
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19.02.2021 18:49 Ответить
Кишеньковий ;журналіст; Зеленського.
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19.02.2021 17:28 Ответить
если Вона будет, то все пропало)
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19.02.2021 17:51 Ответить
Нашим ше стволи дати ,і так грамотні, е канашно розумні люди , то вони подумають чи потрібно стріляти а дурні зразу будуть стріляти а таких 80%
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19.02.2021 18:17 Ответить
От дивно, в мене на руках дві одиниці легальної вогнепальної нарізної зброї, а ти досі живий. Мало того, нас, таких 701 тисяча 604 людини.
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19.02.2021 19:07 Ответить
еврей в очередной раз нам расскажет что оружие всем низзя, мы еще не доросли, и сами себя перестреляемся - скукота... При этом сами вооружились в 2-3 ствола. Предлагаю обезоружить всех, кроме ВСУ и корда, полицаям тоже не выдавать, а то они они уже какие то странные становятся. И законы вон им об осквернении формы принимают...
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19.02.2021 18:44 Ответить
 
 