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Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

19 февраля американская компания Johnson & Johnson подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на экстренное использование разработанной вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании указали, что подача заявки является необходимым предварительным условием для поставки вакцины в рамках программы COVAX.

В отличие от Pfizer и Moderna, вакцина от Johnson & Johnson дает устойчивый иммунитет от коронавируса после одной дозы, а не двух. Кроме того, вакцину компании Johnson & Johnson легко транспортировать. Она остается пригодной к применению на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

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Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах, однодозовая вакцина показала эффективность в 66% в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19". В предотвращении "более тяжелых симптомов" вакцина эффективна на 85%.

При этом показатель эффективности вакцины в каждой стране был разным. Лучше всего препарат сработал в США - там он показал 72% эффективности в предотвращении умеренного и тяжелого заболевания, а в Южной Африке данный показатель составил всего 57%. Предполагается, что причиной тому является обнаруженный в стране более заразный штамм вируса.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
А шо. Шампунь тоже надо пристраивать...
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19.02.2021 16:44
+2
Немецкие ученые выступили с заявлением, что вирус создан в лабораториях Китая.Он искуственный - и произведен по приказу мирового правительства.Цель-"уколы отравленным зонтиком" Одновременно уменьшение численности,в первую очередь тех кому больше 65, а в некоторых странах -свыше 50лет обязательный укол.Здесь что вторая лига Цензора?Никого не видно.
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19.02.2021 17:34
+1
Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

Наивные люди! Разговаривать надо тет а тет...
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19.02.2021 17:20
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А шо. Шампунь тоже надо пристраивать...
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19.02.2021 16:44 Ответить
Не знаю точно, вроде подгузники тоже их?
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19.02.2021 16:46 Ответить
Намекаешь, что сойдут за масочки?
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19.02.2021 17:16 Ответить
Степанов уже бежит покупать?
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19.02.2021 16:48 Ответить
Нет, он пока запрос написал... Может ли компания выставить счет на Лекхим, увеличив итоговую сумму на несколько десятков миллионов?
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19.02.2021 16:51 Ответить
Тут нет откатов потому побежит туда где больше откатять закон Зе власти
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19.02.2021 16:56 Ответить
Степанов, вперед!! новая командировка ждет. большую клеточную сумку не забудь.
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19.02.2021 17:09 Ответить
Продукция Johnson & Johnson вызывает рак. С вакциной будет иначе?
https://www.bbc.com/russian/news-39813480
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19.02.2021 17:10 Ответить
Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

Наивные люди! Разговаривать надо тет а тет...
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19.02.2021 17:20 Ответить
Немецкие ученые выступили с заявлением, что вирус создан в лабораториях Китая.Он искуственный - и произведен по приказу мирового правительства.Цель-"уколы отравленным зонтиком" Одновременно уменьшение численности,в первую очередь тех кому больше 65, а в некоторых странах -свыше 50лет обязательный укол.Здесь что вторая лига Цензора?Никого не видно.
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19.02.2021 17:34 Ответить
Я записав Вас на прийом до лікаря-психіатра. Не переживайте. Підлікують.
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19.02.2021 21:46 Ответить
И ученых-немцев тоже записали?
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20.02.2021 12:04 Ответить
Вони вже там.
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20.02.2021 12:33 Ответить
Степанов (поглядывая на часы )
Уйди, Джонсон! Не до тебя ...
Мы ждём Пфайзер с минуты на минуту...
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19.02.2021 20:02 Ответить
 
 