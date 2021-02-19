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Офис омбудсмена оспорил в суде законность приказа Минюста о введении платных камер в тюрьмах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Офис омбудсмена оспорил в суде законность приказа Минюста о введении платных камер в тюрьмах

Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрирован иск Уполномоченного Верховной Рады по правам человека к Министерству юстиции Украины о признании противоправным приказа ведомства, которым был введен экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Речь идет об обжаловании приказа Министерства юстиции Украины от 06.05.2020 "Об утверждении Порядка проведения экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" (с изменениями, внесенными 20 и 27 июля 2020 года). Среди других требований иска - обязать ответчика исключить из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов Украины указанный приказ", - пишет пресс-служба суда.

Отмечается, что, по мнению истца, получение введенных Минюстом улучшенных условий исключительно на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Также читайте: Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО

Автор: Роман Свиридович
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А что делать с уже готовыми, и шо потом делать с квартальными?
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19.02.2021 17:58 Ответить
Хоть кто то обратил внимание на этот бардак!!!
Надо ещё что бы "минюст" оплатило тем подследственным находящимся в сизо, которые не воспользовались vip камерами, в первую очередь оправданным, за моральный ущерб!!! зЕбилы скоро и vip тюрьмы, начнут строить на берегу моря с яхт клубами...
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19.02.2021 18:38 Ответить
ПРАВИЛЬНО: вбивав і грабував - ось тобі, аміго, люксуси...
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19.02.2021 19:15 Ответить
Хорошо бы еще и о правах нормальных людей побеспокоились!
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19.02.2021 19:31 Ответить
Могли бы на эту тему и закрыть глаза, или ремонты лучше делать за бюджетные деньги?
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19.02.2021 19:34 Ответить
 
 